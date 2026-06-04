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Notas de corte 2025 en Catalunya: buscador y lista por carreras
Consulta las notas de corte 2025 en Barcelona: buscador
Notas de corte 2025 en la Universidad de Barcelona (UB): buscador
Con motivo de la selectividad (que, en Catalunya, se celebran los días 9, 10 y 11 de junio), EL PERIÓDICO recupera esta información, publicada el 11 de julio de 2025, cuando la Conselleria de Recerca i Universitats hizo públicas las notas de corte de acceso a las universidades públicas de Barcelona (UB, UAB, UPC y UPF) además de las de Girona (UdG), Lleida (UdL), Tarragona (URV) y Vic.
Qué es la nota de corte
La nota de corte es la nota de admisión más baja con que un estudiante ha conseguido una plaza en un grado universitario.
No es una nota fija, sino que varía cada año en función de la demanda y las plazas disponibles. Si hay más demanda que plazas, las solicitudes se ordenan de mayor a menor nota hasta que completar todas las plazas. La nota de corte es la nota del último estudiante que ha obtenido plaza aquel año.
Buscador de notas de corte 2025 en Catalunya
Con el objetivo de facilitar la consulta, EL PERIÓDICO puso a disposición de los lectores un completo buscador actualizado (que volverá a publicar este año) para consultar las notas de corte en Catalunya por nombre del grado (en catalán), facultad o nota. Esta herramienta resulta clave para escoger la carrera que se quiere hacer y planificar la preinscripción universitaria.
- Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (Mataró) - UPF: 7,688
- Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (docència en Anglès) (Mataró) - UPF: 7,628
- Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (simultaneïtat) (Mataró) - UPF: 7,546
- Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (simultaneïtat) (Mataró) - UPF: 5
- Administració i Direcció d'Empreses (Barcelona) - UB: 9,348
- Administració i Direcció d'Empreses (Barcelona) - UPF: 10,966
- Administració i Direcció d'Empreses "IGEMA" (Barcelona) - URV: 5
- Administració i Direcció d'Empreses (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 9,804
- Administració i Direcció d'Empreses (docència en Anglès) (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 10,128
- Administració i Direcció d'Empreses (Girona) - UdG: 9,218
- Administració i Direcció d'Empreses (Igualada) - UdL: 8,224
- Administració i Direcció d'Empreses (Lleida) - UdL: 7,764
- Administració i Direcció d'Empreses (Campus Manresa) (Manresa) - UVic: 5,716
- Administració i Direcció d'Empreses (Reus) - URV: 8,413
- Administració i Direcció d'Empreses (Tortosa) - URV: 7,22
- Administració i Direcció d'Empreses (Vic) - UVic: 6,42
- Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) (Barcelona) - UB: 10,692
- Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 10,082
- Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) (Girona) - UdG: 9,838
- Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) (Lleida) - UdL: 10,138
- Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) (Tarragona / Reus) - URV: 9,386
- Administració i Direcció d'Empreses / Economia (simultaneïtat) (Girona) - UdG: 10
- Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria en Organització Industrial i Logística (simultaneïtat) (Igualada) - UdL: 8,616
- Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria en Tecnologies Industrials (simultaneïtat) (Girona) - UdG: 10,198
- Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria Informàtica (simultaneïtat) (Lleida) - UdL: 11,05
- Administració i Direcció d'Empreses / Finances i Comptabilitat (simultaneïtat) (Reus) - URV: 10,131
- Administració i Direcció d'Empreses / Màrqueting "ESIC" (simultaneïtat) (Reus / Barcelona) - URV: 9,12
- Administració i Direcció d'Empreses / Màrqueting "ESIC" (simultaneïtat) (Tortosa / Barcelona) - URV: 7,346
- Administració i Direcció d'Empreses / Matemàtiques (simultaneïtat) (Barcelona) - UB: 11,98
- Administració i Direcció d'Empreses / Química (simultaneïtat) (Barcelona) - UB: 10,916
- Administració i Direcció d'Empreses / Sociologia (simultaneïtat) (Barcelona) - UB: 9,08
- Administració i Direcció d'Empreses i Transformació de Negocis "Centre Universitari EAE" (Barcelona) - UdL: 5
- Administració i Direcció d'Empreses / Turisme (simultaneïtat) (Lleida) - UdL: 7,36
- Anglès (Tarragona) - URV: 5,404
- Antropologia i Evolució Humana (virtual o semipresencial) (Tarragona) - URV / UOC: 5
- Antropologia Social i Cultural (Barcelona) - UB: 5,218
- Antropologia Social i Cultural (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Arqueologia (Barcelona) - UB: 5
- Arqueologia (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Arqueologia / Història (simultaneïtat) (Barcelona) - UB: 7,836
- Arquitectura Tècnica i Edificació (Barcelona) - UPC: 8,95
- Arquitectura Tècnica i Edificació (Girona) - UdG: 8,73
- Arquitectura Tècnica i Edificació (semipresencial) (Girona) - UdG: 8,422
