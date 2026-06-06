Crisis del sector educativo
El Govern pide a los alumnos "llegar un poco antes" a las PAU y asegura que la visita del Papa no afectará al acceso a las aulas
La consellera de Universitats garantiza "flexibilidad" en casos de fuerza mayor
La visita del papa León XIV a Barcelona coincide con las PAU: así afectarán los cortes y desvíos a los estudiantes
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El Govern recomienda a los estudiantes “intentar llegar un poco antes” a las pruebas de las PAU que empiezan el martes en Catalunya para “paliar cualquier situación”, teniendo en cuenta que los exámenes coinciden con la visita del Papa y una nueva huelga de docentes. En una entrevista en ‘El Suplement’ de Catalunya Ràdio, la consellera de Investigació i Universitats, Núria Montserrat, ha asegurado que entiende “la preocupación y los nervios” de los estudiantes, pero ha pedido “tranquilidad y serenidad” porque “se ha trabajado con rigor” para garantizar el desarrollo normal de las pruebas.
Montserrat ha dicho que los actos del Papa no coinciden con los horarios de entrada o salida de las PAU, pero ha recordado que siempre hay “flexibilidad” para casos de fuerza mayor. “La visita del Papa está muy planificada, no coincide con las entradas o salidas de los alumnos”, ha remarcado la consellera, que cree que los estudiantes ya estarán “ubicados haciendo los exámenes” en los momentos de máxima afluencia de gente en las calles. “Entendemos la preocupación, pero queremos transmitir nuestro mensaje de hacer las PAU en paz”.
La consellera Montserrat ha asegurado que las pruebas de acceso a la universidad cada año permiten “cierta flexibilidad” para empezar más tarde y alargar el tiempo correspondiente si hay motivos que lo requieren.
Así, la consellera ha pedido a los estudiantes que “estén tranquilos”, porque este sistema que funciona siempre “este año tiene más sentido que nunca que se pueda tener en cuenta”.
Montserrat también ha admitido que, en previsión de posibles afectaciones, han previsto un “refuerzo” en el personal que supervisará las pruebas. “Hay medidas de contingencia para que se puedan hacer las PAU con normalidad”, ha dicho la consellera, que ha recordado que habrá 1.500 aulas en toda Catalunya.
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