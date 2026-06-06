La avería de un tren corta la línea de alta velocidad entre Girona y Barcelona

La circulación de la línea de alta velocidad entre Girona y Barcelona ha quedado interrumpida este sábado por la tarde a causa de la avería de un tren a la altura de La Sagrera. La incidencia, comunicada por Protección Civil y Adif poco antes de las 19.00 horas, ha obligado a suspender el tráfico ferroviario en este tramo y ha provocado afectaciones en varios servicios de larga y media distancia.

El problema afecta a un tren de larga distancia que cubría el trayecto entre Figueres y Madrid y que ha quedado detenido entre la bifurcación de Mollet y la estación de La Sagrera. Según la información facilitada por Adif, la avería podría estar relacionada con el pantógrafo de la unidad o con la catenaria.

Segunda vía fuera de servicio

La situación se ha visto agravada por el hecho de que la segunda vía permanece fuera de servicio debido a unos trabajos de mantenimiento, lo que impide desviar la circulación por una vía alternativa. Como consecuencia, varios trenes han quedado detenidos en distintas estaciones a la espera de que se resuelva la incidencia.

Ante esta situación, Protección Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat para hacer seguimiento de las afectaciones. Por el momento, no existe una previsión sobre cuándo podrá restablecerse la circulación ferroviaria entre Girona y Barcelona.