- Arquitectura Tècnica i Edificació (Lleida) - UdL: 8,482
- Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) - UPC: 10,104
- Arquitectura, Estudis d' (Girona) - UdG: 9,968
- Arquitectura, Estudis d' (Reus) - URV: 9,468
- Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) - UPC: 10,608
- Arts Escèniques "ERAM" (Salt) - UdG: 5
- Arts i Disseny "Massana" (Barcelona) - UAB: 5
- Audiologia General (Vic) - UVic: 5
- Belles Arts (Barcelona) - UB: 8,522
- Belles Arts "BAU" (Barcelona) - UVic: 5
- Bioinformàtica (docència en Anglès) (Barcelona / Cerdanyola del Vallès) - UPC / UB / UAB / UPF: 10,9
- Biologia (Barcelona) - UB: 11,06
- Biologia (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 10,908
- Biologia (Girona) - UdG: 9,88
- Biologia (Vic) - UVic: 6,375
- Biologia / Biotecnologia (simultaneïtat) (Girona) - UdG: 11,458
- Biomedicina (Vic) - UVic: 10,566
- Bioquímica (Barcelona) - UB: 11,621
- Biologia / Ciències Ambientals (simultaneïtat) (Girona) - UdG: 10,136
- Biologia Ambiental (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 10,714
- Biotecnologia (Barcelona) - UB: 11,83
- Bioquímica (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 11,236
- Bioquímica i Biologia Molecular (Tarragona) - URV: 11,02
- Bioquímica i Biologia Molecular / Biotecnologia (simultaneïtat) (Tarragona) - URV: 12,28
- Biotecnologia (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 11,506
- Biotecnologia (Girona) - UdG: 10,354
- Biotecnologia (Lleida) - UdL: 10,196
- Biotecnologia (Tarragona) - URV: 10,816
- Biotecnologia (Vic) - UVic: 7,432
- Biotecnologia / Enginyeria Informàtica (simultaneïtat) (Tarragona) - URV: 10,224
- Ciberseguretat "ENTI" (Barcelona) - UB: 8,299
- Ciència i Enginyeria de Dades (Barcelona) - UPC: 12,514
- Ciència i Producció Animal / Veterinària (simultaneïtat) (Lleida) - UdL: 11,329
- Ciència i Tecnologia dels Aliments (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 9,032
- Ciència i Tecnologia dels Aliments (Lleida) - UdL: 5,77
- Ciència i Tecnologia dels Aliments (Santa Coloma de Gramenet) - UB: 8,638
- Ciència Política i Gestió Pública (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 8,866
- Ciència Política i Gestió Pública / Dret (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 11,24
- Ciència Política i Gestió Pública / Sociologia (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 9,694
- Ciència, Tecnologia i Humanitats (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 7,26
- Ciències (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 7,92
- Ciències Ambientals (Barcelona) - UB: 9,464
- Ciències Ambientals (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 8,958
- Ciències Ambientals (Girona) - UdG: 6,264
- Ciències Ambientals / Geologia (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 8,096
- Ciències Biomèdiques (Barcelona) - UPF: 12,046
- Ciències Biomèdiques (Barcelona / L'Hospitalet de Llobregat) - UB: 12,192
- Ciències Biomèdiques (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 12,372
- Ciències Biomèdiques (Lleida) - UdL: 11,58
- Ciències Culinàries i Gastronòmiques "CETT" (Barcelona) - UB: 5
- Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "EUSES" (Amposta) - URV: 6,26
- Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Barcelona) - UB: 10,224
- Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (La Seu d'Urgell) - UdL: 9,15
- Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Lleida) - UdL: 9,386
- Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" (Mataró) - UPF: 8,245
- Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "EUSES" (Salt) - UdG: 5,73
- Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Vic) - UVic: 7,163
- Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (simultaneïtat) (Lleida) - UdL: 8,956
- Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (menció en Educació Física) (simultaneïtat) (Vic) - UVic: 5,734
- Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (simultaneïtat) (Lleida) - UdL: 11,596
- Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "Tecnocampus" (simultaneïtat) (Mataró) - UPF: 8,346
- Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "EUSES" (simultaneïtat) (Salt) - UdG: 6,918
- Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "EUSES" (simultaneïtat) (Amposta / Tortosa) - URV: 6,312
- Ciències de l'Antiguitat (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Ciències del Mar (Barcelona) - UB: 10,391
- Ciències Empresarials - Management (Barcelona) - UPF: 11,158
- Ciències i Tecnologies del Mar (Castelldefels / Barcelona / Vilanova i la Geltrú) - UPC: 7,662
- Ciències Polítiques i de l'Administració (Barcelona) - UB: 8,678
- Ciències Polítiques i de l'Administració (Barcelona) - UPF: 9,082
- Ciències Polítiques i de l'Administració (Girona) - UdG: 7,578
- Ciències Polítiques i de l'Administració / Dret (simultaneïtat) (Barcelona) - UB: 11,475
- Ciències Polítiques i de l'Administració / Dret (simultaneïtat) (Girona) - UdG: 9,556
- Cinematografia "ESCAC" (Terrassa) - UB: 5
- Comptabilitat i Finances (Girona) - UdG: 7,872
