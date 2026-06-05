Huelga de profesores en Catalunya: Dónde es hoy, viernes 5 de junio, y hora y recorrido de la manifestación en Barcelona

El mes de movilizaciones de los maestros y profesores de los colegios e institutos de Catalunya concluye hoy, viernes 5 de junio, igual que empezó: con una huelga general en toda la educación catalana.

Tras rechazar los docentes el preacuerdo alcanzado entre los sindicatos mayoritarios y Educació, las centrales Ustec-STEs, CGT e Intersindical han decidido mantener la convocatoria de paro de hoy. Solo Aspepc, sindicato mayoritario en secundaria, ha optado por desmarcarse de la huelga, al asegurar que sus afiliados sí han aprobado el pacto en una consulta interna.

Aumento de salarios

El incremento de los sueldos es la principal reivindicación de los docentes en estas protestas, además de mayores recursos para los planes de inclusión en las aulas y una reducción de la burocracia.

Las movilizaciones estaban convocadas en un principio por los sindicatos mayoritarios Ustec y Aspepc, junto a la CGT y la Intersindical. Estos colectivos consideraban insuficiente el pacto firmado por CCOO y UGT con el Govern, que pretendía cerrar el conflicto con un alza salarial de 3.000 euros anuales para 2029 y el pago de 50 euros por noche por los días de colonias, entre otras medidas.

Cinco días sin clase en cada escuela o instituto

El actual ciclo de protestas ha constado de un total de 17 días de huelga, por territorios y niveles educativos: tres de carácter general (las de los pasados martes 12 de mayo y miércoles 27 de mayo, y hoy viernes 5 de junio) y dos jornadas más por territorio. Por tanto, cada colegio o instituto ha sufrido cinco días de huelga en menos de un mes.

A esto se añadieron dos jornadas de paro adicionales en la etapa 0-3 años. Estos centros educativos participan también en las huelgas de toda Catalunya, pero no en las territoriales.

Hoy, huelga en toda la educación de Catalunya

Hoy, viernes 5 de junio, es el último día de este ciclo de movilizaciones. La huelga en todos los centros educativos de Catalunya sigue adelante con el respaldo de Ustec-STEs, CGT y la Intersindical, por lo que todos los docentes tienen derecho a sumarse a ella.

Además, estas centrales planean convocar nuevas jornadas de huelga en las próximas semanas, coincidiendo con la visita del Papa y la selectividad.

Manifestación unitaria en Barcelona

También tendrá lugar hoy una manifestación unitaria en Barcelona. La marcha saldrá de Arc de Triomf a las 12.00 horas y bajará por el paseo de Lluís Companys hasta el parque de la Ciutadella, para acabar a las puertas del Parlament.

Este ha sido el calendario de huelgas día a día:

Jueves 7 de mayo: etapa 0-3 años.

etapa 0-3 años. Martes 12 de mayo: huelga en todos los centros educativos de Catalunya y manifestación en Barcelona.

huelga en todos los centros educativos de Catalunya y manifestación en Barcelona. Miércoles 13 de mayo: Baix Llobregat y Penedès.

Baix Llobregat y Penedès. Jueves 14 de mayo: Girona y Catalunya Central.

Girona y Catalunya Central. Viernes 15 de mayo: Lleida, Alt Pirineu y Aran.

Lleida, Alt Pirineu y Aran. Lunes 18 de mayo: Barcelona y resto del Barcelonès.

Barcelona y resto del Barcelonès. Martes 19 de mayo: Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme.

Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme. Miércoles 20 de mayo: etapa 0-3 años.

etapa 0-3 años. Jueves 21 de mayo: Tarragona y Terres de l'Ebre.

Tarragona y Terres de l'Ebre. Miércoles 27 de mayo: huelga en todos los centros educativos de Catalunya.

huelga en todos los centros educativos de Catalunya. Jueves 28 de mayo: Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme.

Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme. Viernes 29 de mayo: Baix Llobregat y Penedès.

Baix Llobregat y Penedès. Lunes 1 de junio: Girona y Catalunya Central.

Girona y Catalunya Central. Martes 2 de junio: Barcelona y resto del Barcelonès.

Barcelona y resto del Barcelonès. Miércoles 3 de junio: Tarragona y Terres de l'Ebre.

Tarragona y Terres de l'Ebre. Jueves 4 de junio: Lleida, Alt Pirineu y Aran.

Lleida, Alt Pirineu y Aran. Viernes 5 de junio: huelga en todos los centros educativos de Catalunya y manifestación en Barcelona.

El calendario inicial de movilizaciones difundido por los sindicatos al principio del ciclo de huelgas. / Ustec

Servicios mínimos

Para estas huelgas, la Generalitat ha decretado unos servicios mínimos de un docente por cada tres aulas en las etapas de infantil, primaria y ESO. Durante las jornadas de paro también tendrá que estar presente en cada centro educativo al menos un miembro del equipo directivo, según el edicto publicado por el Departament de Treball.

En los centros de educación especial deberá trabajar el 50% de las plantillas, mientras que en las guarderías se ha establecido un mínimo del 33% de los trabajadores. Además, los servicios mínimos prevén que se mantenga la mitad del personal de comedor, cocina, acogida, extraescolares y atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Boicot a las salidas y colonias el próximo curso

Además de las huelgas, los docentes catalanes habían impulsado otras medidas de protesta como el rechazo a realizar salidas y colonias el próximo curso. Este tema quedó fuera del preacuerdo entre los sindicatos mayoritarios y Educació, pero el Govern ya emplazó a colegios e institutos a "replantear" el boicot tras el pacto de mejoras salariales.

Más de 1.200 centros se sumaron a la campaña 'Aturem les sortides educatives i les colònies', según informó Helena López en EL PERIÓDICO. Sus claustros se manifestaron a favor de dejar de hacer salidas escolares y colonias con pernoctación "hasta que Educació implemente mejoras reales, estructurales y efectivas en el sistema educativo público".