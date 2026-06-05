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Educación en Catalunya
Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora y resultados de las votaciones del acuerdo de los sindicatos con Educació
Los profesores tumban el preacuerdo con Educació y abren una crisis educativa, política y sindical
El sindicato mayoritario Ustec suspende la huelga hasta el jueves mientras los maestros votan el acuerdo con Educació
Profesores y Educació firman 'in extremis' un acuerdo que incluye un aumento de 450 euros mensuales
Lidón Gasull, directora de la aFFaC: "Los profesores que no quieran trabajar para todos los alumnos, sean como sean, que se dediquen a otra cosa"
Los docentes vuelven a manifestarse este viernes en toda Catalunya tras imponerse el 'no' en la consulta lanzada por Ustec, CGT e Intersindical, con un 65 % de votos en contra, sobre el preacuerdo alcanzado el pasado viernes, en el último día de huelga previsto en el actual ciclo de movilizaciones.
La consulta, con una participación del 61 %, tras recibir 60.686 votos de docentes de Catalunya -39.502 en contra y 21.184 a favor- de un censo total de 99.305, contrasta con el 'sí' ganador en otra paralela impulsada por Professors de Secundària (63 % a favor), que sí que acata el nuevo pacto y se desvincula de las protestas.
Tras conocer el veredicto del colectivo docente, Ustec vuelve a promover las huelgas junto con CGT e Intersindical, abriendo la puerta a futuras reivindicaciones a pocos días de la visita del papa León XIV y exigiendo a la consellera de Educación, Esther Niubó, una reunión hoy mismo para retomar las negociaciones y mejorar el pacto.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
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El compromiso del Govern
Por su parte, la consellera de Educación, Esther Niubó, expresó este jueves el "compromiso" del Govern a desplegar el preacuerdo, pese al rechazo de los docentes. La consellera pidió "responsabilidad" a toda la comunidad educativa y consideró que era necesario que las organizaciones sindicales hicieran una "reflexión profunda" sobre el escenario que se ha abierto. Para conocer la valoración de cada organización, ha convocado este viernes a los cuatro firmantes del preacuerdo, pero USTEC ya ha anunciado que no irá por la huelga y ha pedido que el encuentro sea la próxima semana.
En Barcelona
De momento, este viernes las movilizaciones se centralizarán en Barcelona, primero con tres columnas que saldrán desde varios puntos de la ciudad a partir de las 10 horas y que confluirán a mediodía en el Arc de Triomf, desde donde empezará la manifestación.
El preacuerdo
El preacuerdo incluye un nuevo complemento de 50 euros en 2026, que acabará siendo de 173 en 2029. También incorpora la convocatoria de 5.000 cátedras en dos años, el compromiso de aplicar el incremento del 30% del complemento específico en tres años y la concreción de unas 6.400 dotaciones para 6.400 dotaciones. Más allá de la huelga de este viernes, USTEC defiende que es necesario continuar las movilizaciones, pero que hay que concretar con el resto de sindicatos cómo hacerlo. USTEC había dicho que, en caso de victoria del 'no', habría que plantear una huelga indefinida para incrementar la presión en el departamento y mejorar el preacuerdo. Pero no quieren imponer fórmula alguna que otros sindicatos -como CGT- no vean viable ahora.
Desde el 7 de mayo
Este nuevo ciclo de huelgas empezó el jueves 7 de mayo, con el primer paro de las guarderías, el 12 de mayo tuvo lugar la primera de alcance catalán y el 27 la segunda. La del 12 de mayo tuvo un seguimiento del 34,77% y la del 27 un 28,74%, según cifras del Departamento de Educación. Las movilizaciones surgieron después de que el Departamento de Educación llegara a un acuerdo con CCOO y UGT en marzo. Los otros tres miembros de la mesa sectorial -USTEC, Profesores de Secundaria y CGT- no le firmaron al considerarlo insuficiente y sacaron adelante las huelgas, junto con la Intersindical. Las huelgas se han ido desarrollando en paralelo a la negociación entre los no firmantes y Educación. Esta negociación terminó el pasado viernes con un preacuerdo firmado por USTEC, Profesores de Secundaria, CCOO y UGT -CGT salió de la negociación poco antes de la firma-. Sin embargo, USTEC impulsó una consulta con la CGT y la Intersindical antes de decidir si firmaba definitivamente el texto. La pregunta que incluía era: "¿Aceptas el preacuerdo por el personal docente del 29 de mayo?". Tenían dos opciones, responder 'Sí' o 'No, y me comprometo a hacer las huelgas necesarias hasta terminar el curso'. La consulta se cerró este jueves al mediodía: el 'no' ha recogido 39.502 votos, lo que equivale a un 65,1% del total, y el 'sí' 21.184 votos, un 34,9%. Han participado 60.686 docentes de un total de 99.305, lo que equivale a un 61,11% de participación.
