La renovación de los parques eólicos antiguos permitirá reducir en un 67% el número de aerogeneradores

Hace tiempo que España se ve empujada a afrontar la renovación de sus parques eólicos. La flota de aerogeneradores del país, con una media de unos 15 años de edad, es la más antigua de Europa. De hecho, la mitad de los parques se acercan al final de su vida útil. En este contexto, la situación en Catalunya es aún más exagerada, puesto que en los últimos años no han entrado en funcionamiento nuevas plantas de producción de energía eólica: 46 de los 52 parques eólicos existentes terminarán su vida útil en una década.

Por esta razón, la Generalitat asegura que trabaja en impulsar el proceso de repotenciación de los parques existentes. Para afrontar esta transición, el Govern encargó un informe titulado 'Renovación de parques eólicos' en el que se ponen sobre la mesa varias necesidades. Una de ellas es la creación de un grupo de trabajo y una mesa de seguimiento que garantice que los proyectos de renovación se tramitan de forma ágil. Pero en el documento, también se menciona una oportunidad: las nuevas tecnologías permitirán generar la misma energía, o incluso más, con menos aerogeneradores.

Parque eólico / 123RF/zeferli

Es decir, la repotenciación de los parques puede no solo modernizarlos y alargar su vida útil sino también disminuir el número de molinos. En algunos casos, los aparatos se pueden reducir en más de un 67%. Es lo que ha pasado por ejemplo en el parque eólico de Les Colladetes, que ha pasado de 54 aerogeneradores a tan solo 6, lo que reduce el impacto de estas instalaciones. "Pero no solo se reduce el número de aerogeneradores a un tercio, sino que en muchos casos, se puede incrementar la generación de energía hasta un 30%", ha destacado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.

De 756 a 240

En Catalunya, la mayor parte de los aerogeneradores están ubicados en comarcas del sur como la Terra Alta, el Baix Ebre o el Anoia. En todos estos lugares, el Govern considera que se puede superar el 67% de reducción de aerogeneradores. Y en toda Catalunya, en total, se puede pasar de los 756 aerogeneradores actuales a unos 240, siempre manteniendo la potencia o incluso aumentándola.

El estudio apunta que se podría pasar de los 756 aerogeneradores actuales a 240, manteniendo o incluso aumentando, de media, en un 5% la potencia instalada, aunque en algunos casos particulares se puede alcanzar el 30% mencionado por Paneque. "Este proceso es clave para incrementar la producción pero también para contribuir a los objetivos energéticos y la reducción de emisiones fijados para 2030 y 2025", sostiene la consellera.

El papel de las baterías

El cambio es posible porque la actual tecnología facilita sustituir los antiguos aerogeneradores por aparatos más potentes y eficientes, que tienen capacidad para captar vientos a mayor altura y de forma más regular. Esto significa que a pesar de que el número de molinos disminuya, la altura de la instalación crecerá. Sin embargo, los aparatos estarán más separados y se podrá suavizar el impacto acústico sobre el entorno. La intención del Ejecutivo catalán es que los diferentes promotores vayan siguiendo los pasos de los empresarios de Les Colladetes. Pero para que sea posible, es necesario que la tramitación sea rápida. Para ello se aprobó un decreto que prioriza las renovables y facilita los procesos de repotenciación, además de regular los parques de baterías.

Igualada. 05.09.2025. Sociedad. Parque eólico en los alrededores de Igualada. Fotografía de Jordi Cotrina / EPC

A día de hoy, en Catalunya hay 1.418 MW de potencia eólica instalada, repartidos en 52 parques. Estas instalaciones generan unos 2.800 GWh anuales, aproximadamente el 5% de la demanda eléctrica. El problema, más allá de que no han entrado en funcionamiento nuevos parques, es que la mayoría de ellos tienen más de 20 años y tecnologías de menos de 1 MW por turbina, muy alejadas de los estándares actuales, en torno a los 6 MW.

Uno de los retos inmediatos pasa por modernizar los parques pero también por incorporar sistemas de almacenamiento, como campos de baterías asociados al parque, que permiten gestionar la producción y fortalecer la resiliencia del sistema.