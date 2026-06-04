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Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de los cortes de tráfico en Barcelona, manifestaciones y el acuerdo con Educació

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Un grupo de docentes bloquea el acceso a la Casa Batlló

Un grupo de docentes bloquea el acceso a la Casa Batlló

Un grupo de docentes bloquea el acceso a la Casa Batlló / FOTO Y VÍDEO: CGT

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Helena López

Helena López

Barcelona
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Pese a que los sindicatos educativos Ustec y Professors de Secundària (Aspepc) han desconvocado las huelgas que estaban previstas entre este lunes y el jueves, mientras se lleva a cabo una consulta sobre el preacuerdo al que han llegado con la Generalitat sobre la mejora de las condiciones laborales de los docentes y el incremento de dotaciones para la escuela inclusiva; los sindicatos CGT, La Intersindical y COS las mantienen convocadas. Este lunes, fue el turno de Girona y la Catalunya Central, donde un grupo de docentes ocupó la abadía de Montserrat. Este martes, en Barcelona, donde un grupo de docentes bloqueó durante cuatro horas el acceso a la Cas Batlló y este miércoles es el turno de Tarragona y las Terres de l'Ebre.

Mientras, los docentes siguen llamados a pronunciarse sobre el preacuerdo. De salir, 'no', sigue convocada la huelga general para este viernes, 5 de junio, a cuatro días de la selectividad.

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