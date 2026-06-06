Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EuromillonesIncendio HondaJonathan AndicPrimavera SoundEstación Espacial InternacionalCatalunyaPapa León XIVERCJames HandyTributo Metropolitano
instagramlinkedin

En Directo

Iglesia católica

El Papa en España, en directo: última hora de la llegada de León XIV a Madrid

Prevost estará en la capital del 6 al 9 de junio, luego viajará a Barcelona y, de ahí, a Canarias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. Romero / J. Quintana

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El papa León XIV está a punto de llegar a España. El Sumo Pontífice afronta una apretada agenda que incluye tres comunidades autónomas en ocho días: estará en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona del 9 al 11 y, en Canarias, del 11 al 12. En total, 2.500 kilómetros.

Miles de fieles se acercarán a los múltiples actos que la Santa Sede ha programado para unos intensos días que han bautizado con el nombre 'Alzad la mirada'. En la capital será recibido por los Reyes, se reunirá con Pedro Sánchez y oficiará una gran misa en la Plaza de Cibeles, entre otros compromisos. En su estancia en la ciudad condal inaugurará la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia, donde también presidirá una eucaristía. En Gran Canaria y Tenerife conocerá de primera mano la crisis migratoria que vive el archipiélago.

Noticias relacionadas

Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los Mossos deducen de la app de contar pasos del móvil de Jonathan Andic que caminó hasta el lugar de la caída cuatro días antes
  2. Huelga de profesores y estudiantes, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
  3. Los Mossos imponen 134 multas por exceso de velocidad en 15 días en Vilanova de la Barca
  4. Huelga de profesores hoy en Catalunya: Hora y recorrido de la manifestación en Barcelona
  5. Ni sueldo ni ascenso profesional: los jóvenes consideran que el éxito es trabajar en lo que les gusta y poder conciliar
  6. Hablan los profesores del 'no' al preacuerdo con Educació: 'La emergencia educativa no la arreglan 450 euros
  7. Los Mossos buscan testigos de la caída de Isak Andic rastreando móviles conectados a antenas cercanas
  8. Los profesores llaman a la huelga y a 'bloquear Catalunya' el martes coincidiendo con la visita del Papa y la selectividad

El Papa en España, en directo: última hora de la llegada de León XIV a Madrid

El Papa en España, en directo: última hora de la llegada de León XIV a Madrid

Disfrutar de la montaña con seguridad: consejos para prevenir los accidentes

Disfrutar de la montaña con seguridad: consejos para prevenir los accidentes

El Papa viaja de camino a España: así ha sido su salida del aeropuerto de Roma

El Papa viaja de camino a España: así ha sido su salida del aeropuerto de Roma

Los rostros que recibirá el Papa León XIV en el centro de Cáritas en Madrid: diez historias de lucha y esperanza

Los rostros que recibirá el Papa León XIV en el centro de Cáritas en Madrid: diez historias de lucha y esperanza

Ni zanahorias ni berenjenas: estas son las hortalizas más fáciles de cultivar en un huerto urbano

Ni zanahorias ni berenjenas: estas son las hortalizas más fáciles de cultivar en un huerto urbano

DIRECTO | Día 1 del viaje del Papa León XIV por España: Llega a Madrid y es recibido por Felipe VI

DIRECTO | Día 1 del viaje del Papa León XIV por España: Llega a Madrid y es recibido por Felipe VI

El lince consolida su presencia en Aragón: nuevas sueltas en el territorio más septentrional de la Península

El lince consolida su presencia en Aragón: nuevas sueltas en el territorio más septentrional de la Península

Alba Sáez, actriz: "Hay muchos factores que te pueden llevar a un brote psicótico"

Alba Sáez, actriz: "Hay muchos factores que te pueden llevar a un brote psicótico"