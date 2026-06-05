Marc Simón, subdirector general de Social de la Fundación La Caixa: "No solo se trata de dar ayudas económicas, sino de acompañar"

Como subdirector general de Social de la Fundación La Caixa, Marc Simón trabaja desde hace casi 20 años para mitigar la desigualdad que genera un sistema demasiado voraz. Y aunque a veces sea como achicar agua en una barca agujereada, mantiene intacto el optimismo que le ha permitido crear y fortalecer toda una serie de programas para acompañar a personas en situación de vulnerabilidad. Acaba de presentar una nueva edición de la Convocatoria de Proyectos Sociales Catalunya, que destina más de 10,5 millones a 331 proyectos de entidades.

-¿Cómo ha evolucionado la desigualdad en estas dos últimas dos décadas?

-La vulnerabilidad ha ido ganando complejidad, con cada vez más factores que afectan a las mismas personas, no solo a nivel de ingresos. Eso hace muy difícil que la situación se solucione solo con una prestación económica, que sigue siendo necesaria, claro. Pero además hace falta un acompañamiento para fomentar la igualdad de oportunidades y dar opciones de salida. Esto es fundamental para conseguir dar la vuelta a situaciones que parecen enquistadas.

-Por ejemplo, la pobreza infantil, que sigue situada en torno al 36,5%.

-Es un porcentaje muy elevado. Por eso, los programas para menores en situación de vulnerabilidad son tan importantes para nosotros, por volumen de inversión y una metodología que está dando sus frutos. La base es el acompañamiento, que comienza con un buen análisis de la situación de la familia. Y a partir de ahí se marca un itinerario de inclusión que además de ayudas tiene en cuenta si el niño o niña necesita refuerzo escolar, si tiene trastornos de aprendizaje, la capacitación parental… Y que puede continuar a medida que va cumpliendo años, con programas de orientación, las becas de grado o el programa de inclusión laboral.

-En el otro extremo, ¿qué prioridad le dan a los programas de atención a las personas mayores en una sociedad cada vez más envejecida?

-El apoyo a un envejecimiento activo siempre ha estado presente en la fundación, pero cada vez nos estamos orientando más a atender la vulnerabilidad de las personas mayores, que probablemente irá aumentando. Tenemos, por ejemplo, el programa para combatir la soledad no deseada. O el de atención integral a personas con enfermedades avanzadas, con el que acompañamos a personas sin diagnóstico de curación para que puedan vivir bien hasta el final. Y no se trata solo de un abordaje médico, sino también de una dimensión emocional, espiritual y social. Son situaciones en las que podemos realmente generar un impacto positivo.

-¿Qué importancia tiene el vínculo con las entidades sociales para actuar sobre el terreno?

- Las acciones que llevamos a cabo en todos los ámbitos tienen que ser muy concretas y muy arraigadas al territorio, y quien tiene la capacidad de intervenir de esta forma son las entidades locales. Colaboramos con ellas tanto a través de los programas propios como con las convocatorias de proyectos sociales. El tercer sector es clave para combatir esta desigualdad cada vez más compleja y aquí son claves todas las entidades, sean grandes o pequeñas. Por eso, intentamos acompañarlas siempre. Por ejemplo, con apoyo tecnológico o avanzando el 90% de las ayudas, una novedad de esta convocatoria.

-¿El mundo que se está dibujando le permite ser optimista?

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-No podemos acabar con la desigualdad, pero sí que podemos evitar que las diferencias sean tan grandes como las que hay ahora. Aquí es donde tendremos que encontrar un punto de acuerdo, con el incremento de las prestaciones, por un lado, y la intervención comunitaria y territorial, por el otro. Debemos mantener siempre el optimismo, porque hay mucha gente dispuesta a colaborar. Y al fin y al cabo, ya lo hemos visto en el pasado, las cosas cambian cuando hay mucha gente que se empeña en provocar ese cambio.