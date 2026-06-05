Hablan los profesores del 'no' al preacuerdo con Educació: "La emergencia educativa no la arreglan 450 euros"

La brecha entre las demandas en la calle -más tiempo para coordinarse, más recursos en salud mental, más educadoras sociales…- y lo que se negociaba en las largas reuniones en Via Augusta, muy centradas en la cuestión salarial; era más que evidente en las últimas semanas. Y el contundente ‘no’ -con un 65% de los votos- a la consulta sobre el preacuerdo que arrancaba a la administración una subida salarial de 450 euros confirmaba esa distancia. Una distancia muy presente en la calle durante las movilizaciones de este viernes, en una nueva huelga general, la primera del nuevo ciclo, cuyo punto álgido se vivirá, según anuncian los sindicatos que aún convocan los paros -Ustec y la CGT- el próximo martes, coincidiendo con la visita del Papa, cuya convocatoria de huelga -secreto a voces- ha sido confirmada este viernes.

Los profes de Ciencias están descontentos porque el preacuerdo no revierte la fusión de la Física y la Química en Bachillerato; los coordinadores digitales, porque no mejora sus condiciones (y en algún momento de la negociación sí estuvo sobre la mesa una propuesta de mejora), los tutores, porque el preacuerdo no logra bajar las ratios más allá de lo acordado en marzo… Los motivos del ‘no’ son diversos, aunque la inmensa mayoría coinciden en que no da respuesta a la situación de emergencia educativa.

¿Cuánto tiempo hace que no pisan un aula?

"Ya no sé ni cuántas huelgas llevamos gritando que no podemos más. ¿Qué es lo que no han entendido de “emergencia”? ¿De verdad pensaban que con 450 euros al mes y 6.400 dotaciones en cuatro años la situación quedaba resuelta? ¿Cuánto tiempo hace que no pisan un aula?", se desahoga Anna, tutora de ESO en un instituto de Barcelona, quien propone abrir otros espacios de negociación, "más conectados a la realidad de los institutos". "Resulta increíble que estemos planteando una situación límite y la respuesta sea invertir 14 millones en crear 5.000 cátedras en secundaria", zanja enfadada.

Un sentimiento común es la necesidad de priorizar y decidir objetivos comunes, tarea difícil de tomar de forma colectiva en un colectivo formado por casi 100.000 personas.

"Aulas que queman"

Hay consenso estos días -a la fuerza ahorcan- en la urgencia por climatizar las aulas. Una prioridad que también comparten las familias, quienes exigen tener voz en la gestión de esta crisis.

Igual que hacen las direcciones, contrarias también al ‘Acord de país’, en su caso porque recorta poder de decisión a las direcciones a la hora de conformar sus equipos (elimina las entrevistas y reduce al 3% la posibilidad de crear plazas perfiladas). El profesor Marc Hortal -quien hizo público su apoyo al preacuerdo- señala el jueves que se está tratando un problema existencial del sistema educativo como un conflicto laboral, y así no tiene solución". Una reflexión a la que el profesor Cesc Ayora le respondía en una conversación constructiva en la red X -a veces, pocas, pasa-, que era "exactamente eso". "Será muy difícil responder a este 'no' desde una mesa sindical. Lo que el partido de Govern y las otras formaciones han de leer es que esto va más allá de un conflicto laboral y gestar una respuesta mucho más amplia y profunda a los problemas del sistema", respondía.

En ese sentido, de demandas que van mucho más allá de una mesa sindical, maestros y profesores apuntan cuestiones como el derecho a la vivienda de las criaturas -con pancartas como 'sense casa no hi ha educació'-, el "gran problema de la pobreza infantil y la salud mental de los adolescentes"- como la "desorbitada inversión en pantallas", el currículum, el mantenimiento de los centros, los barracones o las ratios; cuestiones, todas, que quedan fuera del preacuerdo; igual que las colonias, otro conflicto que se arrastrá al curso que viene. "Me he sentido utilizado. Hice cuatro huelgas contra el acuerdo de marzo, y el mismo sindicato que criticaba ese acuerdo [Ustec] ahora defiende las ratios que este recoge, el plan de desburocratización que este recoge…, ¿cómo se entiende eso?", lamenta Óscar, tutor de ESO en un instituto del Vallès, este viernes en la huelga general.