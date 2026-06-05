Los profesores llaman a la huelga y a "bloquear Catalunya" el martes coincidiendo con la visita del Papa y la selectividad

Miles de docentes -90.000 según la organización, 15.200 según la Guardia Urbana-, han llenado este viernes el paseo de Lluís Companys de Barcelona tras el ‘no’ rotundo al preacuerdo firmado hace solo una semana por los sindicatos mayoritarios y el Govern. En la cabecera, sosteniendo una pancarta casera en la que se leía "Ha ganado la dignidad educativa", ningún líder sindical; ninguna bandera, y un mensaje claro: "somos nosotros los que estamos en el aula, somos nosotros los que decidimos qué se pacta".

La que en un principio, según el abigarrado calendario de paros inicial, era la huelga que cerraba un ciclo –con un seguimiento, este viernes, del 80% según los convocantes y del 30% según el Departament- se ha convertido en la primera de un nuevo periodo de protestas que ha desbordado al sindicalismo clásico y que aspira a vivir su punto álgido el próximo martes, 9 de junio, en una nueva jornada de protesta coincidiendo con la visita del Papa a Barcelona y con el inicio de los exámenes de la selectividad en la que han llamado a "paralizar el país".

"No era el dinero"

Además de lo significativo de la pancarta de la cabecera, otro mensaje claro colgaba del escenario en el parque de la Ciutadella en el que se han leído los parlamentos finales: “No era el dinero, luchamos por un nuevo modelo educativo”. Un nuevo modelo para el que todos los manifestantes coincidían en que era importante más inversión: el 6% del PIB recogido en la Ley Educativa de Catalunya (LEC). Por eso, explican, el martes es una fecha importante no solo por el Papa y las PAU, también porque los presupuestos se debaten en comisión en el Parlament.

Mientras todo eso pasaba en la Ciutadella, en Via Agusta, la consellera se reunía con Aspepc, CCOO y UGT, los tres sindicatos firmantes del preacuerdo que siguen hacia adelante con él –igual que la Niubó- pese al resultado de la consulta organizada por Ustec y CGT, sindicatos que siguen hacia adelante con las huelgas.

Un marco "realista"

Horas antes, Niubó ha remarcado que “el momento de la negociación se ha acabado” y ha vuelto a defender el preacuerdo firmado la semana pasada con CCOO, UGT, Professors de Secundària y USTEC, sindicato que se ha desvinculado del mismo tras la consulta. “El pacto ofrece un marco suficiente y realista para fortalecer el sistema educativo en Catalunya”, ha zanjado apostado por desplegar el acuerdo rápidamente.

Tras la reunión con Niubó, el sindicato Professors de Secundària (Aspepc) ha asegurado que su firma definitiva del preacuerdo educativo está "condicionada" a su entrada en la comisión de seguimiento y a que la Generalitat acelere el retorno de la deuda de los sexenios.

Docentes cortan la Ronda Litoral, este vierens durante la huelga educativa. / Manu Mitru

El único sindicato que ha rechazado reunirse este viernes con la consellera Niubó es Ustec, organización en una posición cuanto menos incómoda tras haber hecho campaña por el ‘sí’ al preacuerdo, consulta en la que arrasó el ‘no’ con un 65% de los votos. Desde Ustec –hoy por hoy el sindicato mayoritario en Educació- respondieron a la llamada de la conselleria que este viernes no podían reunirse, que estaban en la huelga, y la han emplazado a hablar este lunes en el marco del comité de huelga, algo que entra en los planes de la consellera, que ni siquiera ha llamado a CGT, los ganadores de la consulta y sindicato que sí tiene representación en la mesa sindical.

El liderazgo de Gené

El momento dulce que vive la CGT con el profesorado movilizado se hizo evidente con la ovación unánime a su líder, Laura Gené, tras la manifestación; momento en el que también se hizo evidente el malestar hacia Ustec, con los abucheos recibidos por su portavoz, Iolanda Segura, a quien, Gené abrazó en el en escenario para frenar la pitada y escenificar unión sindical. "Ahora tenemos que ir juntas", la defendió. Segura, por su parte, aseguró que recogía el guante, que estaría en la calle “hasta que hiciera falta” y que "no firmaría nada que no quiera el colectivo”, lo que también arrancó el aplauso de los allí reunidos, lo que Segura agradeció con una sonrisa.

Hasta cuándo hará falta es la pregunta que se hace todo el mundo; con mayor intensidad, las familias. Entre las demandas del profesorado que se ha manifestado en Barcelona este viernes destacan las infraestructuras –goteras, humedades, barracones y, en el número uno, climatización-, o la falta de enfermeras y profesionales de la salud mental ya sea en los centros o en los centros de salud, pero que atiendan a los alumnos una vez desde la escuela se detecta su necesidad. También se ha escuchado más fuerte que nunca este viernes la voz de los profesionales del ‘lleure’, el sector más precarizado de la educación, con cánticos como “¿Qué queremos las monitoras? ¡Que nos paguéis todas las horas!” o “’vetlladores’ y cocineras, a la lucha las primeras”.

Necesidades más allá del profesorado

Una de las ideas que han sobrevolado no solo la manifestación de este viernes, sino las asambleas de estos días en las que muchos centros se han decantado por el ‘no’ al preacuerdo es que no recoge las demandas del resto de colectivos que conforman la escuela, así como de las educadoras del 0-3, también en huelga este viernes, igual que los docentes de la concertada.

Para hablar sobre todo eso, desde las asambleas de docentes reivindican un nuevo marco de negociación más amplio, igual que hacen desde la aFFaC, que piden también que se oigan sus demandas, que van desde comedores universales y gratuitos hasta el compromiso por el ‘no’ cierre de líneas de la escuela pública.