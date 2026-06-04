«A pesar de mi apellido, no monto a caballo, pero soy caballero»

El abogado gerundense —y ahora ya doctor en Derecho— Ramon Muntada es autor de la primera tesis doctoral dedicada a la Orde del Sant Sepulcre de Jerusalem, una entidad caballeresca de la Iglesia Católica extendida por todo el mundo, de la que es miembro, enfocada a dar apoyo al Patriarcat Llatí de Jerusalem.

¿La del Sant Sepulcre es una orden ecuestre: monta a caballo, Muntada?

Ja, ja. No, la Iglesia tiene reconocidas dos órdenes ecuestres. Una es la del Sant Sepulcre, la otra es la Orde de Malta. Y bueno, son órdenes honoríficas. Que yo me llame Muntada no me otorga más derechos que a cualquier otro miembro.

¿Pero va a caballo o no?

A pesar de mi apellido, no voy a caballo, pero soy caballero. Somos caballeros. Es orden de caballería, así que hay caballeros y damas.

¿Esto es una especie de hermandad, como los legionarios?

No, lo que formamos es una asociación dentro de la Iglesia. Está reconocida por la Iglesia y es de ámbito internacional. Somos 30.000 miembros en todo el mundo, los hay repartidos por todas partes. Y siempre en comunión con la Iglesia.

¿Si usted va a otro país y encuentra a un miembro de la orden, se establece un vínculo?

Hay como un lazo, ciertamente. La respuesta es afirmativa. Hay un lazo, pero no como lo que decía de los legionarios, ¿eh?

El único examen para ingresar en la Orde es el de conciencia de cada uno, que a veces son exámenes más complicados que los demás

¿Una orden tan antigua como esta debe de tener aspectos que renovar?

Fue fundada en el año 1099. Precisamente lo que he estudiado y he analizado en la tesis doctoral ha sido la valoración y el análisis de la normativa actual. Y la normativa actual proviene del papa Francesc. Quiero decir que realmente es una orden antiquísima, pero a la vez es totalmente moderna, actualizada y con proyección, con retos...

¿No hay nada arcaico que haya que renovar?

No, no, porque, de todos modos, lo que pueda suscitar lo arcaico, lo antiguo, puede tener incluso un punto nostálgico. Pero no deja de ser una organización totalmente actual, que está cerca del Sant Pare y, obviamente, del Patriarca de Jerusalem. De toda la estructura que existe de la Iglesia tanto en Roma como en Jerusalem.

¿Hay que ser creyente para ser miembro?

Para ser miembro de la orden hay que ser creyente, hay que ser practicante. Y, además, no solo de creencia religiosa, sino también un compromiso con Terra Santa, de ayuda...

¿Compromiso con Terra Santa qué quiere decir? ¿Ir de vez en cuando?

Hay una obligación, según los Estatutos, de ir al menos una vez en la vida. Y, por lo demás, es un compromiso de tipo asistencial.

¿Usted es creyente y practicante?

Es condición necesaria. No suficiente, pero necesaria. Yo ya había estado en Terra Santa antes de ser de la Orde del Sant Sepulcre, justo acabada la carrera. Fue un viaje muy emotivo.

¿Y después se hizo de la Orde?

Soy de la Orde desde el año 2006, el año en que me casé. Es como otro matrimonio.

¿Le hicieron un examen, no digo para casarse sino para entrar en la orden?

No hay examen, simplemente se busca que la persona sepa realmente dónde se integra, que no aterrice en una organización con la que no tenga nada que ver. El único examen es el de conciencia de cada uno, que a veces son exámenes más complicados que los demás (ríe).

¿Qué sintió un miembro del Sant Sepulcre al ver de cerca el Sant Sepulcre?

El viaje a Terra Santa, siendo creyente, despierta unos sentimientos muy íntimos, ya sea para ir a ver el Sepulcre vacío, o tantos lugares por los que pasó Jesús.

¿Es creyente, pero, además, como abogado debe tocar de pies en el suelo: está seguro de que lo que hubo allí dentro era el Hijo de Dios?

La respuesta de los que creemos en Dios y tenemos este sentimiento, obviamente, es que sí. Al creyente lo que le mueve es la fe, y la fe genera este sentimiento de creencia total. De la misma manera que creemos que después de la vida terrenal hay otra vida.

El viaje a Terra Santa, siendo creyente, despierta unos sentimientos muy íntimos, ya sea para ir a ver el Sepulcre vacío, o tantos lugares por los que pasó Jesús

¿Es buena época para ser creyente?

Parece que se esté poniendo muy de moda la creencia y la religiosidad, con esto de la Rosalía, etc. Yo pienso que siempre es buen momento para ser creyente, ahora o cuando sea.

¿Irá a ver al Papa?

Esta vez no, pero fui a ver a Benet XVI, precisamente a la Sagrada Família. Pero miembros de la Orde del Sant Sepulcre participarán en la ceremonia.

Aprovechando que es abogado: ¿qué le parece la polémica de si debe hablar más en catalán?

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Ciertamente, estamos en un territorio donde toca hablar en catalán. En Madrid no tendría sentido que hablara allí en catalán, pero tiene todo el sentido que lo haga en Barcelona. Como Orde somos totalmente apolíticos, pero lo normal y saludable, y así lo esperamos, es que haya palabras en catalán.