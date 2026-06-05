Investigan si el pirómano de El Valle está detrás del devastador incendio de Los Garres

Profesionales del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investigan si la mano de un pirómano reincidente está detrás del devastador incendio que devoró el monte en Murcia y que calcinó casi 200 hectáreas en el parque de El Valle y Carrascoy, informan fuentes cercanas a la investigación.

Que la mano del hombre estaba detrás del fuego fue algo que desde un principio se puso sobre la mesa, con la duda de si se trataba de un incendio por negligencia, como pasó con el de Sierra Espuña recientemente, o directamente provocado. No obstante, fuentes de toda solvencia aseguran que existen evidencias de que podría tratarse de la segunda opción: un incendiario, y no cualquiera, sino el pirómano que llevaría años actuando en la zona.

Ya en 2023 los Cuerpos de Seguridad estrechaban el cerco sobre este individuo, también tras actuar en El Valle y Carrascoy. Entonces, una treintena de efectivos, entre brigadas forestales y bomberos, seguían sobre el terreno cuando el fuego ya se consideraba estabilizado, tras tener en vilo a un centenar de profesionales durante toda la madrugada.

Eligió el día de calor extremo

En ese momento (como ahora), la investigación se centraba en visionar las cámaras de seguridad del área recreativa cercana al origen de las llamas. No obstante, fuentes policiales admitían la dificultad que existe a la hora de 'cazar' a este pirómano. Con el objetivo de conseguirlo, agentes de paisano peinan el monte para tratar de sorprender in fraganti al incendiario. El cual, precisan las mismas fuentes, sabía lo que hacía.

Y es que, según creen los investigadores, el sujeto eligió qué día actuar: el de la máxima alerta y temperaturas extremas y un viento que no puso fácil las labores de extinción. Sobre el calor se pronunciaba el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, en una entrevista con este periódico, al declarar que "estamos afrontando los efectos de la peor sequía de las últimas décadas, sufrida entre 2023 y la primera mitad de 2025, lo que ha afectado a más de 36.000 hectáreas de masa forestal. "Para atajar esos efectos se ha llevado a cabo una inversión bianual, 2025-2026, de más de 21 millones", detallaba al respecto.

Cabe recordar que el fuego se inició sobre las tres de la tarde del martes, 2 de junio. Esa misma tarde fue declarada la situación operativa 2 de la fase de emergencia del Plan Infomur debido a la magnitud del incendio y al despliegue necesario para su extinción.

En las labores participaron medios terrestres y aéreos de la Comunidad Autónoma, del Ayuntamiento de Murcia, del Estado, de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana. El miércoles, a las 18.20 horas, el incendio fue estabilizado. Este jueves ya se dio por controlado.

La piromanía (‘pyrós’ es ‘fuego’ en griego y ‘manía’ quiere decir ‘locura’) es la tendencia patológica a la provocación de incendios. Al tratarse de un desorden mental, los policías y especialistas del Seprona son conscientes de que los que los sufren actúan más de una vez.

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