Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora y resultados de las votaciones del acuerdo de los sindicatos con Educació

Los docentes vuelven a manifestarse este viernes en toda Catalunya tras imponerse el 'no' en la consulta lanzada por Ustec, CGT e Intersindical, con un 65 % de votos en contra, sobre el preacuerdo alcanzado el pasado viernes, en el último día de huelga previsto en el actual ciclo de movilizaciones.

La consulta, con una participación del 61 %, tras recibir 60.686 votos de docentes de Catalunya -39.502 en contra y 21.184 a favor- de un censo total de 99.305, contrasta con el 'sí' ganador en otra paralela impulsada por Professors de Secundària (63 % a favor), que sí que acata el nuevo pacto y se desvincula de las protestas.

Tras conocer el veredicto del colectivo docente, Ustec vuelve a promover las huelgas junto con CGT e Intersindical, abriendo la puerta a futuras reivindicaciones a pocos días de la visita del papa León XIV y exigiendo a la consellera de Educación, Esther Niubó, una reunión hoy mismo para retomar las negociaciones y mejorar el pacto.

Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.