- Comptabilitat i Finances (Sabadell) - UAB: 8,648
- Comunicació Audiovisual (Barcelona) - UB: 11,286
- Comunicació Audiovisual (Barcelona) - UPF: 11,659
- Comunicació Audiovisual (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 10,832
- Comunicació Audiovisual (Tarragona) - URV: 9,712
- Comunicació Audiovisual (Vic) - UVic: 5
- Comunicació Audiovisual / Gestió d'Informació i Documentació Digital (simultaneïtat) (Barcelona) - UB: 10,088
- Comunicació Audiovisual i Multimèdia "ERAM" (Salt) - UdG: 5
- Comunicació Audiovisual i Multimèdia "ERAM" (docència en Anglès) (Salt) - UdG: 5
- Comunicació Cultural (Girona) - UdG: 5
- Comunicació de les Organitzacions (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 9,39
- Comunicació i Indústries Culturals (Barcelona) - UB: 9,125
- Comunicació i Periodisme Audiovisuals (Lleida) - UdL: 6,394
- Comunicació Interactiva (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 7,854
- Conservació - Restauració de Béns Culturals (Barcelona) - UB: 7,02
- Conservació de la Natura / Enginyeria Forestal (simultaneïtat) (Lleida) - UdL: 5
- Criminologia (Barcelona) - UB: 9,783
- Criminologia "ESERP" (Barcelona) - UVic: 5
- Criminologia (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 9,509
- Criminologia (Girona) - UdG: 8,604
- Criminologia / Dret (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 10,866
- Criminologia / Dret (simultaneïtat) (Girona) - UdG: 9,3
- Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (Barcelona) - UPF: 9,334
- Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció / Dret (simultaneïtat) (Barcelona) - UPF: 10,776
- Direcció d'Empreses Hoteleres i Gastronòmiques (Sant Pol de Mar) - UdG: 5
- Direcció Hotelera (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Direcció Hotelera Internacional "CETT" (Barcelona) - UB: 5
- Direcció i Gestió d'Empreses en l'Àmbit Digital "ESIC" (Barcelona) - URV: 5
- Direcció i Gestió Gastronòmica "Barcelona Culinary Hub" (L'Hospitalet de Llobregat) - UB: 5
- Disseny (Barcelona) - UB: 10,7
- Disseny "BAU" (Barcelona) - UVic: 5
- Disseny "Eina" (Barcelona) - UAB: 5
- Disseny Digital i Tecnologies Creatives (Lleida) - UdL: 8,398
- Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia (Terrassa) - UPC: 5
- Disseny i Desenvolupament de Videojocs (docència en Anglès) (Campus Barcelona) (Barcelona / Terrassa) - UPC: 5
- Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Girona) - UdG: 7,408
- Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Campus Terrassa) (Barcelona / Terrassa) - UPC: 5
- Disseny i Desenvolupament de Videojocs i Jocs Aplicats "ENTI" (Barcelona) - UB: 5
- Disseny i Innovació "ELISAVA" (Barcelona) - UVic: 5
- Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" (Mataró) - UPF: 5
- Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (simultaneïtat) (Mataró) - UPF: 5
- Disseny per als Sistemes Alimentaris "ELISAVA-CETT" (Barcelona) - UVic / UB: 5
- Disseny, Animació i Art Digital (Terrassa) - UPC: 8,796
- Disseny, Animació i Art Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats "ENTI" (Barcelona) - UB: 6,148
- Dret (Barcelona) - UB: 9,584
- Dret (Barcelona) - UPF: 10,463
- Dret "ESERP" (Barcelona) - UVic: 5
- Dret (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 9,528
- Dret (Girona) - UdG: 8,494
- Dret (Lleida) - UdL: 8,043
- Dret (Tarragona) - URV: 8,46
- Dret / Administració i Direcció d'Empreses - Economia (agrupació de simultaneïtat) (Barcelona) - UPF: 11,86
- Dret / Relacions Internacionals (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 12,714
- Dret / Relacions Laborals (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 9,926
- Dret / Relacions Laborals i Recursos Humans (simultaneïtat) (Tarragona) - URV: 8,638
- Economia (Barcelona) - UB: 9,114
- Economia (Barcelona) - UPF: 10,58
- Economia (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 9,072
- Economia (docència en Anglès) (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 9,5
- Economia (Girona) - UdG: 8,832
- Economia (Reus) - URV: 8
- Economia / Estadística (simultaneïtat) (Barcelona) - UB / UPC: 10,9
- Economia / Filosofia (simultaneïtat) (Girona) - UdG: 8,086
- Economia / Matemàtica Computacional i Analítica de Dades (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 11,402
- Educació Infantil (Barcelona) - UB: 8,84
- Educació Infantil (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 9,109
- Educació Infantil (el Vendrell) - URV: 7,787
- Educació Infantil (Girona) - UdG: 8,27
- Educació Infantil (Lleida) - UdL: 5
- Educació Infantil (Campus Manresa) (Manresa) - UVic: 5
- Educació Infantil (Tarragona) - URV: 7,874
- Educació Infantil (Tortosa) - URV: 5
- Educació Infantil (Vic) - UVic: 5
- Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) (Barcelona) - UB: 10,71
- Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 10,693
- Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) (Girona) - UdG: 9,9
- Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) (Lleida) - UdL: 8,82
- Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) (Tarragona) - URV: 9,968
- Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) (Tortosa) - URV: 8,596
- Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de Mestre - 5 anys) (menció en Llengua Anglesa) (simultaneïtat) (Vic) - UVic: 5,4
- Educació Primària (Barcelona) - UB: 8,938
- Educació Primària (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 8,96
- Educació Primària (docència en Anglès) (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 8,248
- Educació Primària (Girona) - UdG: 8,913
- Educació Primària (modalitat Bilingüe) (Lleida) - UdL: 6,844
- Educació Primària (modalitat dual) (Lleida) - UdL: 7,636
- Educació Primària (Tarragona) - URV: 8,956
- Educació Primària (Tortosa) - URV: 7,294
- Educació Primària (Vic) - UVic: 6,438
- Educació Social (Barcelona) - UB: 8,319
- Educació Social (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 9,043
- Educació Social (Girona) - UdG: 7,766
- Educació Social (Lleida) - UdL: 7,213
- Educació Social (Tarragona) - URV: 7,994
- Educació Social (Vic) - UVic: 5
- Empresa i Tecnologia (Sabadell) - UAB: 9,528
- Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (presencial) (Barcelona) - UPC: 5,846
- Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (semipresencial) (Barcelona) - UPC: 5
- Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (presencial) (Terrassa) - UPC: 5
- Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (semipresencial) (Terrassa) - UPC: 5
- Empresa, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) (Barcelona) - UPC: 5
- Empresa, Innovació i Tecnologia / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) (Barcelona) - UPC: 5,21
- Empresa, Innovació i Tecnologia / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (presencial) (simultaneïtat) (Terrassa) - UPC: 5
- Empresa Internacional (docència en Anglès) (Barcelona) - UB: 11,358
- Enginyeria Agrària i Alimentària (Lleida) - UdL: 6,69
- Enginyeria Agroalimentària (Girona) - UdG: 7,134
- Enginyeria Alimentària (Castelldefels) - UPC: 7,77
- Enginyeria Ambiental (Castelldefels / Barcelona) - UPC: 7,598
- Enginyeria Audiovisual Computacional (Barcelona) - UPF: 8,163
- Enginyeria Biomèdica (Barcelona) - UB: 12,74
- Enginyeria Biomèdica (Barcelona) - UPF: 12,398
- Enginyeria Biomèdica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) - UPC: 11,946
- Enginyeria Biomèdica (Girona) - UdG: 10,426
- Enginyeria Biomèdica (Tarragona) - URV: 10,378
- Enginyeria Biomèdica / Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (simultaneïtat) (Tarragona) - URV: 11,146
- Enginyeria Civil (Barcelona) - UPC: 9,926
- Enginyeria Civil, Grau en + Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (PARS: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports) (Barcelona) - UPC: 11,498
- Enginyeria d'Automoció "EU Salesiana de Sarrià" (Barcelona) - UAB: 7,002
- Enginyeria d'Automoció (Campus Manresa) (Manresa / Barcelona) - UPC: 10,55
- Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris (Tarragona) - URV: 6,268
- Enginyeria de Ciències Agronòmiques (Castelldefels) - UPC: 6,756
- Enginyeria de Dades (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 10,29
- Enginyeria de Disseny Industrial "ELISAVA" (Barcelona) - UVic: 5
- Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Terrassa) - UPC: 10,826
- Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Vilanova i la Geltrú) - UPC: 8,784
- Enginyeria de l'Automoció (Granollers) - UVic: 6,866
- Enginyeria de l'Energia (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) - UPC: 9,326
- Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (agrupació) (Lleida) - UdL: 6,892
- Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (agrupació) Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial) (Lleida) - UdL: 9,978
- Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria Mecànica (simultaneïtat) (Lleida) - UdL: 10,218
- Enginyeria de Materials (Barcelona) - UB: 8,826
- Enginyeria de Materials (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) - UPC: 8,984
- Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química / Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge (agrupació) (Manresa) - UPC: 7,958
- Enginyeria de Satèl·lits (Castelldefels) - UPC: 11,068
- Enginyeria de Sistemes Aeroespacials (Castelldefels) - UPC: 11,41
- Enginyeria de Sistemes Aeroespacials / Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació - Enginyeria Telemàtica (agrupació de simultaneïtat) (Castelldefels) - UPC: 11,084
- Enginyeria de Sistemes Audiovisuals (Terrassa) - UPC: 7,214
- Enginyeria de Sistemes Biològics (Castelldefels) - UPC: 9,424
- Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (agrupació) (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 8,203
- Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 9,878
- Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Telemàtica (inclou xarxes i Internet) (agrupació) (Castelldefels) - UPC: 8,526
- Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Telemàtica (inclou xarxes i Internet) (febrer) (agrupació) (Castelldefels) - UPC: 7,06
- Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (Tarragona) - URV: 7,776
- Enginyeria de Sistemes TIC (àmbit d'Informàtica i Comunicacions) (Manresa) - UPC: 7,538
- Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil / Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química (agrupació) (Terrassa) - UPC: 9,085
- Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (especialitats en Telecomunicació, Audiovisuals i Telemàtica, que inclou xarxes i internet) (Barcelona) - UPC: 8,876
- Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (Telecomunicació, Audiovisuals i Telemàtica, xarxes i internet), Grau en + Màster Universitari Enginyeria de Telecomunicació (PARS: Enginyer/a de Telecomunicació) (Barcelona) - UPC: 11,26
- Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació (Barcelona) - UPF: 9,038
- Enginyeria d'Organització Industrial / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica "Tecnocampus" (agrupació) (Mataró) - UPF: 6,98
- Enginyeria Elèctrica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) - UPC: 9,032
- Enginyeria Elèctrica (Girona) - UdG: 7,33
- Enginyeria Elèctrica (Tarragona) - URV: 7,102
- Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (simultaneïtat) (Girona) - UdG: 7,19
- Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (simultaneïtat) (Tarragona) - URV: 9,078
- Enginyeria Elèctrica i Sistemes Ferroviaris / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (agrupació) (Vilanova i la Geltrú) - UPC: 7,856
- Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Barcelona) - UB: 9,37
- Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Barcelona) - UPC: 10,24
- Enginyeria Electrònica de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 9,482
- Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica "EU Salesiana de Sarrià" (Barcelona) - UAB: 6,732
- Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) - UPC: 9,24
- Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Girona) - UdG: 7,244
- Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Tarragona) - URV: 7,05
- Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica "EU Salesiana de Sarrià" (simultaneïtat) (Barcelona) - UAB: 6,255
- Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica "EU Salesiana de Sarrià" (Barcelona) - UAB: 6,007
- Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica (Barcelona) - UPC: 6,979
- Enginyeria en Informàtica (Barcelona) - UPF: 10,433
- Enginyeria en Organització Industrial "EU Salesiana de Sarrià" (Barcelona) - UAB: 6,634
- Enginyeria en Organització Industrial i Logística / Enginyeria Química (agrupació) (Igualada) - UdL: 7,17
- Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval (Barcelona) - UPC: 9,262
- Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica (PARS: Enginyer/a Aeronàutic/a) (Terrassa) - UPC: 12,936
- Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a en Tecnologies Industrials) (Girona) - UdG: 8,726
- Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial) (Terrassa) - UPC: 10,14
- Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial) (Barcelona) - UPC: 11,098
- Enginyeria en Vehicles Aeroespacials (Terrassa) - UPC: 12,62
- Enginyeria Física (Barcelona) - UPC: 12,61
- Enginyeria Forestal (Lleida) - UdL: 5,324
- Enginyeria Informàtica (Barcelona) - UB: 10,246
- Enginyeria Informàtica (Barcelona) - UPC: 10,622
- Enginyeria Informàtica (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 9,959
- Enginyeria Informàtica (Girona) - UdG: 8,631
- Enginyeria Informàtica (Igualada) - UdL: 7,93
- Enginyeria Informàtica (Lleida) - UdL: 8,102
- Enginyeria Informàtica (Tarragona) - URV: 8,673
- Enginyeria Informàtica (Vilanova i la Geltrú) - UPC: 9,736
- Enginyeria Informàtica, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Informàtica (PARS: Enginyer/a Informàtic/a) (Barcelona) - UPC: 11,804
- Enginyeria Informàtica, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Informàtica (PARS: Enginyer/a Informàtic/a) (Lleida) - UdL: 7,735
- Enginyeria Informàtica / Matemàtiques (simultaneïtat) (Barcelona) - UB: 12,898
- Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (Mataró) - UPF: 7,236
- Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades (Barcelona) - UPF: 11,818
- Enginyeria Matemàtica i Física (Tarragona) - URV: 11,81
- Enginyeria Mecànica "EU Salesiana de Sarrià" (Barcelona) - UAB: 7,109
- Enginyeria Mecànica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) - UPC: 10,14
- Enginyeria Mecànica (Girona) - UdG: 8,077
- Enginyeria Mecànica (Tarragona) - URV: 8,12
- Enginyeria Mecatrònica (Vic) - UVic: 5,156
- Enginyeria Química (Barcelona) - UB: 11,158
- Enginyeria Química (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) - UPC: 9,844
- Enginyeria Química (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 9,596
- Enginyeria Química (Girona) - UdG: 8,178
- Enginyeria Química (Tarragona) - URV: 8,742
- Enologia (Tarragona) - URV: 5,49
- Estadística (Barcelona) - UB / UPC: 10,11
- Estadística Aplicada (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 9,5
- Estadística Aplicada / Sociologia (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 8,896
