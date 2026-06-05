Monjas que se reinventan para salvar el convento: de elaborar pastas a cuidar conejos gigantes o hacer 'colivings'' monásticos

De las 12 hermanas agustinas recoletas del Real Monasterio de Santa Isabel, a escasos metros de la estación madrileña de Atocha, solo hay una española. Seis son de la India y otras cinco de países latinoamericanos. "Antes éramos muchísimas más hermanas", señala por teléfono a EL PERIÓDICO María Teresa, priora del monasterio, que estos días anda muy atareada junto a sus hermanas preparando las estancias para la llegada de religiosas de toda España por la visita del papa León XIV a Madrid.

Hasta hace pocos meses y durante 40 años, las monjas se dedicaban a custodiar el archivo de un banco, pero recientemente este archivo fue trasladado y las hermanas se tuvieron que buscar otra dedicación para salvar el convento de clausura, ya que su orden les pide un "trabajo para su propio sustento" –el famoso 'ora et labora' de la regla de vida de la Orden de San Benito– y los ingresos que tenían por su labor como archiveras les permitían además pagar costes de mantenimiento del edificio.

Así, la elaboración de dulces y repostería –son míticas sus rosquillas y una pasta especial que preparan– que desarrollaban solo para consumo propio se ha convertido en su actividad principal, vendiendo los dulces a través de los tornos: 12 euros cuestan 10 rosquillas, por ejemplo. "Ganamos dinero para sostener el convento", aprecia la priora.

Lo que les ocurre a las hermanas agustinas es un paradigma perfecto de la situación de la Iglesia en la actualidad, la que se va a encontrar el Papa en su viaje de una semana a España y que le llevará de la capital a Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Una Iglesia en la que las vocaciones han caído en picado en los últimos años.

Novicias extranjeras

Según los últimos datos disponibles de la Conferencia Episcopal Española, se ha pasado de 80.000 religiosas en los años 70 a poco más de 30.000, muchas de ellas superando los 70 años. Otro reciente informe de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) reducía el número de monjas a menos de 25.000.

De acuerdo con diversos estudios internos de congregaciones e investigaciones sobre vida consagrada, se estima que entre el 15% y el 25% de las religiosas activas en España han nacido fuera del país, aunque ese porcentaje asciende al 50% si se habla de las generaciones más jóvenes, novicias y profesas recientes, entre las que hay, sobre todo, latinoamericanas, indias y filipinas. Ellas son la esperanza para salvar los conventos y monasterios de un país donde se concentra una tercera parte de la vida contemplativa del mundo, según los datos que maneja la Fundación De Clausura, que trata de comunicar las necesidades de los religiosos de vida comunitaria.

Precariedad en los conventos

"Luz, gas, agua, alimentos… Como cualquier familia, las comunidades contemplativas intentan hacer frente a la subida de los precios energéticos y de la lista básica de la compra. Muchas de ellas no llegan a fin de mes. Su actividad productiva continúa muy afectada por la pandemia, que ha agravado la situación vital de monasterios y conventos", dicen en su página web.

Así, en su portal se pide colaboración de todo tipo. Desde apadrinar una viga del claustro del monasterio de la Inmaculada Concepción de Valladolid –que necesita cambiar toda la cubierta, una obra que se dispara a los 60.000 euros– hasta donaciones para alcanzar los 22.000 euros que hacen falta para arreglar partes del tejado del convento de la Sagrada Familia, de Ciudad Rodrigo, perteneciente a las Carmelitas Descalzas. Y así, decenas de casos.

En el convento semiabandonado de Santa Clara de Toledo, las seis monjas que siguen residiendo allí han creado un 'coliving' para sufragar gastos y poder continuar allí

El mantenimiento de los edificios, que en muchos casos tienen siglos de historia, y los propios gastos corrientes suponen un coste que tienen normalmente que sufragar las propias hermanas, que han tenido en la venta de repostería artesanal (desde yemas hasta mazapanes, magdalenas, turrones o tocinos de cielo) su principal sustento. Pero no es su única actividad. Con el paso del tiempo, se han ido adaptando y hay comunidades que venden velas aromáticas o ceden espacios monásticos para coliving, como han hecho para seguir viviendo allí las seis monjas del convento semiabandonado de Santa Clara La Real de Toledo, donde llegaron a vivir 150 religiosas.

La agricultura y el cuidado de los animales también se han convertido en una fuente de sustento fundamental para las religiosas, como hacían las monjas clarisas del convento de Belorado antes de protagonizar el cisma con la Iglesia –cuidaban perros– o realizan en la actualidad las monjas de clausura del Convento de San Antonio de Padua en Toledo, que lideran un proyecto para salvar de la extinción al conejo gigante español, una especie de gran valor histórico y genético –puede llegar a medir un metro–, que cuenta con financiación de la Diputación provincial mediante un convenio de colaboración. "Tres hermanas se dedican por la mañana a cuidarlos y darles de comer", asegura sor Consuelo.