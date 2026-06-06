Un 82% de los catalanes estaría dispuesto a hacer una huelga general por la vivienda, según una macroencuesta

La mayoría de los catalanes estarían dispuestos a participar en una huelga general para exigir por ley una reducción de los precios de la vivienda. Así lo reflejan los resultados provisionales de una macroencuesta realizada este sábado en 42 municipios de Cataluña, en la que han participado miles de personas. Según los datos recogidos hasta las 17:00 horas, el 82,2% de los encuestados respondió afirmativamente a la pregunta: “¿Estarías dispuesto/a a hacer una huelga general para rebajar por ley los precios de la vivienda?”. Frente a este porcentaje, un 7,7% se ha mostrado contrario a la medida, mientras que un 10,2% ha expresado dudas o no ha respondido.

El apoyo a una movilización de carácter general también se extiende al ámbito laboral. Ante la posibilidad de convocar una huelga general para garantizar que los salarios aumenten al mismo ritmo que la inflación, el 81,8% de las personas consultadas ha manifestado su respaldo. La iniciativa ha contado con la participación de 1.800 voluntarios previamente inscritos, que han recorrido plazas, calles y domicilios de 42 municipios catalanes para conocer la opinión de la ciudadanía sobre cuestiones relacionadas con la vivienda, los salarios y una eventual convocatoria de huelga general.

Aumento del coste de vida

La encuesta también ha analizado el grado de aceptación de diversas propuestas destinadas a combatir el aumento del coste de la vida. El 91,2% de los participantes afirmó estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con la medida de reducir por ley los precios de los alquileres y de la vivienda. Asimismo, un 89% ha apoyado la imposición de límites de precio a productos básicos como los alimentos o la energía, mientras que el 93,2% se ha mostrado favorable a que salarios y pensiones se actualicen legalmente al mismo ritmo que la inflación.

Otro de los datos destacados del estudio es el impacto que el aumento del coste de la vida está teniendo sobre la población. El 69,9% de los encuestados ha asegurado haber tenido que renunciar a determinados gastos debido al encarecimiento de bienes y servicios. De ellos, un 31% afirmó que los recortes han afectado a necesidades básicas como la alimentación o el transporte.

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Esta macroencuesta es una iniciativa de la campaña 'Viure ens costa la vida' (Vivir nos cuesta la vida), impulsada por entidades como el Sindicat de Llogaters de Catalunya, la Confederación Sindical de Vivienda de Catalunya (COSHAC), el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y sindicatos como CGT, CNT, COS, IAC, Intersindical-CSC, Cobas y Solidaridad Obrera.