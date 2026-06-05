Niubó abre nueva ronda de diálogo con los sindicatos de profesores pero avisa de que "una cosa es el derecho a huelga, y otra bloquearlo todo"

La consellera d'Educació, Esther Niubó, inicia este viernes, en plena huelga general educativa en Catalunya, una ronda de contactos con los sindicatos que firmaron el preacuerdo que este jueves rechazaron los docentes en una consulta convocada por Ustec. Lo hará con Aspepc, el sindicato de secundaria. En una entrevista en RAC1, Niubó ha insistido en la bonda del acuerdo, que inyecta 2.700 millones de euros al sistema educativo, y ha tendido la mano a seguir dialogando con los sindicatos.

Ha recordado que el Govern ha llegado a acuerdos con cuatro de cinco sindicatos, que representan al 85% del colectivo. Y ha avanzado que también contactará con direcciones, familias, grupos parlamentarios, colegios profesionales para "ver cómo reorientar la situación". "No estamos ante un problema de recursos. Destinamos 2.700 millones". "Les escucharemos a todos"

En este sentido, ha subrayado que en las negociaciones se han abordado "todas las cuestiones, no solo la salarial", y ha admitido que "quizás entre todos no hemos sido capaces de trasladar a los docentes todo lo que estábamos trabajando". Y aquí ha apuntado que hay un margen: "Hay que ver cómo podemos trasladar lo que se está haciendo y ajustar para acabar de hacer las cosas mejor".

Niubó pide un ejercicio de realismo: "Todos los déficits acumulados del sistema no se pueden resolver solo en una mesa sindical"

También ha advertido de que "todos los déficits acumulados del sistema no se pueden resolver solo en una mesa sindical". Por ello ha pedido un ejercicio de realismo. "Necesitamos hacer un ejercicio de realismo, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos; y en esto, en reforzar el sistema, estamos de acuerdo todos". "Tenemos que dedicar la energía a reforzar el sistema y garantizar la mejor educación de calidad".

Pero ha advertido de que "una cosa es el derecho a huelga, que ha de ser compatible con el derecho a la educación y a la movilidad, y otra muy diferente el bloquearlo todo". Un aviso que se ha producido poco antes de que los sindicatos hayan convocado una nueva huelga para el martes 9 de junio, coincidiendo con la visita del Papa a Barcelona.

"No me planteo dimitir porque pienso que no es la solución al problema educativo. No soy yo el problema" Esther Niubó, consellera d'Educació

"Me preocupa garantizar el derecho a la educación de nuestros hijos. Pido a la comunidad educativa que reflexione. No puede ser bloquear ni la visita del Papa ni otras cosas. Apelo a la reflexión y a la responsabilidad. Este Govern ha puesto la educación en el centro, como gran prioridad. Hemos de poner en valor los avances", ha dicho Niubó.

Se ha mostrado "convencida" de que se solucionará esta crisis. En este sentido ha dirigido un mensaje a las familias: "Tranquilidad. Nuestra misión es garantizar un final de curso ordenado y un inicio de curso tranquilo. Lo solucionaremos".

Niubó ha descartado dimitir. "No me planteo dimitir porque pienso que no es la solución al problema educativo. No soy yo el problema", ha zanjado