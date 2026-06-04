¿Por qué los profesores catalanes han votado 'no' a un aumento salarial de 450 euros? Cuatro claves de una negativa histórica

El colectivo de maestros y profesores catalanes han tumbado con más de un 65% de los votos el preacuerdo alcanzado el viernes pasado entre las organizaciones mayoritarias (Ustec y Professors de Secundària) y el Departament d'Educació. Lo han hecho en la consulta organizada por Ustec, sindicato mayoritario en educación, y CGT. ¿Por qué más de 39.500 docentes han votado 'no' al preacuerdo? Aquí apuntamos las claves de una votación que será preludio de más protestas y de un nuevo pulso con el Govern.

La sensación es parecida a la que se respiraba tras la firma del ‘Acord de país’ del 9 de marzo por parte de Govern, CCOO y UGT. El malestar es las aulas es grande –estos días, a 30ºC– y no se ha sabido entender. O, cuando menos, no se le ha dado respuesta. El mensaje que lanza ese ‘no’ es claro: la “emergencia educativa” está lejos de ser resuelta con 6.400 nuevos profesionales para la escuela inclusiva –que llegarán, además, de forma progresiva en cuatro años– y con 450 euros más en la nómina de los docentes (más de 600 si se tiene en cuenta el incremento estatal sobre el salario de los funcionarios). El problema de la escuela –y en eso coinciden tanto los del 'sí' como los del 'no'– es mucho más profundo y muy probablemente no se resuelva solo en una mesa sindical. Uno de los argumentos más extendidos estos días para censurar el preacuerdo es que el aumento salarial –que una parte del colectivo también califica de insuficiente– no se traducirá en mejoras significativas en el día a día.

También un aspecto muy criticado del preacuerdo es que ha dejado fuera al personal de atención educativa (PAE) –monitores de apoyo a la educación inclusiva, técnicos de educación especial, integradores sociales…–, un colectivo muy precarizado. Los firmantes del pacto han explicado que las condiciones laborales de esos profesionales se defienden desde otros espacios de negociación y que el acuerdo en cuestión se ha firmado en la mesa de docentes. Sin embargo, desde las escuelas este argumento no se ha entendido, teniendo en cuenta que estos perfiles trabajan con el alumnado vulnerable y que Catalunya registra un 35% de pobreza infantil.

Más allá del PAE y con el mismo argumento, también han quedado fuera del acuerdo los profesionales de la etapa 0-3, también altamente movilizados en el último ciclo de huelgas.

La aFFaC, federación de afas de la escuela pública, he emitido este jueves un comunicado en el que las familias valoran la movilización educativa, reclaman concreciones para avanzar en inclusión, adaptación climática, comedores universales, gratuidad de la educación y planificación de la oferta pública, y reivindican su papel en "la construcción de las respuestas". Días atrás, Lidon Gasull, directora de la entidad, admitía que el colectivo docente no había contado con las familias a la hora de establecer las demandas de las reivindicaciones.

Si los sindicatos mayoritarios defendían el 'sí' al preacuerdo, la CGT, la Intersindical y las asambleas docentes que han surgido con fuerza durante las últimas huelgas y protestas han estado haciendo campaña por el 'no'.

La CGT, que no firmó el preacuerdo al no recoger ninguna de sus líneas rojas (entre las que estaba el compromiso de no cerrar ninguna línea en la escuela pública), anunció ya el viernes pasado que no desconvocaría la huelga. A los pocos minutos de conocerse el resultado Laura Gené, secretaria general de CGT Ensenyament, ha pedido la dimisión de la consellera, Esther Niubó.

Más allá de los sindicatos, una parte muy importante de las direcciones ya habían mostrado su rechazo al acuerdo de marzo –el preacuerdo actual es un anexo al de marzo– al reducir hasta el 3% las plazas perfiladas (las que pueden elegir las direcciones) y eliminar las entrevistas, ya que aseguran que esas medidas ponen en jaque sus proyectos educativos, con especial impacto en los centros de máxima vulnerabilidad.