Detenidos en el aeropuerto de Barcelona tras robar un reloj de alta gama en Palma

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Barcelona a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con violencia, horas después de que sustrajeran violentamente un reloj de alta gama valorado en 50.000 euros a un turista.

Los hechos se produjeron sobre las 15:00 horas del pasado 31 de mayo en el barrio del Molinar de Palma, donde un turista que había comido en un restaurante de la zona se dirigía a su vehículo y fue abordado por detrás por un joven que le arrebató el reloj que llevaba puesto.

El ladrón se fue corriendo, se subió a una motocicleta donde le esperaba otro hombre y huyeron por la calle Llucmajor, ha detallado la Jefatura Superior de Baleares en una nota. El Grupo de Atracos de la Policía Nacional abrió una investigación con la colaboración de un oficial de enlace en Madrid que pertenece a la Polizía di Stato de Italia.

Los agentes encontraron la moto con la que huyeron y averiguaron que los ladrones, de origen italiano, la habían alquilado con documentación falsa.

Pudieron identificar a los dos presuntos autores y averiguaron que habían abandonado la isla en un avión con destino a Barcelona. Pidieron colaboración al Grupo de Policía Judicial del Aeropuerto del Prat de Llobregat que estableció un dispositivo y logró detenerlos cuando aterrizaron.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Grupos criminales organizados

La Policía Nacional ha explicado los robos de relojes de alta gama los cometen sobre todo bandas especializadas "de origen napolitano o magrebí que vienen operando en las islas desde hace años". Son grupos organizados, con un claro reparto de tareas y unas jerarquías establecidas y que actúan con reglas y modus operandi definidos.

Estos grupos tienen una gran capacidad de adaptación para cometer los robos y permanecen escaso tiempo en la zona donde actúan, normalmente unos dos o tres días, antes de abandonar el país con los relojes que han robado.

La Policía Nacional ha detectado que pueden coincidir o solaparse varios grupos independientes actuando en la misma demarcación. Utilizan como modus operandi la vigilancia y seguimiento de las victimas, normalmente en zonas concurridas de establecimientos de lujo. Buscan el lugar propicio donde puedan ejercer violencia sobre las víctimas para sustraerles los relojes y, en ocasiones, llegan a derribarlas y golpearlas.

Posteriormente ejecutan su huida con el apoyo de un conductor a bordo de una motocicleta a gran velocidad, poniendo en peligro tanto el tráfico rodado como a los viandantes. En ocasiones utilizan un automóvil para dar cobertura o realizar el transporte. Usan documentación de identidad falsa tanto para el registro en hoteles como para el alquiler de los vehículos que utilizan para la huida y abandonan el país de manera casi inmediata tras la comisión del delito.

La Policía Nacional ha detenido a numerosos miembros de estos grupos que han ingresado en prisión en los últimos años.