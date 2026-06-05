Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresJonathan AndicPrimavera SoundAlcoholCatalunyaPapa León XIVERCJames HandyTributo MetropolitanoNombre España
instagramlinkedin

Este viernes

Tranquilidad de cara a la tercera jornada del Primavera Sound: no se esperan lluvias pero bajarán las temperaturas

Cambio de tiempo: la llegada de una masa de aire fresco provocará un descenso de las temperaturas a partir del martes

Algunos escenarios se suspenden el Primavera Sound en la jornada del jueves por alerta meteorológico.

Algunos escenarios se suspenden el Primavera Sound en la jornada del jueves por alerta meteorológico. / Bárbara Favant / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Después de las lluvias del jueves por la noche, que provocaron crecidas en algunos ríos, inundaciones puntuales y que dificultaron los conciertos del festival Primavera Sound o la celebración de 'La Patum' en Berga, este viernes se prevé que sea nuboso pero prácticamente sin precipitaciones. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) no ha activado ningún aviso de cara a las próximas horas.

Durante el día, en el cielo se acumularán algunas nubes puntuales. Solo en algunos puntos del nordeste del territorio, el cielo estará especialmente nublado. Y a partir del mediodía, crecerán nubosidades en los Pirineos, el Prepirineo y la cordillera Transversal, así como en puntos del prelitoral. Sin embargo, no se pronostican lluvias en Barcelona y sus alrededores.

Durante la tarde, sin embargo, sí se esperan lluvias débiles en el interior del cuadrante nordeste catalán, en las comarcas de la Selva y la Garrotxa. Aun así, cabe señalar que serán cantidades de lluvia poco abundantes, a diferencia de lo que pasó en las últimas horas. Este viernes, durante la mañana, aún se notaban las consecuencias de los chubascos en los ríos de las cuencas internas, que bajaban con caudales más elevados de lo que es habitual en esta época del año.

Noticias relacionadas

Bajada de las temperaturas

Las nubes, que crecerán al final del día, será algo más baja. En la franja litoral, el descenso incluso podrá ser "moderado" o "acusado", según las previsiones del Meteocat. De hecho, se prevé que bajen de los 20ºC.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los profesores tumban el preacuerdo con Educació y abren una crisis educativa, política y sindical
  2. Los psicólogos coinciden: 'El orden de nacimiento es uno de los factores que influyen en la personalidad
  3. Los Mossos deducen de la app de contar pasos del móvil de Jonathan Andic que caminó hasta el lugar de la caída cuatro días antes
  4. La jueza sospecha que Jonathan Andic se deshizo del móvil porque desactivó la app de contar pasos justo antes de viajar a Ecuador
  5. ¿Quién es Julia L., la psicóloga y 'gurú' que trató a los Andic y que la jueza ahora pide investigar?
  6. Detenidos los conductores de dos coches de alta gama por duplicar la velocidad en la AP-7
  7. ¿Por qué los profesores catalanes han votado 'no' a un aumento salarial de 450 euros? Cuatro claves de una negativa histórica
  8. Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora y resultados de las votaciones del acuerdo de los sindicatos con Educació

Tranquilidad de cara a la tercera jornada del Primavera Sound: no se esperan lluvias pero bajarán las temperaturas

Tranquilidad de cara a la tercera jornada del Primavera Sound: no se esperan lluvias pero bajarán las temperaturas

Los profesores llaman a la huelga y a "bloquear Catalunya" el martes coincidiendo con la visita del Papa y la selectividad

Los profesores llaman a la huelga y a "bloquear Catalunya" el martes coincidiendo con la visita del Papa y la selectividad

Directo | La manifestación de los profesores arranca con una llamada a la huelga y a "bloquear Catalunya" el martes con motivo de la visita del Papa

Directo | La manifestación de los profesores arranca con una llamada a la huelga y a "bloquear Catalunya" el martes con motivo de la visita del Papa

Renfe refuerza las líneas de tren R1 y R2 de Rodalies por el aumento de viajeros en verano en Catalunya

Renfe refuerza las líneas de tren R1 y R2 de Rodalies por el aumento de viajeros en verano en Catalunya

La renovación de los parques eólicos antiguos permitirá pasar de 756 aerogeneradores a 240

La renovación de los parques eólicos antiguos permitirá pasar de 756 aerogeneradores a 240

El Ayuntamiento de Madrid moviliza a más de 8.000 empleados por el Papa en el "operativo más grande jamás puesto en marcha"

El Ayuntamiento de Madrid moviliza a más de 8.000 empleados por el Papa en el "operativo más grande jamás puesto en marcha"

¿Se puede morir de pena? Las expertas responden, tras el fallecimiento de Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis'

¿Se puede morir de pena? Las expertas responden, tras el fallecimiento de Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis'

Descubren el primer ejemplar vivo en aguas gallegas de una «estrella cesta» típica del Mediterráneo

Descubren el primer ejemplar vivo en aguas gallegas de una «estrella cesta» típica del Mediterráneo