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Educación en Catalunya
Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de los cortes de tráfico en Barcelona, manifestaciones y el acuerdo con Educació
El sindicato mayoritario Ustec suspende la huelga hasta el jueves mientras los maestros votan el acuerdo con Educació
Profesores y Educació firman 'in extremis' un acuerdo que incluye un aumento de 450 euros mensuales
Lidón Gasull, directora de la aFFaC: "Los profesores que no quieran trabajar para todos los alumnos, sean como sean, que se dediquen a otra cosa"
Pese a que los sindicatos educativos Ustec y Professors de Secundària (Aspepc) han desconvocado las huelgas que estaban previstas entre este lunes y el jueves, mientras se lleva a cabo una consulta sobre el preacuerdo al que han llegado con la Generalitat sobre la mejora de las condiciones laborales de los docentes y el incremento de dotaciones para la escuela inclusiva; los sindicatos CGT, La Intersindical y COS las mantienen convocadas. Este lunes, fue el turno de Girona y la Catalunya Central, donde un grupo de docentes ocupó la abadía de Montserrat. Este martes, en Barcelona, donde un grupo de docentes bloqueó durante cuatro horas el acceso a la Cas Batlló y este miércoles es el turno de Tarragona y las Terres de l'Ebre.
Mientras, los docentes siguen llamados a pronunciarse sobre el preacuerdo. De salir, 'no', sigue convocada la huelga general para este viernes, 5 de junio, a cuatro días de la selectividad.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
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Helena López
Los profesores catalanes deciden este jueves si apoyan el acuerdo con Educació o siguen adelante con las huelgas
Los resultados de la consulta sobre el preacuerdo del 29 de mayo que tiene en vilo a casi 100.000 docentes se conocerán a las 12 de mediodía este jueves. En ese momento se sabrá si maestros y profesores han apostado por firmar el pacto con el Govern, en el que los negociadores han arrancado un nuevo "plus" de 170 euros mensuales en cuatro años que eleva la subida salarial autonómica a 450 euros, o lo consideran insuficiente y se comprometen –el voto estaba condicionado– a hacer "todas las huelgas que sean necesarias hasta finalizar el curso", del que, cabe decir, solo quedan dos semanas. Dos semanas, eso sí, que coinciden con la visita del Papa. Este miércoles por la tarde, aún quedaba por votar más del 50% del colectivo.
Este jueves, se mantiene la convocatoria de huelga en las comarcas de Lleida
Los sindicatos que mantienen la protesta por el NO al preacuerdo firmado por Ustec tienen convocada una jornada de huelga con protesta, manifestación, comida popular y asamblea en Tàrrega (Lleida).
Educació cifra en un 12,39% el seguimiento de la huelga en Tarragona hasta las 17 horas
La Generalitat ha cifrado en un 12,39% hasta las 17 horas el seguimiento de la huelga del personal docente y laboral de los centros públicos y del Departament de Educació i FP en Tarragona y Terres de l'Ebre, con datos del 93,61% de los centros de trabajo con personal llamado a huelga este miércoles, tercer día de votación del preacuerdo y en el que no convocan el paro los sindicatos Ustec·Stes y Aspepc·Sps y sí lo hacen CGT Ensenyament y La Intersindical.
La CGT presenta una queja formal por el tratamiento de la huelga de profesores en TV3
La CGT asegura que ha presentado una queja formal ante el Consell de l'Audiovisual de Catalunya por el tratamiento que hizo el programa Més Nit, del Canal 33, a la consulta del preacuerdo de Educació, que califica de "ejercicio de propagando a favor del SÍ".
CGT, CNT y COS mantienen la convocatoria de huelga para este viernes
CGT, CNT y COS mantienen la convocatoria de huelga para este viernes, "independientemente del resultado de la consulta", previsto para este jueves. La Intersindical ha anunciado su propósito de sumarse a la huelga si vence el NO.
Más de la mitad de docentes han votado ya sobre el preacuerdo
A menos de 24 horas del cierre de las urnas, este jueves a primera hora de la tarde habían votado un 44,5% de los 97.400 docentes llamados a pronunciarse sobre un preacuerdo que ha sido muy criticado por no dar respuesta a la "emergencia educativa".
Educació cifra en un 1% el seguimiento de la huelga en Tarragona hasta las 13 horas
La Generalitat ha cifrado en un 11% hasta las 13 horas el seguimiento de la huelga del personal docente y laboral de los centros públicos y del Departament de Educació i FP en Tarragona y Terres de l'Ebre, con datos del 87,71% de los centros de trabajo con personal llamado a huelga este miércoles.
La CGT ha hecho una consulta específica al colectivo del personal de apoyo educativo (PAE) con la misma pregunta y opciones de respuesta que en la consulta a los maestros y profesores. Han enviado la pregunta a 3389 trabajadores. Según sus datos, la participación es del 42,6% con un 93% de votaciones a favor del NO, afirman.
100 millones para climatizar centros
Niubó también ha lamentado que durante "demasiados años" la inversión en centros educativos "ha arrastrado muchos déficits". Una tendencia que, según ha dicho, se empezó a revertir en 2022. En este sentido, Niubó ha defendido que hace falta una "transformación estructural" a través del plan clima para llevar a cabo una adaptación climática del conjunto de centros. Y ha señalado que, de los 258 millones que los presupuestos para 2026 prevén para mejorar las infraestructuras educativas, se destinarán 100 a climatizar centros educativos.
La CGT mantiene su convocatoria de huelga general para este viernes
La CGT sigue convocando acciones para la huelga general educativa planteada para este viernes, 5 de marzo, que el sindicato mantiene pese al preacuerdo, que no han firmado.
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