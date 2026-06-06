Listas de espera: "Nos plantamos delante de la puerta del médico hasta que nos atendió"

Maria Call tiene 83 años y desde hace meses el dolor en la rodilla ha ido empeorando su calidad de vida con cada vez más intensidad. Lo que comenzó el otoño pasado como una molestia atribuida al desgaste o a la edad se ha convertido, según denuncia su hija, en un recorrido pesado entre visitas, urgencias y listas de espera. "Pasamos de una lista a otra", resume su hija, Céline Mutos-Xicola, que lamenta la "deshumanización" que han vivido durante el proceso.

Según relata su hija, Call acudió primero al centro de atención primaria cuando el dolor empezó a empeorar, a finales del año pasado. Pero no le dieron cita con el traumatólogo hasta dentro de un año, en octubre de 2026. La situación se agravó en enero pasado, cuando ya no podía caminar con normalidad, tenía la rodilla hinchada y el dolor iba en aumento. Terminó en Urgencias del hospital Josep Trueta, donde le dieron medicación para ir aguantando. Pocas semanas después, tuvo que volver, porque la rodilla no le respondía y la pierna llegó a oscurecerse, lo que hizo temer una posible trombosis.

En una de estas visitas, según expone Mutos-Xicola, un traumatólogo de urgencias consideró que no podía esperar hasta la cita ordinaria y le programó una visita urgente con Traumatología para el 15 de abril. A pesar de acudir a la cita médica, finalmente el especialista no pudo atenderla. La familia asegura que les dijeron que estaba operando y que la visita no constaba correctamente en el sistema. Les reprogramaron la cita para el 19 de mayo. Cuando llegó la nueva fecha, se encontraron con un papel en la puerta que anunciaba que el médico estaba en huelga.

"La única manera que encontramos para que la atendieran fue plantarnos delante de la puerta del traumatólogo", explica su hija. De esta manera, el miércoles de la semana pasada se presentaron a primera hora en consultas externas y esperaron hasta que el médico la visitó. Desde entonces, Call está incluida en lista de espera para operarse de una prótesis de rodilla. "Lo hemos podido solucionar entre comillas, pero ahora entramos en otra lista", lamenta la hija.

Espera dentro del plazo garantizado

El hospital Josep Trueta explica que la Unidad de Atención a la Ciudadanía está gestionando la queja recibida y que la paciente recibirá respuesta cuando se disponga de la valoración completa del Servicio de Traumatología. El centro confirma que Maria Call está en lista de espera desde el 27 de mayo para la implantación de una prótesis de rodilla y remarca que la intervención se encuentra dentro del plazo garantizado por el CatSalut, que es de 180 días desde la inclusión.

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El hospital también sostiene que la intervención ya se le había propuesto en una consulta anterior, en febrero, y que entonces la paciente la rechazó. La familia lo niega y asegura que aquella visita solo sirvió para adelantar una consulta con el traumatólogo, pero que no se les planteó formalmente la operación. "Lo que más nos ha dolido es la deshumanización que ha habido detrás de toda esta espera; está claro que el sistema está fallando", lamenta Mutos-Xicola.