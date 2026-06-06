Desmantelado uno de los mayores centros logísticos de hachís de Catalunya con más de nueve toneladas almacenadas

Diez detenidos y más de 9.000 kilos de hachís incautados es el saldo del último golpe antinarco de gran volumen propinado por los Mossos d'Esquadra. La policía catalana ha didfundido este sábado la desarticulación de un grupo criminal dedicado al tráfico de hachís que operaba desde diversos puntos de Catalunya y mantenía conexiones activas con bandas criminales de Andalucía.

El hachís estaba almacenado en cajas de hierro en una nave industrial en las cercanías de Ulldecona.

Un "vuelco", o robo de droga entre narcos, está en el origen de la operación, cuando, en noviembre de 2025, una patrulla de tráfico de los Mossos recibió aviso sobre un vehículo accidentado cerca de esa localidad. Al llegar, los agentes encontraron un coche abollado como por una colisión, y con varios agujeros de bala. Dentro del coche había un arma de fuego y munición sin detonar. Ampliando la búsqueda, también apareció una furgoneta abandonada en un camino rural, igualmente con abolladuras por colisión.

Pero el hallazgo fundamental fue una nave industrial con la puerta abierta, en cuyo interior fue hallada una gran cantidad de cajas metálicas que ocultaban hachís. Según han difundido los Mossos d'Esquadra este sábado, la nave se utilizaba como "centro logístico desde el que operaba la organización criminal". Es, de hecho, el mayor almacén de hachís localizado hasta ahora en Catalunya.

Ese mismo día cayeron cuatro detenidos, los cuatro relacionados con la pelea a tiros desde los coches.

Organización criminal

Después de un operativo desarrollado en tres fases hasta el pasado mes de mayo, y bajo instrucción del Juzgado 1 de Amposta, los Mossos han identificado una organización criminal especializada en la gestión, almacenamiento y distribución de grandes alijos de hachís. En la nave industrial tenían su punto de almacenamiento.

La operación ha aflorado un método de ocultación de droga no visto hasta ahora: cajas de hierro soldadas a medida de las tabletas de hachís, camufladas para superar posibles controles policiales. Las cajas no tienen tapa, ni puerta ni cerrojo. Para poder extraer la droga, los investigadores tuvieron que ayudar los Bomberos de la Generalitat con herramientas especializadas de corte.

Los investigadores tienen acreditado el movimiento de otros 3.000 kilos adicionales, que ya habían sido trasladados previamente, lo que da idea del volumen del negocio. En total, se calcula que en el centro logístico se habrían almacenado al menos doce toneladas de hachís.

La última fase, en mayo, supuso un dispositivo simultáneo en Fuengirola, Sabadell y Ulldecona, con la participación coordinada de la Policía Nacional en Andalucía. En esta fase cayó un miembro de la banda en la localidad malagueña y otros varios en Catalunya.

En las entradas y registros de esta última fase se ha intervenido material electrónico, teléfonos y otros elementos de interés para la investigación policial.

Entre los diez detenidos de la banda hay nueve hombres y una mujer, y sus edades oscilan entre los 24 y los 52 años.