Protecció Civil pide "mucha prudencia" por la previsión de tormentas y crecidas súbitas de ríos en Barcelona y Girona esta tarde

Protecció Civil de la Generalitat mantiene activado en fase de alerta el Plan especial por riesgo de inundaciones (Inuncat) ante la previsión de chubascos muy intensos este jueves por la tarde. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha incrementado el peligro de aguaceros en varias comarcas, especialmente las de Barcelona y Girona. En concreto, se esperan precipitaciones que pueden superar los 40 l/m² en 30 minutos y en algunos lugares también se podría alcanzar el nuevo umbral de peligro de 60 l/m² en tres horas. Por ello, el Govern pide "mucha prudencia" ante las tormentas que se prevén intensas y repentinas y que pueden hacer crecer ríos y rieras.

El SMC ha informado de que el episodio se iniciará en las zonas de interior y avanzará hacia el litoral, con una afectación territorial amplia. Se espera que los chubascos sean de intensidad fuerte, acompañados de tormenta y, localmente, de granizo o piedra.

La Agència Catalana de l’Aigua (ACA) informa de que el suelo se encuentra húmedo a causa de las lluvias recientes, lo que puede provocar una respuesta rápida de los ríos y rieras, con crecidas puntuales.

Por todo ello, Protección Civil pide extremar las precauciones, seguir las previsiones meteorológicas y no ponerse en riesgo. Así, recuerda que hay que alejarse de ríos, rieras y barrancos, aunque no llueva en la zona, y en ningún caso cruzarlos aunque lleven muy poca agua. Ante cualquier emergencia, hay que llamar al 112.