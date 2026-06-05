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Altas temperaturas

Catalunya vive la primavera más cálida desde que hay registros

Los datos del Meteocat constatan una anomalía de temperatura de más de 1ºC por encima de la media climática

España se prepara para un verano con hasta un 70% de probabilidades de que haga más calor de lo normal

El calor concentra a personas en el paseo marítimo y la playa, en abril.

El calor concentra a personas en el paseo marítimo y la playa, en abril. / Jordi Otix / EPC

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Guillem Costa

Guillem Costa

Barcelona
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Las sensaciones ya apuntaban a una de las primaveras más cálidas jamás recordadas. Pero ahora, los datos recogidos por el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) lo confirman y sitúan la primavera de este año como la más calurosa que se ha registrado nunca.

Pese a que el verano astronómico no empieza hasta el 21 de junio, la estación meteorológica se considera que comenzó el 1 de junio. Por esta razón, el boletín climático del Meteocat ya define a la primavera de 2026 como una estación "de récord".

Noche torrida en Barcelona.

Noche torrida en Barcelona. / MANU MITRU

La temperatura media ha sido superior a la media climática (1991-2020) en toda Catalunya. Y en el 95% del territorio, los valores han sido de más de 1ºC de lo que era habitual. En algunos lugares como en la Noguera, el sur del Alt Urgell, el Val d'Aran, el Urgell, algunas zonas del Garraf y el Solsonès, las temperaturas han llegado a superar los +2ºC.

Sin embargo, en la zona litoral y prelitoral, donde en los últimos años ya se han alcanzado temperaturas muy elevadas, la diferencia no ha sido tan acentuada.

Récords de máximas

El mes de marzo, cuando empezó la estación, fue un mes bastante normal en cuanto al calor: las temperaturas oscilaron entre los valores habituales. Pero en abril, con la llegada recurrente de una masa de aire cálido procedente de África, todo cambió.

La primavera ha sido seca en más del 60% del territorio catalán

"Lo determinante ha sido el mes de abril, cuando empezó a establecerse una temperatura inusual y persistente", detalla Anna Rius, jefa del equipo de Servicios Climáticos del Meteocat. "Luego, en mayo, se sucedieron los récords de máximas y mínimas", añade.

Para llegar a la conclusión, los expertos del servicio han analizado los datos de casi 200 estaciones automáticas. Después del balance, se puede afirmar que se ha superado la primavera de 2023, que era la más cálida hasta la fecha.

Masa de aire africano sobre la península.

Masa de aire africano sobre la península. / METEOCIEL.FR

Cabe señalar que la serie histórica es de poco más de 30 años. Aun así, si se examinan datos históricos como los del Observatori Fabra de Barcelona, que acumula datos de 113 años, la primavera actual también se erige como la más cálida vivida jamás.

Pocas lluvias

Al calor, se ha sumado la ausencia de lluvias. Así como el invierno fue una época más lluviosa de lo habitual, la primavera de 2026 ha acumulado menos precipitaciones de lo que indica la media en la mayor parte de Catalunya.

En el 60% del territorio, se puede catalogar como "seca", mientras que en aproximadamente el 25%, ha sido "normal". Solo se puede considerar "lluviosa" en el 10% de Catalunya (aquí se incluye la parte más oriental de los Pirineos y el macizo de Els Ports).

Noticias relacionadas y más

De todas formas, la situación en los embalses sigue siendo favorable. Se acumulan grandes cantidades de agua y hay "margen para dos veranos más", en palabras de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.

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