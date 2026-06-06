Detenidas tres personas en el marco de un dispositivo Kanpai en Tarragona

Agentes de los Mossos d'Esquadra, de la Policía Nacional y de policías locales detuvieron ayer por la tarde a tres personas durante un dispositivo Kanpai llevado a cabo en las redes de transporte público de la Región Policial del Camp de Tarragona, informa EFE.

El plan Kanpai se lanzó en abril de 2025 y supone luchar contra la multirreincidencia en todo el área metropolitana de Barcelona a través de acciones coordinadas por todas las áreas regionales policiales, ya que antes cada comisaría lideraba la lucha contra esta criminalidad específica de su zona.

Según han informado este sábado los Mossos, en el dispositivo participaron también efectivos de la Guardia Urbana de Tarragona, la Policía Local del Vendrell, la Policía Nacional y personal de seguridad privada.

Una de las detenciones se produjo por una requisitoria judicial vigente, otra por una requisitoria policial y la tercera por un delito de falsificación de documento público. Durante el operativo, los agentes identificaron a un total de 269 personas, que acumulaban conjuntamente 696 antecedentes policiales.

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En el ámbito administrativo, el dispositivo se saldó además con 50 denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes y dos denuncias por tenencia de armas blancas.