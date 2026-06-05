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Iglesia católica
El Papa en España, en directo: última hora de la llegada de León XIV a Madrid
Prevost estará en la capital del 6 al 9 de junio, luego viajará a Barcelona y, de ahí, a Canarias
A. Romero / J. Quintana
El papa León XIV está a punto de llegar a España. El Sumo Pontífice afronta una apretada agenda que incluye tres comunidades autónomas en ocho días: estará en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona del 9 al 11 y, en Canarias, del 11 al 12. En total, 2.500 kilómetros.
Miles de fieles se acercarán a los múltiples actos que la Santa Sede ha programado para unos intensos días que han bautizado con el nombre 'Alzad la mirada'. En la capital será recibido por los Reyes, se reunirá con Pedro Sánchez y oficiará una gran misa en la Plaza de Cibeles, entre otros compromisos. En su estancia en la ciudad condal inaugurará la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia, donde también presidirá una eucaristía. En Gran Canaria y Tenerife conocerá de primera mano la crisis migratoria que vive el archipiélago.
Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.
Jose A. Rico
Encuesta GESOP: Los españoles aprueban al papa León XIV y le reciben entre la indiferencia y la curiosidad
El papa León XIVaterrizará el sábado en España en medio de una expectación moderada y un interés limitado ante una visita que despierta más curiosidad que entusiasmo. El primer año de Robert Francis Prevost en la silla de San Pedro, marcado, entre otras cosas, por el enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha granjeado una imagen positiva entre los españoles, una sociedad que se sigue considerando mayoritariamente católica y que expresa poca hostilidad hacia el actual Pontífice. Esta es, al menos, la fotografía que se desprende de una 'encuesta flash' realizada esta misma semana por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP).
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