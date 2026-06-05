Josefina, la interna que hablará al Papa León en la cárcel de Brians 1: “Es el acto más emocionante de mi vida”

El primer acto del segundo día del Papa León XIV en Barcelona le llevará a visitar a la cárcel de Brians 1. Será la primera vez en la historia que un Sumo Pontífice se persone en un centro penitenciario en España, y la segunda visita a una de estas instituciones que Robert Prevost hace en su primer año de papado --ya visitó hace pocos meses la cárcel de Bata, en Guinea Ecuatorial--. En la cárcel de Sant Esteve Sesrovires, donde pasará poco más de 20 minutos antes de encaminarse a Montserrat, lo esperarán unas 80 personas. Son algunos de los internos que acuden normalmente a las misas que se dan en las dos cárceles de la zona --Brians 1 y Brians 2-- y también algunos de los funcionarios que trabajan en los centros. "Es el acto más emocionante de mi vida", ha resumido Josefina, una de las algo más de cien mujeres internas en Brians 1. Ella, junto a Montserrat, será una de las internas que, brevemente, dirijan unos palabras al Pontífice de Roma.

"Llevo dos noches que me despierto al menos tres veces de la emoción", relata Josefina, que es la peluquera del módulo y que cada domingo acude a las eucaristías que ofrece el padre Jesús Roy. "Si no fuera por Dios, me habría vuelto loca", explica la mujer, que agradece la labor semanal de los sacerdotes penitenciarios. "Cuando salgo de misa, me siento más llena", sentencia.

El próximo miércoles, también se acercarám hasta Brians 1 también nueve de las mujeres internas en la cárcel de Wad-Ras de Barcelona. Son las costureras de la estola --una prenda litúrgica-- que el president Salvador Illa entregó a León XIV durante su visita al Vaticano el pasado 30 de abril. Fue precisamente en esta reunión donde surgió la oportunidad de que el Papa visitara el centro penitenciario. Una vez finalizado el encuentro, el conseller de Jusítica i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler; el obispo de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez y el coordinador de los viajes pontificios, monseñor Jose Nahum Jairo Salas, plantearon la posibilidad. Cómo el programa para aquél entonces ya estaba prácticamente cerrado, las posibilidades para cuadrar este acto en la agenda eran limitadas, así que se optó por una solución lógica: hacerlo en una cárcel a medio camino entre Barcelona y Montserrat.

Evento fugaz

La visita será rápida. El Papa llegara en coche directamente a la Sala Polivalente de la cárcel a las 10.50 horas y será recibido por un canto de los internos del centro. El director del centro, Jordi Pons, tendrá entonces tres minutos para hacer un saludo. Seguirá el delegado de la pastoral penitenciaria, con una intervención de dos minutos. Entonces será el turno de Elisabeth y Montserrat, que dirigirán palabras de "agradecimiento" al Papa. Por último, se interpretará el Virolai y León XIV hablará y bendecirá el centro antes de salir hacia Montserrat a las 11.10 horas.

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