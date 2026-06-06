La tardía disculpa del actor Mickey Rourke a su exmujer Carre Otis tras una relación marcada por la violencia doméstica: "Me arrepiento"

El actor estadounidense Mickey Rourke ha decidido pronunciarse sobre su doloroso divorcio de la modelo de Vogue, Carré Otis, ofreciéndole una disculpa incongruente a través de la red social Instagram, por su turbulenta y tóxica relación, casi 30 años después de su separación.

Alcanzó gran fama en los años 80 con películas como 'Nueve semanas y media' y 'Angel Heart'. Tras dejar temporalmente el cine para dedicarse al boxeo profesional, sufrió varias lesiones que afectaron su carrera y su imagen. Años después volvió con fuerza a Hollywood, destacando su papel en The Wrestler, en 2008, por el que fue nominado al Óscar.

Matrimonio muy mediático

Este actor se casó con la modelo y actriz estadounidense Carré Otis en 1992. Su matrimonio con ella fue muy mediático en los años 90 y terminó en divorcio en 1998, tras una relación marcada por situaciones de maltrato, denuncias y la droga.

Se conocieron cuando ella fue elegida para interpretar a Emily Reed en la atrevida película de Zalman King, Wild Orchid, estrenada en 1989. Aunque la relación empezó bien, los 6 años que duró su matrimonio estuvieron repletos de altibajos, llegando incluso a la situación de arresto a Rourke en 1994 por violencia doméstica, según el Daily Mail.

Disparo en el pecho

La modelo quiso explicar cómo había vivido ese matrimonio en 2011 mediante un libro llamado 'Belleza interrumpida'. En este libro, Otis relata cómo sufrió un disparo en el pecho: "Estábamos en un plató en Santa Fe, Mickey estaba trabajando, y ocurrió un accidente terrible. Su pistola estaba en una bolsa. Cuando tiré la bolsa al suelo, la pistola se disparó y me alcanzó. Pasó a unos cinco centímetros de mi corazón y salió por mi hombro. Tuve muchísima suerte de que no me alcanzara ningún hueso".

En el libro también explica cómo Rourke la golpeó en diversas ocasiones y tuvo que recurrir a la heroína para poder sobrellevar todos esos maltratos. Casi 30 años después de ese infierno, Mickey Rourke, de 73 años, ha decidido disculparse con Carré Otis.

Disculpa a través de Instagram

Lo ha hecho mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en la que ha escrito: "Chica equivocada, no es su culpa, todo es mi error. Fui un tonto durante muchos años; no es su culpa en absoluto. Simplemente, cometí un error terrible y ciego; me arrepiento mucho".

En las primeras 24 horas desde la publicación de la disculpa, la publicación acumula más de 14 mil likes. Y, aunque se entiende que la reacción del público a este comunicado podría ser negativa, no se puede saber con certeza, ya que el actor ha eliminado la opción de comentar la publicación.