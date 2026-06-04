Investigación abierta
¿Quién es J. L., la terapeuta que trató a los Andic y que la jueza del caso quiere investigar?
La psicoanalista, especializada en conflictos familiares de la alta sociedad barcelonesa, será llamada a declarar como testigo
La jueza del caso Mango investiga la influencia de la psicóloga de Jonathan Andic en la relación con su padre
La llaman 'gurú', psicoanalista, psicóloga y 'coach'. Hace terapia a directivos y personas de alto nivel adquisitivo en Catalunya y es la mujer que trató a Isak Andic antes de su muerte, el 14 de diciembre de 2024 en una excursión en Collbató.
Ahora, Raquel Nieto, la jueza de instrucción número 5 de Martorell, pide que se investigue a Julia L. por su "posible influencia en los hechos". De hecho, será llamada a declarar como testigo.
Julia L. reside en Barcelona y es de origen ecuatoriano‑alemán. Su nombre no aparece en internet y la élite barcelonesa acude a esta especialista por recomendación: por lo visto, conseguir una cita con ella es misión imposible si la persona no va recomendada por otro cliente tratado por ella anteriormente. Su origen, Ecuador, coincide con el país en el que Jonathan extravió el móvil en "extrañas circunstancias", mantiene la jueza, y a consecuencia de un robo, según la defensa.
Conflictos familiares
Así, la mayoría de sus pacientes buscan en ella ayuda para mediar y resolver conflictos familiares. Julia L. cuenta con una larga trayectoria profesional, según cuentan a EL PERIÓDICO fuentes cercanas a la investigación. Especializada en realizar acompañamientos, estudia los comportamientos de las personas a lo largo de su vida y también es especialista en menores y en las distintas etapas del desarrollo infantil.
En el auto de prisión bajo fianza contra Jonathan, fechado el 19 de mayo, la jueza Raquel Nieto señaló que el hijo del magnate de Mango tenía obsesión por el dinero, “hasta el punto de pedirle la herencia en vida” a su padre. En el escrito judicial, se señala que Isak Andic se vio "obligado" a aceptar esa herencia "para continuar teniendo relación con su hijo", una decisión "propiciada por la psicóloga”.
La viuda, en consulta
Por su parte, la defensa, en su recurso contra el auto de prisión, también hizo referencia a la psicóloga. En el texto, Cristóbal Martell, letrado de Jonathan Andic, tilda de “freudiana” la idea de “la muerte del padre presente en el tratamiento de la terapeuta”. La especialista, cabe decir, también ha tratado a la pareja de Isak Andic, Estefanía Knuth.
Sea como fuere, los Mossos deberán investigar “la posible influencia” en los hechos de terceras personas, “concretamente de la psicóloga Julia L.", cuyos mensajes y llamadas telefónicas vinculadas a los hechos la jueza pide analizar. Fuentes cercanas a la investigación ven poco probable que su posible influencia vaya más allá.
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