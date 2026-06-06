El Papa en España, en directo: última hora de la llegada de León XIV a Madrid

El papa León XIV está a punto de llegar a España. El Sumo Pontífice afronta una apretada agenda que incluye tres comunidades autónomas en ocho días: estará en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona del 9 al 11 y, en Canarias, del 11 al 12. En total, 2.500 kilómetros.

Miles de fieles se acercarán a los múltiples actos que la Santa Sede ha programado para unos intensos días que han bautizado con el nombre 'Alzad la mirada'. En la capital será recibido por los Reyes, se reunirá con Pedro Sánchez y oficiará una gran misa en la Plaza de Cibeles, entre otros compromisos. En su estancia en la ciudad condal inaugurará la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia, donde también presidirá una eucaristía. En Gran Canaria y Tenerife conocerá de primera mano la crisis migratoria que vive el archipiélago.

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Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

Pedro Sánchez llega a Barajas El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya saluda a las autoridades en el aeropuerto madrileño. Allí se encuentran también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso; o Félix Bolaños, ministro de Presidencia.

Niña Pastori, Antonio Banderas, Rozalén, Bustamante, Hakuna o Siloé actuarán ante León XIV en su visita a Madrid Los cantantes Niña Pastori, Rozalén, David Bustamante, las bandas Hakuna o Siloé y el actor Antonio Banderas, son algunos de los artistas que actuarán en los diversos actos que hay programados durante la visita del Papa León XIV a Madrid. Así, uno de los actos en los que el Pontífice mantendrá un encuentro precisamente con el mundo de la cultura es el domingo 7 de junio por la tarde, en el acto 'Tejer Redes' en el Movistar Arena. Allí se espera que esté presente el Musical Godspell de Antonio Banderas. Además, en esa cita participarán Carolina Marín, Rozalén y Sara Baras, además de los periodistas Carlos Franganillo y Lara Síscar.

Andrea San Martín Ayuso recibe al papa León XIV en Barajas al inicio de su visita oficial a España La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibirá este sábado al papa León XIV en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La dirigente madrileña participará también en la ceremonia de bienvenida que Sus Majestades los Reyes ofrecerán al pontífice en el Palacio Real, previsto para las 11:30h. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibirá este sábado al papa León XIV en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en el inicio de la primera etapa de su viaje pastoral a España. La dirigente madrileña participará también en la ceremonia de bienvenida que Sus Majestades los Reyes ofrecerán al pontífice en el Palacio Real, previsto para las 11:30h.

Víctor Rodríguez El aeropuerto de Barajas, preparado para la llegada de León XIV El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas está ya preparado, entre fuertes medidas de seguridad, para la llegada de León XIV, inicialmente prevista hacia las 10.30 horas. El pontífice será recibido a pie de pista por los Reyes Felipe y Letizia y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otras autoridades. Posteriormente, en el Pabellón de Estado, saludará a 25 niños de entre 3 y 12 años, algunos con discapacidad, antes de encaminarse al Palacio Real, donde se procederá a la ceremonia de recepción oficial

Pilar Santos Plaza de la Armería, a esta hora de la mañana. La expectación crece en la plaza de la Armería de Madrid Dos millares de personas están ya en la plaza de la Armería de Madrid para ver la llegada del Papa al Palacio Real cerca de las 11.30 horas. La mayoría de las personas son trabajadores de Patrimonio Nacional y sus familiares. La prensa acreditada para cubrir los discursos del Pontífice y Felipe VI ha llegado en un autobús desde la Puerta del Sol, donde está el centro internacional de prensa. Los Reyes recibirán a pie de coche a León XIV. Leonor y Sofía saludarán al Papa dentro del edificio.

Media hora para que el avión del papa toque tierra Según la aplicación flightradar24, el vuelo de León XIV ya sobrevuela la Península Ibérica. Llegaría con adelanto, aterrizando a las 10.15 horas.

León XIV se reunirá con víctimas de abusos en España, aunque algunas critican que no les han llamado El Papa se reunirá con víctimas de abusos durante el viaje a España. Un encuentro en el que participarán "algunas víctimas de abusos por parte del clero español", según confirmaba el Vaticano este viernes. La Iglesia española ha sido la encargada de organizar esta reunión reivindicada por las asociaciones de víctimas españolas. El anuncio del Vaticano no convence, sin embargo a algunas de las víctimas que, según han asegurado a Europa Press, no han sido avisadas para este encuentro. "Me parece muy bien, pero nadie nos ha invitado, ni tenemos noticia de que nos vaya a recibir. Ni dónde, ni cómo, ni cuándo", ha afirmado Juan Cuatrecasas, el portavoz de la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR), en declaraciones a Europa Press.

Juan José Fernández Un grupo de niños espera al Papa a pie de pista en Madrid Cerca de 25 niños, de entre tres y doce años, acompañados por padres y profesores, se encuentran ya en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para recibir al Papa León XIV, que está previsto que aterrice a las 10.30 horas, informa Europa Press. Entre la delegación de niños que saludará al Papa a su llegada a la capital española hay algunos menores con discapacidad mental y física. Los pequeños han sido seleccionados tanto por la Conferencia Episcopal Española como por el Vaticano, según los organizadores del viaje a España del Pontífice. El Papa ha despegado este sábado, alrededor de las 08.13 horas, desde el aeropuerto internacional de Roma-Fuimicino en un avión de la compañía Ita Airways A320, en el que va acompañado por 80 periodistas y una veintena de gráficos.

Juan José Fernández Un grupo de niños espera al Papa a pie de pista en Madrid Cerca de 25 niños, de entre tres y doce años, acompañados por padres y profesores, se encuentran ya en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para recibir al Papa León XIV, que está previsto que aterrice a las 10.30 horas, informa Europa Press. Entre la delegación de niños que saludará al Papa a su llegada a la capital española hay algunos menores con discapacidad mental y física. Los pequeños han sido seleccionados tanto por la Conferencia Episcopal Española como por el Vaticano, según los organizadores del viaje a España del Pontífice. El Papa ha despegado este sábado, alrededor de las 08.13 horas, desde el aeropuerto internacional de Roma-Fuimicino en un avión de la compañía Ita Airways A320, en el que va acompañado por 80 periodistas y una veintena de gráficos.