- Estudis Anglesos (docència en Anglès) (Barcelona) - UB: 5,914
- Estudis Anglesos (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5,594
- Estudis Anglesos (Lleida) - UdL: 5
- Estudis Anglesos / Llengües Aplicades i Traducció (simultaneïtat) (Lleida) - UdL: 5
- Estudis Àrabs i Hebreus (Barcelona) - UB: 5
- Estudis d'Anglès i Català (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Estudis d'Anglès i de Clàssiques (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Estudis d'Anglès i Espanyol (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Estudis d'Anglès i Francès (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Estudis d'Àsia Oriental -Japonès- (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 6,98
- Estudis d'Àsia Oriental -Xinès- (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5,88
- Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Estudis de Català i Espanyol (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Estudis Globals (Barcelona) - UPF: 11,724
- Estudis Globals (Només per a estudiants amb uns estudis de batxillerat o equivalent que NO pertanyin a sistemes educatius de la Unió Europea ni d'altres estats amb acords de reciprocitats) (Barcelona) - UPF: 5
- Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) (Girona) - UdG: 8,8
- Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) (Vic) - UVic: 5
- Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) / Turisme (simultaneïtat) (Girona) - UdG: 6,808
- Estudis Internacionals d'Economia i Empresa - International Business Economics (docència en Anglès) (Barcelona) - UPF: 12,392
- Estudis Socioculturals de Gènere (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Estudis Literaris (Barcelona) - UB: 5
- Farmàcia (Barcelona) - UB: 11,202
- Farmàcia / Nutrició Humana i Dietètica (simultaneïtat) (Barcelona / Santa Coloma de Gramenet) - UB: 11,934
- Filologia Catalana (Barcelona) - UB: 6,16
- Filologia Catalana (Girona) - UdG: 5
- Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Filologia Catalana i Estudis Occitans (Lleida) - UdL: 5
- Filologia Catalana i Estudis Occitans / Llengües Aplicades i Traducció (simultaneïtat) (Lleida) - UdL: 5
- Filologia Catalana / Filologia Hispànica (simultaneïtat) (Girona) - UdG: 6,378
- Filologia Clàssica (Barcelona) - UB: 5
- Filologia Hispànica (Barcelona) - UB: 5
- Filologia Hispànica (Girona) - UdG: 5
- Filologia Hispànica (Lleida) - UdL: 5
- Filologia Hispànica / Llengües Aplicades i Traducció (simultaneïtat) (Lleida) - UdL: 5
- Filosofia (Barcelona) - UB: 5,894
- Filosofia (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Filosofia (Girona) - UdG: 5
- Filosofia, Política i Economia (Cerdanyola del Vallès / Barcelona) - UPF / UAB: 12,046
- Finances i Comptabilitat (Reus) - URV: 6,914
- Física (Barcelona) - UB: 11,809
- Física (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 12,067
- Física / Matemàtiques (simultaneïtat) (Barcelona) - UB: 13,17
- Física / Matemàtiques (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 13,37
- Física / Química (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 12,348
- Fisioteràpia (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 11,1
- Fisioteràpia (Lleida) - UdL: 10,86
- Fisioteràpia "Tecnocampus" (Mataró) - UPF: 8,887
- Fisioteràpia (Campus Manresa) (Manresa) - UVic: 7,347
- Fisioteràpia (Reus) - URV: 10,17
- Fisioteràpia (docència en Anglès) (només per a estudiants espanyols o estrangers amb residència) (L'Hospitalet de Llobregat) - UdG / UB: 7,534
- Fisioteràpia (docència en Anglès) (només per a estudiants sense nacionalitat espanyola ni residència a l'Estat Espanyol) (L'Hospitalet de Llobregat) - UdG / UB: 7,124
- Fisioteràpia "EUSES" (Salt) - UdG: 7,319
- Fisioteràpia "Gimbernat" (Sant Cugat del Vallès) - UAB: 6,558
- Fisioteràpia "EUSES" (Tortosa) - URV: 6,893
- Fisioteràpia (Vic) - UVic: 7,205
- Fisioteràpia / Infermeria (simultaneïtat) (Lleida) - UdL: 11,569
- Fisioteràpia / Nutrició Humana i Dietètica (simultaneïtat) (Igualada) - UdL: 10,655
- Genètica (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 11,306
- Geografia (Lleida) - UdL: 5
- Geografia i Canvi Global (Barcelona) - UB: 5,48
- Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat (Vila-Seca) - URV: 5
- Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Geografia, Territori i Medi Ambient (Girona) - UdG: 5
- Geologia (Barcelona) - UB: 5,578
- Geologia (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5,498
- Gestió Aeronàutica (Sabadell) - UAB: 8,994
- Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 7,466
- Gestió d'Informació i Documentació Digital (Barcelona) - UB: 6,764
- Gestió de la Societat Digital (Campus Manresa) (Manresa) - UVic: 5
- Gestió en Turisme i Hoteleria (Vila-Seca) - URV: 5
- Gestió i Administració Pública (Barcelona) - UB: 8,026
- Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó) (Barcelona) - UPC: 5
- Gestió i Digitalització en l'Esport / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) (Barcelona) - UPC: 5
