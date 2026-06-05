Tranquilidad de cara a la tercera jornada del Primavera Sound: no se esperan lluvias pero bajarán las temperaturas

Después de las lluvias del jueves por la noche, que provocaron crecidas en algunos ríos, inundaciones puntuales y que dificultaron los conciertos del festival Primavera Sound o la celebración de 'La Patum' en Berga, este viernes se prevé que sea nuboso pero prácticamente sin precipitaciones. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) no ha activado ningún aviso de cara a las próximas horas.

Durante el día, en el cielo se acumularán algunas nubes puntuales. Solo en algunos puntos del nordeste del territorio, el cielo estará especialmente nublado. Y a partir del mediodía, crecerán nubosidades en los Pirineos, el Prepirineo y la cordillera Transversal, así como en puntos del prelitoral. Sin embargo, no se pronostican lluvias en Barcelona y sus alrededores.

Durante la tarde, sin embargo, sí se esperan lluvias débiles en el interior del cuadrante nordeste catalán, en las comarcas de la Selva y la Garrotxa. Aun así, cabe señalar que serán cantidades de lluvia poco abundantes, a diferencia de lo que pasó en las últimas horas. Este viernes, durante la mañana, aún se notaban las consecuencias de los chubascos en los ríos de las cuencas internas, que bajaban con caudales más elevados de lo que es habitual en esta época del año.

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Bajada de las temperaturas

Las nubes, que crecerán al final del día, será algo más baja. En la franja litoral, el descenso incluso podrá ser "moderado" o "acusado", según las previsiones del Meteocat. De hecho, se prevé que bajen de los 20ºC.