La tercera huelga general
La huelga de este viernes es la tercera en toda Catalunya del ciclo de paros anunciado para este tercer trimestre. En su conjunto, será el 17º día de paro, teniendo en cuenta las territoriales y las de la Plataforma 0-3. El nuevo ciclo de huelgas fue convocado por USTEC, CGT y la Intersindical, pero USTEC suspendió las convocatorias de lunes a jueves de esta semana mientras se hacía la consulta sobre el preacuerdo. Ahora, con el rechazo al pacto, ha decidido mantener la convocatoria de huelga. Con la de este viernes se cierra el ciclo de huelgas convocado, pero el rechazo al preacuerdo abre el escenario de nuevas movilizaciones a partir de la próxima semana.
Los profesores vuelven hoy a la huelga en toda Catalunya
Los docentes vuelven a la huelga este viernes en toda Catalunya tras el rechazo al preacuerdo que el pasado viernes firmaron los sindicatos mayoritarios y el Departament d'Educació. La convocatoria tiene el apoyo de USTEC, CGT y la Intersindical, pero no de Profesores de Secundaria que le ha desconvocado después de que sus afiliados hayan validado el preacuerdo. En cambio, en la consulta organizada por USTEC, Intersindical y CGT el 'no' se ha impuesto con un 65,1% de los votos y un 61,11% de participación. Con este escenario, USTEC ha llamado a secundar el paro ya participar en la manifestación unitaria convocada para este mediodía en Barcelona.
Las direcciones reclaman destinar el 6% del PIB a educación
Para dar respuesta a estas demandas —compartidas por una parte muy significativa de los profesionales de la educación—, desde la asamblea de direcciones y Clam Educatiu ven "imprescindible avanzar hacia el cumplimiento efectivo del compromiso de destinar el 6% del PIB a la educación, tal como establece la Ley de Educación de Catalunya". Actualmente, dicen, la inversión en educación se sitúa alrededor del 4,1% del PIB, todavía lejos del compromiso establecido por la propia ley. Sin este esfuerzo presupuestario, será imposible afrontar los retos que hoy tienen planteados los centros educativos y garantizar una educación pública de calidad para todo el alumnado.
Las direcciones apoyan el 'no' al preacuerdo
La asamblea de direcciones de centro y la plataforma de profesores Clam educatiu apoyan el 'no' que profesores y maestros han dado al preacuerdo alcanzado por los sindicatos mayoritarios, Ustec y Professors de Secundària. En un comunicado, valoran los avances salariales pero entienden que el pacto no brinda suficientes recursos para la escuela inclusiva; no aborda una revisión profunda del modelo de cálculo de las plantillas docentes; no da suficiente valor a la función tutorial en los centros educativos; va en contra de la autonomía de centro; elimina la posibilidad de realizar entrevistas para valorar la adecuación de los candidatos al proyecto educativo de cada centro y no contempla la posibilidad de que los centros puedan reclamar personal interino.
El recorrido de la huelga de mañana será Arc de Triomf-Parlament
La manifestación de mañana, viernes, comenzará a las 12.00 en el Arc de Triomf. La convocatoria incluye varias columnas: parada de Renfe de Sant Adrià de Besòs (10.00), parada de metro de Foc (10.00) y Torres venecianes de Plaza Espanya (10.00).
Manifestación en la Ciutadella
La manifestación de mañana terminará en un escenario grande, dentro del parque de la Ciutadella antes de llegar al Zoo.
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