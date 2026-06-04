Huelga de profesores en Barcelona y Catalunya: ¿Dónde es hoy jueves 4 de junio y dónde toca mañana?

El actual ciclo de huelgas de maestros y profesores de los colegios e institutos de Catalunya enfila sus últimos días con la incógnita de si los docentes darán el 'sí' al preacuerdo que alcanzaron el pasado viernes los sindicatos mayoritarios Ustec-STEs y Aspepc con la Conselleria d'Educació.

Del resultado de la consulta, que concluye hoy a mediodía, dependerá si las centrales mayoritarias se desmarcan de la huelga general en la educación catalana convocada para mañana, viernes 5 de junio. Ustec-STEs y Aspepc ya desconvocaron los paros territoriales de esta semana tras el pacto con el Govern.

A diferencia de ellos, los sindicatos minoritarios CGT e Intersindical han rechazado el preacuerdo y mantienen todas las movilizaciones previstas. Por tanto, la convocatoria de huelgas sigue activa, si bien el seguimiento esta semana está siendo menor que el de anteriores jornadas de protesta.

Aumento de salarios

El incremento de los sueldos es la principal reivindicación de los docentes en estas movilizaciones, además de mayores recursos para los planes de inclusión en las aulas y una reducción de la burocracia.

Las protestas estaban convocadas en un principio por los sindicatos mayoritarios Ustec y Professors de Secundària (Aspepc), junto a la CGT y la Intersindical. Estos colectivos consideran insuficiente el pacto firmado por CCOO y UGT con el Govern, que pretendía cerrar el conflicto con un alza salarial de 3.000 euros anuales para 2029 y el pago de 50 euros por noche por los días de colonias, entre otras medidas.

Cinco días de huelga en cada escuela o instituto

El actual ciclo de protestas consta de un total de 17 días de huelga, por territorios y niveles educativos: tres de carácter general (las de los pasados martes 12 de mayo y miércoles 27 de mayo, y mañana viernes 5 de junio) y dos jornadas más por territorio. De llevarse a cabo al completo las movilizaciones convocadas en primera instancia, cada colegio o instituto sufriría cinco días de huelga en menos de un mes.

A esto se añadieron dos jornadas de paro adicionales en la etapa 0-3 años. Estos centros educativos participan también en las huelgas de toda Catalunya, pero no en las territoriales.

Hoy, huelga en Lleida, Alt Pirineu y Aran

El paro de hoy, jueves 4 de junio, afecta a los centros educativos de Lleida, Alt Pirineu y Aran. Aunque Ustec-STEs y Aspepc se hayan descolgado de la convocatoria, el hecho de que CGT y la Intersindical mantengan la huelga hace que todos los docentes tengan derecho a sumarse a ella. No obstante, la falta de respaldo de los sindicatos mayoritarios presagia un seguimiento más bajo, como viene ocurriendo toda esta semana.

Mañana, paro en toda la educación de Catalunya

Mañana, viernes 5 de junio, es el último día de este ciclo de protestas. En principio está convocada huelga en todos los centros educativos de Catalunya.

Los sindicatos mayoritarios están pendientes de la consulta a los docentes sobre el preacuerdo con Educació para decidir si la desconvocan. En cambio, la CGT mantiene el paro general (independientemente del resultado de la votación) y llama a sumarse a una manifestación en Barcelona:

Este es el calendario de huelgas día a día:

Jueves 7 de mayo: etapa 0-3 años.

etapa 0-3 años. Martes 12 de mayo: huelga en todos los centros educativos de Catalunya y manifestación en Barcelona.

huelga en todos los centros educativos de Catalunya y manifestación en Barcelona. Miércoles 13 de mayo: Baix Llobregat y Penedès.

Baix Llobregat y Penedès. Jueves 14 de mayo: Girona y Catalunya Central.

Girona y Catalunya Central. Viernes 15 de mayo: Lleida, Alt Pirineu y Aran.

Lleida, Alt Pirineu y Aran. Lunes 18 de mayo: Barcelona y resto del Barcelonès.

Barcelona y resto del Barcelonès. Martes 19 de mayo: Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme.

Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme. Miércoles 20 de mayo: etapa 0-3 años.

etapa 0-3 años. Jueves 21 de mayo: Tarragona y Terres de l'Ebre.

Tarragona y Terres de l'Ebre. Miércoles 27 de mayo: huelga en todos los centros educativos de Catalunya.

huelga en todos los centros educativos de Catalunya. Jueves 28 de mayo: Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme.

Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme. Viernes 29 de mayo: Baix Llobregat y Penedès.

Baix Llobregat y Penedès. Lunes 1 de junio: Girona y Catalunya Central.

Girona y Catalunya Central. Martes 2 de junio: Barcelona y resto del Barcelonès.

Barcelona y resto del Barcelonès. Miércoles 3 de junio: Tarragona y Terres de l'Ebre.

Tarragona y Terres de l'Ebre. Jueves 4 de junio: Lleida, Alt Pirineu y Aran.

Lleida, Alt Pirineu y Aran. Viernes 5 de junio: huelga en todos los centros educativos de Catalunya y manifestación en Barcelona.

El calendario inicial de movilizaciones difundido por los sindicatos al principio del ciclo de huelgas. / Ustec

Servicios mínimos

Para estas huelgas, la Generalitat ha decretado unos servicios mínimos de un docente por cada tres aulas en las etapas de infantil, primaria y ESO. Durante las jornadas de paro también tendrá que estar presente en cada centro educativo al menos un miembro del equipo directivo, según el edicto publicado por el Departament de Treball.

En los centros de educación especial deberá trabajar el 50% de las plantillas, mientras que en las guarderías se ha establecido un mínimo del 33% de los trabajadores. Además, los servicios mínimos prevén que se mantenga la mitad del personal de comedor, cocina, acogida, extraescolares y atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Boicot a las salidas y colonias el próximo curso

Además de este ciclo de huelgas, los docentes catalanes habían impulsado otras medidas de protesta como el rechazo a realizar salidas y colonias el próximo curso. Este tema ha quedado fuera del preacuerdo entre los sindicatos mayoritarios y Educació, pero el Govern ya ha emplazado a colegios e institutos a "replantear" el boicot tras el pacto de mejoras salariales.

Más de 1.200 centros se sumaron a la campaña 'Aturem les sortides educatives i les colònies', según informó Helena López en EL PERIÓDICO. Sus claustros se manifestaron a favor de dejar de hacer salidas escolares y colonias con pernoctación "hasta que Educació implemente mejoras reales, estructurales y efectivas en el sistema educativo público" .