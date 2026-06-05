La R3 de Rodalies quedará cortada entre Vic y Torelló del 11 al 22 de junio por obras

La R3 de Rodalies volverá a ver modificado su recorrido el próximo día 11 de junio. Las obras que Adif está realizando sobre el puente del río Ges obligarán a cortar la línea entre Vic y Torelló, por lo que también quedará sin servicio la parada de Manlleu. La suspensión del servicio estará activa hasta el próximo 22 de junio, 11 días en los que Renfe tiene previsto adaptar el servicio alternativo por carretera que ya funciona en buena parte de la línea para suplir el servicio.

La R3 es una de las líneas que ha salido peor parada tras el accidente de Gelida. Antes del siniestro, ya tenía cortado todo su trazado entre L'Hospitalet de Llobregat y La Garriga por las obras de desdoblamiento. Después del 20 de enero, todo el resto de la línea quedó clausurado hasta marzo, cuando pudo recuperarse el servicio ferroviario entre La Garriga y Ripoll y, unas semanas más tarde, hasta Ribes de Freser. El tramo entre Ribes y Puigcerdà sigue cerrado porque Adif ha decidido aprovechar la crisis ferroviaria para adelantar allí dos obras de mantenimiento programadas para 2027.

El nuevo corte entre Vic y Torelló, vuelve a partir la línea en dos secciones. Los trenes circularán de La Garriga a Vic y de Torelló a Ribes. Los usuarios de la línea, que esta semana han visto como la reapertura del tramo entre L'Hospitalet y Mollet del Vallès prevista para mayo se retrasa hasta el año que viene, han puesto el grito en el cielo. "¿Si las obras son entre las estaciones de Manlleu y Torelló, por qué se corta desde Vic?", se han preguntado en una mensaje en redes sociales.

Plan alternativo

Renfe desviará a los pasajeros que quieran moverse entre Vic y Torelló a los buses sustitutorios que ya dispone para cubrir el resto de cortes de la línea. Los pasajeros tienen a su disposición buses con paradas intermedias entre Fabra i Puig y Granollers - Canovelles cada 20 minutos; entre Fabra i Puig y Centelles cada 15 minutos; entre Centelles y Vic cada hora; entre La Garriga y Ripoll cada hora y entre Vic y Puigcerdà cada dos horas.

También hay disponibles buses directos desde Fabra i Puig a La Garriga cada hora; hasta Centelles cada media hora; y hasta Vic cada 20 minutos. En el tramo transpirenaico, hay buses directos de Planoles a Toses y de Puigcerdà a La Tor de Querol cada dos horas.