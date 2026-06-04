¿Qué pasará ahora tras el 'no' de los profesores catalanes al acuerdo con Educació? ¿Habrá huelga los días de la visita del Papa?

Casi siete de cada 10 maestros y profesores que han participado en la consulta que debía refrendar el preacuerdo alcanzado con Educació han votado en contra del pacto que el viernes pasado alcanzaron los sindicatos mayoritarios, Ustec y Professors de Secundària, y que incluía un aumento salarial de 450 euros mensuales a partir de 2029 y 6.400 dotaciones nuevas para la escuela inclusiva. La negativa abre un escenario altamente incierto. ¿Qué va a suceder a continuación? ¿Seguirán las huelgas? ¿Habrá más negociaciones? ¿Qué nuevas demandas van a plantear los sindicatos contrarios al acuerdo? Aquí apuntamos algunas claves.

Tras conocerse el 'no' de los docentes al preacuerdo, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Educació, Esther Niubó, han mantenido una reunión de urgencia para dar respuesta al presunto callejón sin salida surgido de la consulta. En una comparecencia ante los medios de comunicación, la consellera ha avanzado que el Govern desplegará las medidas acordadas en el acuerdo de marzo y en del pasado viernes. Entre ellas se incluyen el aumento salarial de 450 euros mensuales a partir de 2029, la creación de 5.000 cátedras de secundaria y la restitución de la deuda de los sexenios en cinco años. Estas partidas surgen de los 726 millones de euros extra que el Govern había añadido al polémico Acord de País, dotado con 2.000 millones y que ya incluía demandas como el aumento salarial (la mitad que el logrado en el último pacto), la dotación de nuevos profesionales para la inclusiva (que se han concretado durante las últimas negociaciones en las actuales 6.400 dotaciones) y recursos para desburocratizar los centros.

El hecho de que el Govern, que ha anunciado que mantendrá una ronda de contactos con los sindicatos a partir de este viernes, avance que sigue adelante con lo acordado con el presupuesto adjudicado (2.000 millones +726 millones extra), deja en realidad poco margen de negociación para restablecer prioridades y dar respuesta a nuevas demandas.

CGT y la Intersindical, los dos sindicatos que se desmarcaron del último preacuerdo y que han hecho campaña por el 'no', ya han anunciado que convocarán huelgas durante las últimas dos semanas que quedan para acabar el curso. También han avanzado que todo apunta que se aprovechará la visita del Papa a Barcelona, prevista para el 9 y 10 de junio (martes y miércoles de la semana que viene) para dar visibilidad a las protestas.

De momento, los dos sindicatos y Ustec, que firmó el preacuerdo y ha organizado la consulta, convocan la huelga de este viernes, a la que están llamados todos los centros catalanes.

Ustec aún no ha concretado qué días convocará nuevas huelgas pero, pese a descartar la indefinida -por la que apostaba este lunes si salía no en la consulta- pero sí ha anunciado que hablará con el resto de sindicatos fuera del pacto para convocar huelgas conjuntas.

Por su parte, Professors de Secundària (Aspepc), el sindicato mayoritario en esta etapa educativa, se ha desvinculado de la consulta y ha avanzado que sí firmará el preacuerdo. Por tanto, Professors de Secundària, CCOO y UGT dan apoyo a los acuerdos alcanzados. Quedan, por tanto, fuera del pacto Ustec, sindicato mayoritario en el ámbito educativo, y los minoritarios CGT y La lntersindical (este último sin reprentación en la mesa sindical).

Aún es pronto para saber cuáles serán las nuevas demandas de los sindicatos contrarios al acuerdo con Educació. Iolanda Segura, portavoz de Ustec, ha hecho autocrítica sobre cómo se han llevado las negociaciones –"es posible que nos precipitáramos al firmar el preacuerdo", ha apuntado– y ha avanzado que en adelante se deberá diseñar una "nueva hoja de ruta" tanto en lo que respecta a las demandas que se plantearán como al calendario de huelgas y movilizaciones. Eso sí, han confirmado que habrá nuevos paros antes de fin de curso.

La unidad sindical queda muy tocada tras todo el proceso de negociación con el Departament d'Educació. La primera ruptura tuvo lugar en marzo, cuando CCOO y UGT firmaron con el Govern el llamado 'Acord de país'. Tras la consulta de este jueves, Professors de Secundària se ha desmarcado del 'no' y ha comunicado que firmaría los acuerdos alcanzados. Así que, fuera de los pactos quedan Ustec, CGT y la Intersindical. Ustec y la CGT, bastante distanciados, también, tras la intensa campaña, los primeros por el sí -los derrotados del día- y los segundos, por el no.