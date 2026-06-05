Trànsit intensifica los controles para contener el número de motoristas muertos en las carreteras catalanas

Este año los motoristas representan el 40% de las víctimas mortales en accidentes de tráfico durante los primeros cinco meses. En concreto 21 de los 52 muertos registrado en carreteras catalanas hasta el 31 de mayo iban en moto. Se trata del colectivo con más mortalidad pese a ser uno de los menos numerosos en volumen de circulación y por eso el Servei Catala de Trànsit, junto con los Mossos d'Esquadra, intensificará los controles policiales y las campañas de concienciación para evitar que siga creciendo el número de motoristas muertos.

La medida se toma teniendo en cuenta que, con la llegada del buen tiempo, aumenta el número de motoristas que circulan en la red interurbana catalana así como los accidentes que sufren, según Trànsit, y por eso remarcan "su fragilidad en la carretera.

Control policial

Los Mossos d'Esquadra reforzarán los controles de motoristas para prevenir siniestros, reducir el número de víctimas, concienciar sobre la vulnerbailidad y detectar conductas de riesgo tanto de turismos como de motocicletas. Los agentes se colocarán en las vías de acceso a la zona metropolitana para evitar infracciones negligentes y adelantamientos en zigzag entre vehículos.

También se harán los fines de semana en zonas de máxima concentración de motoristas y se destinarán vehículos camuflados para detectar conductas de riesgo de los motoristas (adelantamientos, velocidad, conducciones negligentes o temerarias) y del resto de vehículos hacia los motoristas (adelantamientos, cambios de carril o de dirección, manipulación de dispositivos móviles y otras distracciones, conducciones negligentes o temerarias).

Desde enero, los Mossos d’Esquadra han efectuado más de 2.100 controles, con 9.000 denuncias en este ámbito. La policía usará drones y el helicóptero de Trànsit para detectar estas infracciones.

Además, Trànsit tiene previsto aumentaren otros puntos de la red viaria de la señalización del trazado de curvas peligrosas que actualmente se está desarrollando en la N-260 en la Collada de Toses y en la B-124 entre Sant Llorenç Savall y Calders. Como cada año, también se está desarrollando el programa formativo para motoristas en toda Catalunya para que circulen con mayor seguridad. Más de 7.000 motoristas han pasado por estos cursos formativos, que hace Trànsit junto con Anesdor y la División de Tráfico de los Mossos d’Esquadra.

Campaña preventiva

Entre las medidas que adoptará Trànsit para contener la siniestralidad de los motoristas está la redifusión de la campaña de concienciación vial “Para evitar accidentes, anticípate”. Se trata de implicar a todos los actores que circulan por las carreteras en una conducción segura y responsable de forma preventiva. Para ello se presentan relatos ficcionados con motoristas que muestran las consecuencias de una imprudencia. La campaña se centra en comportamientos de riesgo y promueve la sensibilización del resto de usuarios "sobre la necesidad de una convivencia respetuosa en la carretera", según Trànsit. La campaña se difundirá en los medios de comunicación y en las redes sociales a partir de este viernes 5 y hasta el 19 de junio.

Más motoristas muertos en Barcelona

Tras analizar la siniestralidad de los motoristas fallecidos en los primeros cinco meses de este año, Trànsit establece un perfil de los accidentados: la demarcación de Barcelona concentra el mayor número de motoristas fallecidos, con un total de 14 víctimas; la AP-7 es la vía con mayor siniestralidad mortal, con 4 motoristas fallecidos hasta finales de mayo; predominan los siniestros en solitario (principalmente salidas de vía o caídas en la calzada), con un total de 12 accidentes mortales; y la franja de tarde concentra más accidentes mortales (11 de los 21). Asimismo, 12 de las víctimas mortales se han producido durante fines de semana o periodos festivos.

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Además, Trànsit remarca que el perfil mayoritario del motorista fallecido es el de hombres de más de 45 años. De los 21 motoristas fallecidos este año, 20 eran conductores hombres y una víctima era una mujer pasajera o acompañante. El pasado mayo concentró siete de los 21 motoristas fallecidos en la red viaria catalana este 2026.