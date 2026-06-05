La fiscalía pide a la jueza de Martorell hacer una reconstrucción de los hechos en el camino donde murió Isak Andic

La Fiscalía ha pedido a la jueza de Martorell que investiga la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, que ordene una reconstrucción de los hechos para aclarar las causas del fallecimiento con el único investigado por los hechos, el hijo del empresario, Jonathan Andic. Según ha podido saber la ACN, el ministerio público ha solicitado varias diligencias de investigación, ahora que la instrucción ya no es secreta, entre las que destaca una posible reconstrucción de los hechos en el lugar de la caída, el camino de las Coves del Salnitre, en Collbató (Baix Llobregat).

Actualmente el camino esta cerrado por peligro de desprendimientos, por lo que se debería esperar a que el Ayuntamiento de Collbató lo autorizase. Esta reconstrucción deberá resolver algunas dudas sobre la versión de Jonathan Andic cómo saber a qué distancia iba de su padre cuando se produjo la caída, si pudo escuchar sus gritos, si vio como las rocas se desprendían, cómo explica en su declaración y, principalmente, qué hizo después.

En este sentido, los Mossos consideran que tardó 4:34 minutos en hacer la primera llamada telefónica y fue a la mujer de su padre Estefanía Knutt. Después lo hizo a emergencias. Los investigadores consideran que hubo ciertas contradicciones en las comunicaciones de Jonathan con el 112 así como en sus declaraciones, ya que en un primer momento dijo que su padre se había parado a hacer fotos del paisaje, y no encontraron ninguna en el teléfono del fallecido, y después que iba por delante y escuchó como se caía, aunque no lo vio.

Recopilar el móvil

En su petición al juzgado, la fiscalía también ha reclamado que los Mossos vacíen el teléfono móvil de la víctima para constatar información almacenada sobre la relación con su hijo y con el proyecto de la fundación, además de querer saber si era una persona habituada a caminar y hacer excursiones por el campo.

También se pide examinar el teléfono de Jonathan para determinar las veces que estuvo antes en la zona así como dudas respecto al viaje relámpago a Ecuador a finales de marzo de 2025 en el que perdió el terminal. La fiscalía también ha solicitado algunas declaraciones testificales, como la terapeuta que atendía a padre e hijo y que pudo ser conocedora de los desacuerdos que tenían por la "herencia en vida" que reclamaba Jonathan y de dos personas que, según la defensa del acusado, lo auxiliaron poco después de la caída.

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No son las únicas peticiones de prueba de la fiscalía que empieza el proceso para determinar si Jonathan Andic cometió el homicidio del que lo acusa. El juzgado deberá ordenarlas y serán los Mossos los encargados de cumplirlas.