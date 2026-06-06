La presencia de nitratos alcanza el agua del grifo en 118 municipios catalanes

Pese a las medidas que la Administración trata de desarrollar para remediar el problema, la presencia de nitratos en los acuíferos no remite. Estos contaminantes, originados por la ganadería industrial y el vertido de fertilizantes agrícolas, no siempre permanecen en las masas de agua subterránea, sino que, a menudo, alcanzan fuentes y puntos de captación, como sucede en comarcas como Osona y el Lluçanès, donde casi la mitad de manantiales están contaminados.

En algunos casos, los nitratos complican el proceso de potabilización del agua que se extrae de pozos. Y en ocasiones, incluso, en cierta cantidad, alcanzan el agua del grifo. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en 118 municipios catalanes se ha detectado la presencia de este contaminante por encima de 30 mg/L. Entre los afectados figuran Terrassa, Vallirana, Cunit o Cambrils. Este valor no se considera de riesgo y no incumple el límite legal, pero es el que establece la Comisión Europea para empezar a tomar medidas y actuar para reducir la cantidad de nitratos.

Mapa de nitratos en la visualización.

Cabe señalar que no en todas las cañerías de esos 118 municipios el agua contiene nitratos. pero sí se ha detectado su presencia en algunos de los puntos de control de las redes de distribución.

Límite sobrepasado en 21 pueblos

Donde sí se supera el umbral recomendado por Europa –50 mg/L–, es en 28 redes de 21 pueblos. La mayoría de ellos se encuentran en la Conca de Barberà, la Segarra y el Anoia, como es el caso de Fontils, Ribera d'Ondara y Pujalt. Se trata de municipios muy pequeños que en ocasiones tienen dificultades para someter a tratamientos complejos el agua que extraen de pozos.

Reparto de agua embotellada por los problemas de abastecimiento debidos a la contaminación por nitratos. / Mariam A. Montesinos / EFE

De las ciudades del Área Metropolitana de Barcelona, solo Vallirana supera los 30 mg/L. El resto estan muy por debajo del límite a partir del cual se han de empezar a emprender acciones para mejorar la calidad del agua. De hecho, todas las grandes estaciones potabilizadoras eliminan los nitratos mediante sus procesos de filtración. El problema se encuentra en territorios donde se utiliza agua de pozos sin someterla a tratamientos avanzados.

Teruel, Castilla y Valencia

En otros puntos de España, destacan negativamente localidades de Teruel, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Estas son las autonomías que concentran más puntos rojos, aunque la detección de nitratos haga referencia solo a algún tramo concreto de las redes de distribución.

La Comisión Europea destacan que una cuarta parte del territorio español está declarado "en riesgo" y recuerdan que el Estado está obligado a actuar

Es importante mencionar que los municipios afectados no siempre coinciden con las Zonas Vulnerables a Nitratos. Aun así, las localidades que presentan una cantidad de nitratos importante en el agua que se distribuye por las redes, en muchos casos, están cerca de acuíferos diezmados por la presencia de este contaminante que aparece por la presión del modelo agrícola.

Fuentes de la Comisión Europea destacan que una cuarta parte del territorio español está declarado "en riesgo" por esta "contaminación difusa" y recuerdan que el Gobierno está obligado, a través de las comunidades, a realizar planes para resolver la situación.

En los últimos años, Bruselas ha advertido a España en varias ocasiones sobre la presencia de nitratos en los acuíferos, una situación que en casos puntuales puede terminar en las redes de distribución. De hecho, la Comisión ha enviado una carta de emplazamiento, el paso previo a una multa, para exigir que se revierta la situación en comunidades como Murcia o Castilla y León.

"Los afectados son territorios rurales en los que ya están perdiendo muchos derechos" Koldo Hernández — Portavoz de Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción advierten de que el límite actual de 50 mg/l, establecido por la OMS, resulta "insuficiente" y debería rebajarse para garantizar que nadie accede a agua con presencia de nitratos. "Así, se podría permitir garantizar agua de mayor calidad y proteger a la población", afirma Koldo Hernández, coordinador del Área de Agua de la entidad.

Hernández recuerda que la mayoría de las poblaciones afectadas se encuentran en zonas rurales: "Se trata de territorios que ya están perdiendo muchos derechos, entre ellos, el acceso a un agua potable de calidad".

Dos soluciones

"Es una contaminación que se explica por la actividad humana y hay que abordar soluciones", reclama Joan García, catedrático de ingeniería ambiental del Grupo de Ingeniería y Microbiología de Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Barcelona. "Los nitratos, cuando no hay procesos de tratamiento lo suficientemente avanzados, atraviesan los filtros y terminan en el agua potable", avisa.

"La solución a largo plazo pasa por dejar de verter nitratos y recuperar nuestros acuíferos, pero a corto plazo se deben llevar a cabo actuaciones de tratamiento", asegura. Una posibilidad es la ósmosis inversa o la electrodiálisis reversible. Otra alternativa es realizar un proceso biológico de desnitrificación. "Incluso se pueden aplicar barreras reactivas en las masas de agua subterránea", explica el catedrático.

Foto aérea que muestra el suministro de nitratos en un campo de Angevillers, en Francia. / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

En algunos casos, la situación ha impulsado el auge sistemas de filtración en casa: "Con un pequeño proceso de ósmosis inversa, el agua que produces no contiene contaminantes y da tranquilidad". Aun así, García alerta de que estos modelos consumen mucha energía porque necesitan una presión elevada y sostiene que no son soluciones de futuro a largo plazo.

"Algunas de nuestras plantas de tratamiento actuales no fueron diseñadas para capturar partículas tan minúsculas o moléculas tan resistentes", explica Magnus Jern ingeniero y cofundador de Tappwater, una de las compañías que ofrece sistemas de filtración.

Aunque el agua de red está monitorizada, los niveles de nitratos pueden fluctuar en ciertas zonas rurales con alto impacto de la agricultura intensiva. "Para adultos, la presencia de este elemento suele ser segura, pero para bebés y niños pequeños, incluso los niveles legales pueden ser preocupantes, por esta razón muchas familias optan por procesos de ósmosis inversa como única solución que añade esa capa de seguridad extra", considera Jern.