Detenida en Catalunya una ladrona especializada en robos amorosos que venía huyendo desde Extremadura

Fin de la huida de la presunta ladrona de ancianos. Había salido de Almendralejo (Badajoz) y su fuga ha acabado en Catalunya. Los Mossos d'Esquadra han detenido a la supuesta autora de cuatro de los llamados "robos amorosos", con un botín de joyas, dinero y relojes.

En los cuatro casos empleó la misma técnica y se movió en la misma ciudad. Las víctimas son tres hombres y una mujer, todos ellos ancianos. Las cuatro víctimas contaron a la Policía nacional que una chica joven se acercaba a ellos, les hablaba muy amablemente... y aprovechaba un descuido para robarles.

Cuando los afectados se daban cuenta de que les faltaba la cartera, o un collar, o incluso el reloj, ella ya estaba lejos. Se trata de una técnica de asalto a personas de avanzada edad que está al alza en barrios populares.

Han sido clave en la captura las imágenes de unas videocámaras de seguridad callejera, con las que, el pasado 1 de junio, se pudo identificar a la mujer, que tiene 21 años y que caía en manos de la policía catalana el pasado miércoles.

Se ha encargado de la investigación el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Almendralejo, y de la detención los Mossos.

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Los investigadores de estos hechos, elevados ya al juez, no descartan que vayan apareciendo nuevas víctimas.