Pau Palomar: de sacar la nota más de selectividad en Catalunya a hacer prácticas de física en Suiza y a estudiar en Estados Unidos

Pau Palomar, de Castellnou del Bages, obtuvo la nota más alta de Catalunya en la selectividad de 2024, un 9,9. Dos años después, se encuentra cursando la carrera que quería, un doble Grado en Física y Matemáticas en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), y a punto de marcharse a estudiar al extranjero. “Este verano haré unas prácticas de investigación en física en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), en Suiza, y el siguiente curso lo haré en la Universidad de California, Berkeley (Estados Unidos)”, explica a Regió7.

El próximo 9 de junio, 45.821 jóvenes catalanes se enfrentarán a las PAU de este año. Mirando atrás, Palomar recuerda su selectividad como “un trámite” y cree que a muchos estudiantes “ahora quizá se les hace una montaña, pero después verán que no es para tanto”. Asegura que una vez pasas el primer examen, al resto ya “te acostumbras”, y no es tan difícil como parece. “Lo peor son los nervios”, remarca.

Por eso recomienda a los alumnos que se enfrentan ahora a ellas que “descansen bien y busquen maneras de controlar los nervios”, ya que son muchas horas de exámenes y “días que se hacen muy largos”. El método de estudio que él siguió consistió en “hacer exámenes de otros años cronometrados” y lo aconseja para “acostumbrarse a la presión que se vive”.

También considera que “no todo es la nota” y que hay “muchos caminos a seguir”. Reconoce que esta es “una frase que habrán oído mucho, pero cierta”. Habla desde las experiencias de amigos cercanos, que se han encontrado en situaciones de no poder entrar en su primera opción, pero que “se han buscado la vida y han entrado en otra”, y asegura que muchos de ellos ahora prefieren la opción actual a la que tenían pensada inicialmente.

No es una tarea fácil

En el caso de Palomar, desde el inicio ya lo tenía todo bastante pensado. Explica que su “plan”, una vez termine el doble Grado en Física y Matemáticas, es hacer un máster y un doctorado para acabar dedicándose a la investigación en física, ya sea enfocada al ámbito industrial o al académico, en el que no descarta la opción de convertirse en profesor.

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Para conseguir estos objetivos mantiene una nota media “bastante buena”, pero asegura que “no es una tarea fácil”. En comparación con el bachillerato y la selectividad, comenta que la universidad es mucho más difícil, algo que “ya sabía”, y se ha encontrado en varias ocasiones en las que no entiende las cosas “a la primera” como antes. También destaca la dificultad de los exámenes, en los que “no solo preguntan lo que se ha estudiado en clase”. Aun así, mantiene un expediente impecable sin ninguna asignatura que recuperar, a base de estudiar e intentar mantenerse bien descansado, “durmiendo siempre unas 7 u 8 horas”.