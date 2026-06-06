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Mossos y Policía Nacional

Detenida en Catalunya una ladrona especializada en robos amorosos que venía huyendo desde Extremadura

Las víctimas son todas de avanzada edad

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra.

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra. / EUROPA PRESS

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El Periódico / Agencias

Barcelona
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Fin de la huida de la presunta ladrona de ancianos. Había salido de Almendralejo (Badajoz) y su fuga ha acabado en Catalunya. Los Mossos d'Esquadra han detenido a la supuesta autora de cuatro de los llamados "robos amorosos", con un botín de joyas, dinero y relojes.

En los cuatro casos empleó la misma técnica y se movió en la misma ciudad. Las víctimas son tres hombres y una mujer, todos ellos ancianos. Las cuatro víctimas contaron a la Policía nacional que una chica joven se acercaba a ellos, les hablaba muy amablemente... y aprovechaba un descuido para robarles.

Cuando los afectados se daban cuenta de que les faltaba la cartera, o un collar, o incluso el reloj, ella ya estaba lejos. Se trata de una técnica de asalto a personas de avanzada edad que está al alza en barrios populares.

Han sido clave en la captura las imágenes de unas videocámaras de seguridad callejera, con las que, el pasado 1 de junio, se pudo identificar a la mujer, que tiene 21 años y que caía en manos de la policía catalana el pasado miércoles.

Se ha encargado de la investigación el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Almendralejo, y de la detención los Mossos.

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Los investigadores de estos hechos, elevados ya al juez, no descartan que vayan apareciendo nuevas víctimas.

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