El arzobispo de Tarragona, ante la llegada de León XIV: "El Papa nos invitará a volver a lo esencial, a la vida interior"

En vísperas de la llegada del Papa a España -aterriza este sábado en Madrid-, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha expresado su deseo de que los mensajes que León XIV envíe estos días en sus visitas a Madrid, Barcelona y Canarias calen en los ciudadanos y en una sociedad marcada por la rapidez y la incertidumbre. "El Papa nos invitará a volver constantemente a lo esencial. Hará una llamada clara a profundizar en la vida interior, a recuperar el valor del silencio y de la oración", ha augurado Planellas.

Ha incidido en el mensaje social que transmitirá el Pontífice. "Su voz será, sin duda, una llamada a la responsabilidad social. Seremos exhortados a poner en el centro la dignidad de toda persona, especialmente de los pobres, de los migrantes, de quienes sufren la soledad y de todos aquellos que corren el riesgo de quedar excluidos, fruto de una cultura del descarte", ha señalado en un comunicado.

"El Papa llamará a la responsabilidad social, a poner en el centro la dignidad de toda persona"

Planellas ha aprovechado para agradecer al arzobispo de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, su implicación en la organización de la visita del Papa. "La visita del Santo Padre ha sido posible gracias al cardenal Joan Josep Omella, que —recordándole lo que le había prometido el papa Francisco— lo ha invitado y le ha abierto las puertas de nuestra casa. A nuestro cardenal debemos agradecerle, por tanto, que León XIV esté estos días con nosotros en Catalunya. El arzobispo también ha puesto en valor el trabajo del obispo auxiliar David Abadias, de Enric Puig, y de todos las personas y voluntarios que han colaborado en esta tarea.

Ha aludido también el arzobispo de Tarragona a la polémica que ha habido esta semana sobre el uso del catalán en las intervenciones del Papa en la Sagrada Família, inicialmente previsto en la misa pero no en la bendición de la Torre de Jesús. Planellas y otros obispos catalanes cuestionaron esta medida abiertamente. Finalmente, y tal como avanzó EL PERIÓDICO, Omella realizó gestiones ante el Vaticano y el Papa incluirá el catalán en la bendición de la Torre.

Planellas ha lamentado las interpretaciones que vieron en este asunto "desavenencias entre obispos", desavenencias que ha rechazado de plano. "Una cosa es ver los problemas e intentar buscar soluciones, y otra poner en cuestión la excelente relación que tenemos entre los obispos de las diócesis con sede en Catalunya", ha señalado, antes de poner en valor que en la polémica del catalán "el cardenal Omella ha sabido escuchar y posicionarse correctamente".