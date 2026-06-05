'Caso Pitanxo': acabar en la cárcel tras un naufragio pesquero, una excepción absoluta a nivel mundial

El Nuevo Pepita Auroraera un cerquero de 19,4 metros de eslora con puerto base en Barbate. Construido por Nodosa en el año 1998, presentaba un arqueo bruto de 59 GT (gross tonnage). El 5 de septiembre de 2007, cuando se dirigía a tierra desde el caladero de Marruecos, sufrió un vuelco y quedó quilla al sol. Iban 16 personas a bordo; solo sobrevivió la mitad. En su informe final, la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) determinó que el pesquero sufría una «escora de desequilibrio», que había incrementado su calado en al menos 12 toneladas por haber modificado su estructura sin autorización y que tenía las aperturas de desagüe obstruidas. Aquel miércoles atizaban en la zona vientos de fuerza 8 a 10 en la escala de Beaufort, mar gruesa a muy gruesa y olas de hasta 5 metros.

El patrón de la embarcación aceptó una pena de 18 meses de prisión por ocho delitos de homicidio imprudente —por las muertes de Manuel Reyes, Andrés Lucio, Manuel Alba, Francisco Clá, Manuel Sánchez, Antonio Miguel Gil, Manuel Corrales y Manuel Fernández—, siete de lesiones imprudentes y otro contra los derechos de los trabajadores. Aunque el juzgado determinó que podía evitar la cárcel si abonaba las indemnizaciones por los fallecidos y a los supervivientes, el hecho de que se pronunciara una condena privativa de libertad como consecuencia del naufragio de un pesquero fue, y lo sigue siendo a día de hoy, un hecho casi excepcional.

El Ministerio Fiscal, que este miércoles remitió su escrito de acusación, aboga también por penas de cárcel para los investigados (imputados) por el naufragio del Villa de Pitanxo. En su caso, por 21 homicidios por imprudencia grave —en concurso con un delito de lesiones, para el caso del superviviente Samuel Koufie— y un delito contra los derechos de los trabajadores. En particular, solicita 9 años para Juan Enrique Padín, José Antonio Nores Rodríguez y José Antonio Nores Ortega, patrón del Pitanxo, director general y director de Flota de Pesquerías Nores Marín, respectivamente.

Restos del pecio del «Nuevo Pepita Aurora», grabados por el pescador Ricardo Conejo Garcia / Hermanos Ruiz González

El otro caso ampliamente documentado de una pena de prisión tras el naufragio de un pesquero es el del Rúa Mar, que también tenía puerto base en Barbate y constaba en el censo de flota de artes menores en el Golfo de Cádiz. Fue dado de alta en noviembre de 1997 y tenía 14 metros de eslora, con casco de acero. En la madrugada del 23 de enero de 2020 saltó la señal de su radiobaliza en el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento de Madrid; a ninguno de los seis marineros que iban a bordo les dio tiempo a lanzar una llamada de socorro. Su armador sería condenado a 24 años de prisión por la Audiencia Provincial de Cádiz, pero, además de por seis delitos de homicidio imprudente, por delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales; fue absuelto de otro contra los derechos de los trabajadores. El Rúa Mar se dedicaba al tráfico de hachís en el Estrecho.

Internacional

En Estados Unidos existe una ley federal sobre homicidios imprudentes en el mar, bautizada como Seaman's Manslaughter Statute, cuyos orígenes se remontan al año 1838. El naufragio en 2005 de la pequeña embarcación Sydney Mae II, que operaba en régimen de alquiler para pescadores aficionados, derivó en la sentencia más severa en toda la historia de esta normativa: seis años de prisión. El buque Sydney Mae II se fue a pique cuando intentaba cruzar la desembocadura del río Umpqua, en el Estado de Oregón, cuando regresaba de pescar atún a unas 50 millas de la costa. Su propietario y capitán, Richard J. Oba, se declaró culpable de tres homicidios involuntarios y evitó un procedimiento judicial con jurado. Ninguno de los pasajeros llevaba chaleco salvavidas y Oba —sí tenía un inflable puesto— desoyó las advertencias de la Guardia Costera para que desviara su rumbo.

El «L’Ecume II» fue arrollado por un ro-ro / FdV

Solo dos años antes había naufragado otro pesquero chárter, el Taki-Tooo, en la bahía Tillamook. Fallecieron 11 de los 19 tripulantes, entre ellos el patrón, por lo que no hubo causa penal. Pero la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) determinó que el siniestro obedeció a una negligencia por tratar de cruzar la ensenada pese a la mala mar. Tampoco había repartido chalecos salvavidas ni había dado información en materia de seguridad.

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Las demás sentencias condenatorias vinculadas a pesqueros localizadas por FARO se limitan, por último, a intentos de fraude por hundimientos deliberados. Marcus Clem McDermott y Mark Anthony McDermott fueron condenados el pasado abril en Australia a 15.000 dólares por llevar al fondo la embarcación Maria Louise K. La del Tribunal Local de Nowra fue una sentencia «histórica» en el país. Uno de los mandos del ro-ro Commodore Goodwill, por último, fue condenado a 20 años de prisión tras la colisión con el pequeño pesquero L'Ecume II entre Guernsey y Jersey. El informe del siniestro de la Bahamas Maritime Authority —Bahamas era el Estado de pabellón del Commodore— y el Gobierno de Jersey certificó que las tripulaciones de ambos buques estaban despistadas en el momento del choque. Murieron los tres marineros del barco de pesca.