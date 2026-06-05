Omella niega haber encubierto denuncias de abusos sexuales: "No es verdad, yo he hecho lo que tenía que hacer"

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha negado este viernes haber encubierto denuncias de abusos sexuales contra menores en el seno de la Iglesia. Es más, ha asegurado que cuando él ha tenido conocimiento de algún caso ha "hecho lo que tenía que hacer".

En una entrevista en Rac1, al ser preguntado por una investigación de 'El País' que revela que Omella y otros 97 altos cargos de la Iglesia, entre ellos 68 obispos, han encubierto, tapado o silenciado casos de pederastia, el arzobispo de Barcelona ha negado la acusación, al asegurar que él siempre ha resuelto estas denuncias "según las normas". "Cuando lo he leído, me he quedado sorprendido porque hablan de casos que son de tiempo inmemorial", ha añadido.

"En mi caso no he encubierto nada. Me sabe mal que pongan mi nombre. Hacen un 'tutum revolutum'. Hablo de mi caso, yo no sé los demás qué han hecho. En todo caso, los casos en los que se me nombra, me sabe mal que digan eso cuando no es verdad, yo he hecho lo que tenía que hacer", ha reiterado.

El perdón

Además, Omella ha aclarado que la supuesta ocultación que él cometió no era de un menor, sino de un adulto: "Si dos [personas] mayores quieren tener relaciones, ¿qué puedo hacer?", ha justificado. No ha querido dar más detalles porque, según su versión, es un asunto judicializado, pero ha precisado que el denunciante fue a informarle, no a denunciar. Ante ello, se lo relevó al prevere del ministerio y ahora está "en su país".

Ha recordado, además, que la Iglesia ha pedido perdón, ha atendido a todas las víctimas y les ha dado la ayuda que les correspondía. "Pido perdón y me sabe muy mal que la Iglesia tenga todos estos temas de abusos", ha admitido, pero ha recordado que en otras instituciones también hay agresiones sexuales hacia menores, por lo que considera que el peso de la crítica no debería centrarse solo en la Iglesia.

La visita del Papa

A este respecto, los organizadores de la visita del Papa a España aún no han aclarado si el Pontífice se reunirá con las víctimas de abusos. Señalan que si lo hace, será un encuentro "privado" e informarán a posteriori. Este tratamiento ha indignado a las principales asociaciones de afectados, que han convocado una protesta ante la Nunciatura Apostólica en Madrid el próximo lunes.

Además, el movimiento Reparación Integral Ya (RIYA), impulsado por el primer denunciante del caso de abusos en Montserrat, Miguel Hurtado, ha convocado el próximo domingo una "performance visual de protesta" con la que denunciará que el Pontífice visite la Abadía, pese a ser "la zona cero de la pederastia clerical" en Catalunya.