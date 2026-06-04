La mitad de las familias atendidas por Càritas de Barcelona en 2025 viven en habitaciones realquiladas

Hasta 48.000 personas atendidas por Càritas Diocesana de Barcelona el año pasado –tres cuartas partes de las 63.525 personas que recibieron alguna atención por parte de la entidad– no tienen una vivienda digna. Más de 30.000 de estas personas –un 48% de todas las atendidas– viven en habitaciones realquiladas. Otro 13% directamente no tiene un techo bajo el que dormir, cinco puntos porcentuales más que en 2024. Son datos de la memoria de 2025 la entidad, que arroja conclusiones similares a años anteriores: la crisis de la vivienda sigue suendo uno de los principales factores de exclusión social en la capital catalana y en gran parte de la región metropolitana.

Ante estos datos, el director de la entidad, Eduard Sala, ha reclamado "medidas urgentes para para garantizar el acceso a una vivienda digna". "Lo llevamos pidiendo desde hace décadas". ha destacado Sala. El director de la entidad ha puesto el acento en la problemática del sinhogarismo y ha urgido a los grupos políticos a que se pongan de acuerdo para sacar adelante la Ley para la Erradicación del Sinhogarismo que supera estos meses sus últimos trámites en el Parlament. "No podemos dejar que acabe otra legislatura sin aprobarla", ha apremiado Sala.

Vulnerabilidades añadidas

Por otro lado, la fotografia social que ofrece la memoria de la entidad también muestra que cuatro de cada diez hogares atendidos tienen hiojs a cargo y que casi dos de cada diez están encabezados únicamente por madres. Además, ocho de cada diez de las personas que acuden a Cáritas se encuentran en el paro o trabajando en la economía sumergida.

Ocho de cada diez de las personas que acuden a Cáritas se encuentran en el paro o trabajando en la economía sumergida.

En este último factor tiene mucho peso el hecho de que el 55% de las personas atendida se encuentran en situación irregular. Cáritas Diocesana de Barcelona es una de las entidades que constan en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería y que, por ende, pueden asistir a personas interesadas en acceder al proceso de regularización extraordinaria. El director Sala ha explicado que han desplegado nueve puntos de asesoría jurídica en seis ciudades que cuentan con un equipo humano de 105 personas entre voluntarios y trabajadores de la entidad. Hata junio, han acompañado a más de 3.000 migrantes que buscan acceder al trámite, aunque de momento solo han podido tramitar 1.600 solicitudes.

El director de la entidad denuncia que en muchos casos se están dando problemas para poder obtener documentación en los países de origen y que la relación con la administración "no es fluida". Además, lamenta que los menores –que representan un 26% de los casos a los que han acompañado– son invisbles en el proceso.

El aislamiento, otro factor de riesgo

La entidad también ha puesto sobre la mesa en la memoria de actividad el año pasado la problemática del aislamiento social. Según Sala, las personas que no tienen una red comunitaria suficiente y que se sienten solas ha pasado de afectar a un 8% de las personas atendidas en 2018, a un 16% el 2024.

Sobre este asunto ha querido hablar también el cardenal Joan Josep Omella, que ha pedido "alzar la mirada" –en referencia al lema de la visita del Papa León XIV a España los próximos días– para atender a las realidades más vulnerables de la sociedad. Citando la última encíclica del Sumo Pontífice, "Magnifica Humanitas", Omella ha pedido "asumir la mirada de las víctimas y de los pobres" y "mirarlos a los ojos" para poder ayudarlos.

Acción social

En este sentido, la entidad asegura que 10.500 personas han podido ampliar su red social gracias a los proyectos comunitarios y espacios relacionales que han impulsado este año. Lo ha explicado la responsable de incidencia de la entidad social, Amèlia de Juan, que ha ofrecido algunos datos en general sobre la acción social realizada por la entidad en 2025.

Cáritas ofreció el año pasado ayudas para cubrir gastos básicos a 10.872 personas y evitó que 3.200 personas se quedaran sin hogar. De las personas atendidas, 1.550 encontraron trabajo y 2.500 recibieron apoyo jurídico para realizar algun trámite.

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Así, en total pasaron por alguna de las 167 parroquias que dependen de Cáritas Diocesana de Barcelona 63.525 personas, provenientes de 27.843 hogares.