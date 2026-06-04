Cómo es el nuevo puente colgante del Caminito del Rey: 110 metros, 50 de altura y casi un kilómetro menos de bajada

El Caminito del Rey estrenará el próximo miércoles 10 de junio uno de los elementos llamados a convertirse en nuevo icono del recorrido: un puente colgante de 110 metros instalado en el entorno de El Chorro. La infraestructura, anunciada por la Diputación de Málaga, será el puente colgante más largo de España de estas características y permitirá a los visitantes ahorrar casi un kilómetro de bajada por el tramo final del itinerario.

La nueva pasarela se inaugurará oficialmente un día antes, el martes 9 de junio, y abrirá al público al día siguiente. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado que el objetivo de esta actuación es aumentar el “atractivo y espectacularidad” del Caminito del Rey, uno de los enclaves naturales y turísticos más visitados de la provincia.

Dónde está el nuevo puente colgante del Caminito del Rey

El nuevo puente colgante del Caminito del Rey se ha colocado justo antes de llegar a la zona situada sobre el puente de hierro del tren y el túnel de El Chorro, uno de los puntos más reconocibles del recorrido.

Su ubicación no es casual. La pasarela se ha diseñado como una alternativa para mejorar la parte final de la visita, donde hasta ahora los usuarios debían realizar una bajada de monte de casi un kilómetro por terrenos más escarpados.

Con esta nueva infraestructura, el visitante podrá completar el itinerario de forma más cómoda, segura y accesible, aunque el recorrido actual seguirá disponible para quienes prefieran mantener el tramo tradicional.

Así es el nuevo puente colgante del Caminito del Rey. / L. O.

Cómo se ha hecho el puente colgante del Caminito del Rey

El proyecto del nuevo puente se ha ejecutado con una inversión de 1,5 millones de euros, financiada con fondos propios generados por el propio Caminito del Rey. Estos recursos deben destinarse a mejoras del enclave, tal y como establece el canon de la concesión.

Las obras comenzaron en marzo de 2025 y han permitido levantar una estructura pensada para integrarse en un entorno natural especialmente sensible, combinando seguridad, funcionalidad y atractivo turístico.

La gestión actual del Caminito del Rey corresponde a la UTE formada por Sando, Salzillo Servicios Integrales y Mundo Management.

Tres operarios, durante la instalación de los cables guía del nuevo puente colgante, que requirió el uso de helicópteros. / L.O.

Principales datos del nuevo puente colgante del Caminito del Rey

La pasarela cuenta con unas dimensiones que la convierten en una de las grandes novedades del recorrido. El nuevo puente colgante del Caminito del Rey tendrá 110 metros de longitud, una altura máxima de 50 metros y una anchura libre de paso de 1,2 metros.

El piso del puente será metálico, de tipo tramex, un material habitual en pasarelas técnicas por su resistencia y capacidad de drenaje. Las barandillas estarán formadas por cable de acero y malla, una solución que mantiene la seguridad del paso y permite conservar la sensación visual de apertura sobre el paisaje.

El peso aproximado de la pasarela será de 17 toneladas, mientras que el conjunto completo de la estructura alcanzará unas 38 toneladas.

Nuevo sendero, cámaras y mejoras de seguridad

El puente colgante forma parte de una actuación más amplia en el entorno de El Chorro. El proyecto se completa con la creación de 300 metros de nuevo sendero, además de la instalación de barandillas, fibra óptica, cámaras de vigilancia y una caseta de control.

También se han incluido trabajos de tratamiento silvícola, plantaciones e implantación de riego, medidas orientadas a mejorar la conservación del entorno y la seguridad del espacio.

Estas actuaciones buscan que el Caminito del Rey refuerce su posición como uno de los grandes atractivos turísticos de Málaga, con una infraestructura más preparada para recibir visitantes y mejorar la gestión del recorrido.

Cuándo abre el nuevo puente del Caminito del Rey

El nuevo puente colgante del Caminito del Rey abrirá al público el miércoles 10 de junio. La inauguración institucional está prevista para el martes 9 de junio, un día antes de su puesta en servicio para los visitantes.

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Con su apertura, el Caminito del Rey suma una nueva pasarela de gran impacto paisajístico y turístico, pensada para mejorar el tramo final del itinerario y añadir un nuevo punto de interés al recorrido.

Claves del nuevo puente colgante del Caminito del Rey Apertura al público: miércoles 10 de junio.

miércoles 10 de junio. Inauguración: martes 9 de junio.

martes 9 de junio. Longitud: 110 metros.

110 metros. Altura máxima: 50 metros.

50 metros. Anchura libre de paso: 1,2 metros.

1,2 metros. Inversión: 1,5 millones de euros.

1,5 millones de euros. Peso de la pasarela: 17 toneladas.

17 toneladas. Peso total de la estructura: 38 toneladas.

38 toneladas. Nuevo sendero: 300 metros.

300 metros. Ahorro para el visitante: casi un kilómetro menos de bajada.

casi un kilómetro menos de bajada. Ubicación: antes de la zona del puente de hierro del tren y el túnel de El Chorro