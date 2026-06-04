Más de 39.500 profesores catalanes tumban el preacuerdo con Educació: mañana habrá una nueva huelga general

39.502 docentes, un 65,1% de los maestros y profesores que han participado en la consulta, apuesta por rechazar el preacuerdo firmado por Ustec y Aspec y seguir adelante con las huelgas.

Tras ocho largas reuniones logradas gracias a cuatro huelgas generales educativas y más de una decena de paros territoriales, Ustec y Aspepc firmaron un preacuerdo con el Govern que se resume en un nuevo complemento en la nómina de los docentes de 170 euros mensuales y 6.400 dotaciones para la escuela inclusiva –ambas cosas en cuatro años- que los sindicatos pusieron a votación de los casi 100.000 docentes del sistema público catalán. Una votación que se ha alargado cuatro días -del lunes a las 12 al jueves a las 12- y que contado con una participación bastante mayor que la de la consulta sobre el acuerdo de marzo. Un 61% de los docentes ha participado en la consulta: 60.686 votos; de los que 39.502 (un 65,1%) han apostado por no firmar el preacuerdo y "seguir con todas las huelgas que sean necesarias".

La sensación es parecida a la que se respiraba tras la firma del ‘Acord de país’ del 9 de marzo por parte de Govern, CCOO y UGT. La de un malestar tan grande en las aulas –estos días, a 30 grados- que no se ha sabido entender. O, cuanto menos, al que no se le ha sabido dar respuesta. El mensaje que lanza ese ‘no’ es claro: la “emergencia educativa” está lejos de ser resuelta con 6.400 profesionales para la inclusión -que llegarán, además, de forma progresiva en cuatro años- y con 450 euros más en la nómina de los docentes. El problema de la escuela –y en eso coinciden tanto los del sí como los del no- es mucho más profundo y muy probablemente no se resuelva solo en una mesa sindical.

35% de pobreza infantil

De hecho, parte del rechazo al preacuerdo es que deja fuera al personal de atención educativa (PAE) –monitores de apoyo a la educación inclusiva, técnicos de educación espacial, integradores sociales…- algo que los firmantes del preacuerdo explican defiendo que las condiciones de esos profesionales se defienden desde otras mesas de negociación, que el pacto se ha firmado en la mesa de docentes, algo que desde las escuelas, con unas tasas de un 35% de pobreza infantil, no se ha entendido.

El profesorado pedía un incremento salarial –de hecho parte de los ‘no’ rechazan la subida lograda al considerarla insuficiente- pero también un golpe de timón en la escuela para salir del pozo que no entienden que los pasos adelante dados en preacuerdo logren dar.

Huelga este viernes

Habrá que ver ahora, cómo se resitúan las cosas. Por el momento, este viernes sigue convocada la huelga general educativa (la última de este ‘ciclo’ de protestas). La CGT, que no firmó el preacuerdo al no recoger ninguna de sus líneas rojas, entre las que estaba el compromiso de no cierre de ninguna línea en la escuela pública, hizo campaña por el ‘no’ a la consulta y ya anunció que no desconvocaría la huelga. A los pocos minutos de conocerse el resultado Laura Gené, secretaria general de CGT Ensenyament, ha pedidio la dimisón de Esther Niubó.

La situación no es fácil. Parte importante de las direcciones ya han mostrado su rechazo al acuerdo de marzo –el preacuerdo actual es un anexo al de marzo- al reducir hasta el 3% las plazas perfiladas y eliminar las entrevistas, ya que aseguran que esas medidas ponen en jaque sus proyectos educativos, con especial impacto en los centros de máxima vulnerabilidad.

La reacción de las familias

La aFFaC, federación de afas de la escuela pública, he emitido este jueves un comunicado en el que las familias valoran la movilización educativa, reclaman concreciones para avanzar en inclusión, adaptación climática, comedores universales, gratuidad de la educación y planificación de la oferta pública, y reivindican su papel en "la construcción de las respuestas".