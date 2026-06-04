El Gobierno financiará la desalinizadora Tordera II pero deja sin calendario la del Foix

El Ministerio para la Transición Ecológica mueve ficha y anuncia que utilizará fondos propios y un préstamo bancario para subvencionar inicialmente la futura desalinizadora Tordera II, en Blanes. No obstante, deja para más adelante la del Foix, en Cubelles.

En una carta enviada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Energètica, Sílvia Paneque, a la que ha accedido EL PERIÓDICO, el Gobierno plantea una fórmula financiera para avanzar en la planta prevista en Blanes, considerada estratégica pero no oficialmente como "de interés general" y que servirá para asegurar el abastecimiento de agua en Catalunya.

El escrito confirma que no se podrá acceder finalmente a los fondos europeos Next Generation, como se había planteado inicialmente, y sitúa la financiación de Tordera II en un esquema "canalizado a través de la sociedad estatal Acuamed".

La inversión estimada asciende a 290 millones de euros. De esta cantidad, si la Generalitat está de acuerdo con la propuesta, 145 millones procederán de fondos propios aportados por la Dirección General del Agua y los otros 145 millones se obtendrían mediante financiación externa, previsiblemente a través del Banco Europeo de Inversiones u otra entidad financiera.

Consumo de energía

La posición de Bruselas no es nueva. La Comisión Europea ha trasladado en más de una ocasión que la desalinización puede formar parte de la respuesta a la escasez de agua, pero no la considera la opción prioritaria por su coste energético y ambiental.

La comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, lo resumió así a preguntas de EL PERIÓDICO: "Cada país tiene soluciones diferentes para afrontar la escasez y entendemos la necesidad de plantas desalinizadoras, pero nos preocupa la energía que consumen, por esta razón no son una prioridad".

Ante esta situación, el ministerio se ha visto obligado a buscar alternativas para cumplir su compromiso con Catalunya.

Cabe mencionar que el ministerio avanzará el dinero para permitir la ejecución de la obra, pero la inversión se recuperará después mediante una tarifa de amortización. Para ello, será necesario suscribir un convenio específico entre Acuamed y ATL, el ente público encargado de la gestión y explotación de la red de agua Ter-Llobregat.

Convenio pendiente

En este convenio, pendiente desde hace meses, se deberán fijar "las garantías, condiciones y fórmula de pago". Según el planteamiento trasladado por Morán, la recuperación de la inversión se haría en un plazo máximo de 25 años desde el inicio de la explotación y con unos intereses del 2% para la parte aportada por la Dirección General del Agua y con las condiciones financieras que obtenga Acuamed para la parte financiada con deuda.

La carta también precisa que la Generalitat deberá asumir el pago de las expropiaciones y de los proyectos básicos o anteproyectos ya redactados y adjudicados. Tanto el convenio como la licitación de la obra acumulan años de retraso. Una explicación plausible, detallan fuentes consultadas por este diario, es el hecho de que el Gobierno central estaba pendiente de obtener o no financiación europea.

La segunda planta, en el aire

El caso de Foix queda en una situación muy diferente. Pese a que el ministerio mantiene esta desalinizadora dentro del paquete de actuaciones previstas, aplaza puesta en marcha. Morán sostiene que su ejecución requerirá una "concreción posterior del alcance técnico, el calendario, las necesidades y las condiciones de colaboración entre administraciones".

De esta forma, Tordera II pasa a ser la prioridad inmediata, mientras que Foix queda en el aire a la espera de que se redefina el calendario y la financiación. El ministerio, en la misiva, defiende su volunta de seguir colaborando con la Generalitat para reforzar la garantía de abastecimiento de agua.