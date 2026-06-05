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Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora y resultados de las votaciones del acuerdo de los sindicatos con Educació

Los profesores tumban el preacuerdo con Educació y abren una crisis educativa, política y sindical

El sindicato mayoritario Ustec suspende la huelga hasta el jueves mientras los maestros votan el acuerdo con Educació

Profesores y Educació firman 'in extremis' un acuerdo que incluye un aumento de 450 euros mensuales

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Más de 39.500 profesores catalanes tumban el preacuerdo con Educació: mañana habrá una nueva huelga general

Más de 39.500 profesores catalanes tumban el preacuerdo con Educació: mañana habrá una nueva huelga general

Más de 39.500 profesores catalanes tumban el preacuerdo con Educació: mañana habrá una nueva huelga general / FERRAN NADEU / VÍDEO: EL PERIÓDICO

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Helena López

Helena López

Barcelona
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Los docentes vuelven a manifestarse este viernes en toda Catalunya tras imponerse el 'no' en la consulta lanzada por Ustec, CGT e Intersindical, con un 65 % de votos en contra, sobre el preacuerdo alcanzado el pasado viernes, en el último día de huelga previsto en el actual ciclo de movilizaciones.

La consulta, con una participación del 61 %, tras recibir 60.686 votos de docentes de Catalunya -39.502 en contra y 21.184 a favor- de un censo total de 99.305, contrasta con el 'sí' ganador en otra paralela impulsada por Professors de Secundària (63 % a favor), que sí que acata el nuevo pacto y se desvincula de las protestas.

Tras conocer el veredicto del colectivo docente, Ustec vuelve a promover las huelgas junto con CGT e Intersindical, abriendo la puerta a futuras reivindicaciones a pocos días de la visita del papa León XIV y exigiendo a la consellera de Educación, Esther Niubó, una reunión hoy mismo para retomar las negociaciones y mejorar el pacto.

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