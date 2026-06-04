Sucesos
Un incendio en el vertedero mantiene a los Bombers trabajando en Pedret i Marzà
Los Bombers llegaron el miércoles por la tarde con nueve dotaciones y este jueves aún mantienen efectivos remojando y removiendo los residuos afectados
Eva Batlle
Los Bombers de la Generalitat continúan trabajando este jueves en un incendio en el centro de tratamiento de residuos de Pedret i Marzà, que comenzó el miércoles por la tarde.
El aviso del fuego se recibió cuando faltaban dos minutos para las siete de la tarde a través del 112. El incendio afectaba a una pila de desechos dentro de las instalaciones de la planta y, inicialmente, los Bombers desplazaron hasta allí nueve dotaciones.
Los efectivos centraron las tareas de extinción en el flanco derecho del fuego, con una estrategia defensiva y el apoyo de maquinaria pesada para poder trabajar sobre la pila de residuos afectada.
Este jueves por la mañana, el incendio aún no se daba por extinguido y seguían trabajando allí tres dotaciones de los Bombers, remojando y removiendo la pila de desechos. En este tipo de incendios, la extinción puede ser larga porque las llamas y los puntos calientes pueden quedar activos en el interior de los residuos acumulados.
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