- Grau Obert, Programa de (agrupació) (Barcelona) - UPF: 11,03
- Grau obert "CETT" (Direcció Hotelera Internacional / Màrqueting, Esdeveniments i Entreteniment / Negoci Digital i Innovació en Turisme / Turisme) (agrupació) (Barcelona) - UB: 5
- Història (Barcelona) - UB: 5
- Història (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Història (Girona) - UdG: 5
- Història (Lleida) - UdL: 5
- Història (Tarragona) - URV: 5,496
- Història / Història de l'Art (simultaneïtat) (Barcelona) - UB: 7,944
- Història / Història de l'Art (simultaneïtat) (Girona) - UdG: 7,937
- Història de l'Art (Barcelona) - UB: 5
- Història de l'Art (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Història de l'Art (Girona) - UdG: 5
- Història de l'Art i Arqueologia (Tarragona) - URV: 5,228
- Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic (Lleida) - UdL: 5
- Història, Política i Economia Contemporànies (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 9,006
- Humanitats (Barcelona) - UPF: 5
- Humanitats (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Infermeria (Campus Clínic) (Barcelona) - UB: 11,746
- Infermeria "Sant Pau" (Barcelona) - UAB: 10,188
- Infermeria "Escola Superior d'Infermeria del Mar" (Barcelona) - UPF: 9,636
- Infermeria (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 10,922
- Infermeria (el Vendrell) - URV: 10,44
- Infermeria (Girona) - UdG: 10,445
- Infermeria (Igualada) - UdL: 10,372
- Infermeria (Campus Bellvitge) (L'Hospitalet de Llobregat) - UB: 10,989
- Infermeria (Lleida) - UdL: 11,042
- Infermeria (Campus Manresa) (Manresa) - UVic: 8,106
- Infermeria "Tecnocampus" (Mataró) - UPF: 8,932
- Infermeria "Sant Joan de Déu" (Sant Boi de Llobregat) - UVic: 8,66
- Infermeria "Gimbernat" (Sant Cugat del Vallès) - UAB: 7,875
- Infermeria (Tarragona) - URV: 11,194
- Infermeria EUIT de Terrassa (Terrassa) - UAB: 8,298
- Infermeria (Tortosa) - URV: 10,598
- Infermeria (Tremp) - UdL: 10,177
- Infermeria (Vic) - UVic: 8,061
- Infermeria (Vilafranca del Penedès / el Vendrell) - URV: 10,355
- Informàtica i Serveis (Sant Cugat del Vallès) - UAB: 5
- Innovació i Seguretat Alimentària (Girona) - UdG: 5
- Intel·ligència Artificial (Barcelona) - UPC: 11,942
- Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence (docència en Anglès) (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 11,05
- Investigació Privada (títol propi, no oficial) (Barcelona) - UB: 5
- Lingüística (Barcelona) - UB: 5
- Llengua i Literatura Catalanes (Tarragona) - URV: 5
- Llengua i Literatura Espanyoles (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Llengua i Literatura Hispàniques (Tarragona) - URV: 5
- Llengües Aplicades (Barcelona) - UPF: 5
- Llengües Aplicades / Traducció i Interpretació -Anglès- (simultaneïtat) (Barcelona) - UPF: 10,158
- Llengües i Literatures Modernes (Barcelona) - UB: 5
- Llengües Romàniques i les seves Literatures (Barcelona) - UB: 5
- Logística Empresarial "Mediterrani" (Barcelona) - UdG: 5
- Logística i Negocis Marítims "Tecnocampus" (Mataró) - UPF: 5,802
- Logopèdia (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 8,97
- Màrqueting "ESIC" (Barcelona) - URV: 5
- Màrqueting "ESIC" (docència en Anglès) (Barcelona) - URV: 5
- Màrqueting "Mediterrani" (Barcelona) - UdG: 5
- Màrqueting i Comunicació Digital "Centre Universitari EAE" (Barcelona) - UdL: 5
- Màrqueting i Comunicació Empresarial (Vic) - UVic: 5,726
- Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Mataró) - UPF: 5,876
- Màrqueting i Comunitats Digitals / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (simultaneïtat) (Mataró) - UPF: 5
- Màrqueting, Esdeveniments i Entreteniment "CETT" (Barcelona) - UB: 5
- Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (presencial) (Barcelona) - UPC: 6,324
- Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus 22@) (semipresencial) (Barcelona) - UPC: 5
- Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (presencial) (Terrassa) - UPC: 5
- Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Terrassa) (semipresencial) (Terrassa) - UPC: 5
- Matemàtica Computacional i Analítica de Dades (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 11,442
- Matemàtiques (Barcelona) - UB: 12,286
- Matemàtiques (Barcelona) - UPC: 12,644
- Matemàtiques (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 12,002
- Medicina (Campus Clínic) (Barcelona) - UB: 12,85
- Medicina (Barcelona) - UPF: 12,65
- Medicina (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 12,494
- Medicina (Girona) - UdG: 12,453
- Medicina (Campus Bellvitge) (L'Hospitalet de Llobregat) - UB: 12,65
- Medicina (Lleida) - UdL: 12,467
- Medicina (Reus) - URV: 12,576
- Medicina (Vic) - UVic: 11,865
- Microbiologia (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 11,016
- Mitjans Audiovisuals "Tecnocampus" (Mataró) - UPF: 5
- Moda "ERAM" (Girona / Salt) - UdG: 5
- Multimèdia. Aplicacions i Videojocs (Vic) - UVic: 5
- Musicologia (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Nanociència i Nanotecnologia (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 10,736
- Nàutica i Transport Marítim (Barcelona) - UPC: 8,3
- Negoci Digital i Innovació en Turisme "CETT" (Barcelona) - UB: 5
- Negoci Digital i Innovació en Turisme / Turisme "CETT" (simultaneïtat) (Barcelona) - UB: 5
- Negocis i Màrqueting Internacionals - Bachelor in International Business and Marketing "ESCI" (Barcelona) - UPF: 9
- Negocis i Màrqueting Internacionals - Bachelor in International Business and Marketing "ESCI" (docència en anglès) (Barcelona) - UPF: 9,526
- Nutrició Humana i Dietètica (Lleida) - UdL: 8,199
- Nutrició Humana i Dietètica "Tecnocampus" (Mataró) - UPF: 5,04
- Nutrició Humana i Dietètica (Reus) - URV: 8,033
- Nutrició Humana i Dietètica "EUSES" (Salt) - UdG: 5
- Nutrició Humana i Dietètica (Santa Coloma de Gramenet) - UB: 9,939
- Nutrició Humana i Dietètica (Vic) - UVic: 5
- Odontologia (L'Hospitalet de Llobregat) - UB: 12,411
- Odontologia (Manresa / Vic) - UVic: 11,074
- Òptica i Optometria (Terrassa) - UPC: 8,388
- Paisatgisme (Barcelona / Castelldefels) - UPC: 7,916
- Pedagogia (Barcelona) - UB: 8,213
- Pedagogia (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 8,702
- Pedagogia (Girona) - UdG: 7,978
- Pedagogia (Tarragona) - URV: 8,355
- Periodisme (Barcelona) - UPF: 10,426
- Periodisme (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 9,36
- Periodisme (Cerdanyola del Vallès) - URV: 8,806
- Periodisme (Vic) - UVic: 5
- Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries (Reus) - URV: 8,564
- Podologia (L'Hospitalet de Llobregat) - UB: 8,872
- Podologia (Campus Manresa) (Manresa) - UVic: 5
- Prevenció i Seguretat Integral (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Prevenció i Seguretat Integral (en xarxa) (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment "ENTI" (Barcelona) - UB: 5
- Psicologia (Barcelona) - UB: 9,892
- Psicologia (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 9,84
- Psicologia (Girona) - UdG: 9,71
- Psicologia (Lleida) - UdL: 9,762
- Psicologia (Tarragona) - URV: 9,54
- Psicologia (Vic) - UVic: 7,948
- Publicitat i Relacions Públiques (Barcelona) - UPF: 11,43
- Publicitat i Relacions Públiques (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 10,892
- Publicitat i Relacions Públiques (Girona) - UdG: 9,48
- Publicitat i Relacions Públiques (Tarragona) - URV: 9,69
- Publicitat i Relacions Públiques (Vic) - UVic: 5
- Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting "ESRP" (Barcelona) - UB: 8,404
- Química (Barcelona) - UB: 10,028
- Química (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 9,804
- Química (Girona) - UdG: 8,512
- Química (Tarragona) - URV: 9,342
- Química (docència en Anglès) (Tarragona) - URV: 8,37
- Relacions Internacionals (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 11,57
- Relacions Laborals (Barcelona) - UPF: 7,968
- Relacions Laborals (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 8,492
- Relacions Laborals i Recursos Humans (Barcelona) - UB: 8,176
- Relacions Laborals i Recursos Humans (Lleida) - UdL: 5
- Relacions Laborals i Recursos Humans (Tarragona) - URV: 7,492
- Seguretat (Mollet del Vallès) - UB: 8,678
- Sociologia (Barcelona) - UB: 7,514
- Sociologia (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 7,39
- Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica, Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial i Anàlisi Econòmica) (docència en Anglès) (Barcelona) - UPC / UPF: 12,54
- Tecnologies Marines (Barcelona) - UPC: 7,548
- Teràpia Ocupacional EUIT de Terrassa (Terrassa) - UAB: 5
- Teràpia Ocupacional (presencial / semipresencial) (Vic) - UVic: 5
- Traducció i Interpretació -Alemany- (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Traducció i Interpretació -Alemany / Francès / Llengua de Signes Catalana- (Barcelona) - UPF: 5
- Traducció i Interpretació -Anglès- (Barcelona) - UPF: 6,132
- Traducció i Interpretació -Anglès- (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 7,128
- Traducció i Interpretació -Francès- (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Treball Social (Barcelona) - UB: 7,83
- Treball Social (Girona) - UdG: 7,106
- Treball Social (Lleida) - UdL: 6,136
- Treball Social (Tarragona) - URV: 7,362
- Turisme "CETT" (Barcelona) - UB: 5
- Turisme "CETT" (docència en Anglès) (Barcelona) - UB: 5
- Turisme "Euroaula" (Barcelona) - UdG: 5
- Turisme "Mediterrani" (Barcelona) - UdG: 5
- Turisme (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Turisme (docència en Anglès) (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 5
- Turisme (Girona) - UdG: 5,044
- Turisme (Lleida) - UdL: 5
- Turisme / Geografia, Territori i Medi Ambient (simultaneïtat) (Girona) - UdG: 5
- Turisme / Màrqueting "Mediterrani" (simultaneïtat) (Barcelona) - UdG: 5
- Turisme / Publicitat i Relacions Públiques (simultaneïtat) (Girona) - UdG: 9,308
- Veterinària (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 12,024
- Turisme / Publicitat i Relacions Públiques (simultaneïtat) (Girona) - UdG: 9,308
- Veterinària (Cerdanyola del Vallès) - UAB: 12,024
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