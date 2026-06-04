Ni las 8 ni las 9: esta es la hora a la que puedes empezar a hacer ruido en Barcelona, según la ley

Cada mañana se repite la misma escena en miles de viviendas de Barcelona: un taladro que arranca demasiado pronto, una mudanza que despierta a todo el rellano o una lavadora centrifugando al amanecer. Y siempre la misma pregunta entre vecinos: ¿a partir de qué hora se puede hacer ruido legalmente? Mucha gente da por hecho que la frontera está en las 8 o en las 9 de la mañana, pero la normativa marca un límite distinto.

La respuesta, lejos de lo que cabría esperar, no está solo en la Ley de Propiedad Horizontal, que regula la convivencia en las comunidades de propietarios, sino en la Ordenanza de Medio Ambiente de Barcelona, que fija las franjas horarias y los decibelios permitidos. Dentro de este documento, se halla un dato sorprendente para muchos: el silencio protegido de la noche termina antes de lo que la mayoría imagina. Te contamos a qué hora exacta y qué puedes hacer si tu vecino se adelanta.

Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal (y por qué no fija una hora)

Aunque mucha gente la cita como referencia, la Ley de Propiedad Horizontal no marca ningún horario específico en materia de ruido. En su lugar, lo que hace es prohibir las actividades molestas y remitir a las ordenanzas municipales. Eso sí, su artículo 7.2 establece que al propietario u ocupante no le está permitido desarrollar "actividades [...] que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas". Sea como sea, debe ser el Ayuntamiento el que exponga el detalle del horario.

Un hombre con un taladro. / MAGNIFIC

Al mencionado artículo se suma otro en torno al deber de convivencia: el artículo 9.1.g) obliga a cada propietario a "observar la diligencia debida en el uso del inmueble y en sus relaciones con los demás titulares". Es aquí donde entra una pieza que muchos ignoran: el artículo 6 permite a la comunidad fijar normas de régimen interior que "obligarán también a todo titular", de modo que un edificio puede ser aún más estricto que la propia ordenanza y prohibir, por ejemplo, obras los fines de semana hasta más tarde.

Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Artículo 7.2. de la Ley de Propiedad Horizontal

El horario en Barcelona: ¿cuál es la hora límite?

Con todo, la clave la encontramos en la Ordenanza de Medio Ambiente de Barcelona, que divide el día en tres tramos para regular el ruido: día (Ld), de 7.00 a 21.00; tarde (Le), de 21.00 a 23.00; y noche (Ln), de 23.00 a 7.00. Es decir, el periodo nocturno protegido —el de mayor descanso— termina oficialmente a las 7.00 de la mañana, no a las 8 ni a las 9. Cabe destacar, no obstante, que el artículo 45-4.2.c de la Ordenanza prohíbe expresamente el uso de "aparatos domésticos ruidosos", realizar "reparaciones de materiales" o "cambio de muebles" desde las 21.00 hasta las 8.00 horas. Por lo tanto, si un vecino arranca un taladro a las 7.15, aunque ya no sea "periodo nocturno" (Ln), sigue dentro de la franja protegida contra obras y ruidos de vecindad.

Desde las 21.00 horas de la noche hasta las 8.00 horas de la mañana siguiente no está permitido el uso de aparatos domésticos ruidosos, instrumentos musicales, cantos y actividades necesariamente ruidosas como reparaciones de materiales o cambio de muebles, o cualquier actividad que pueda perturbar el descanso ajeno. 45-4.2.c de la Ordenanza de Medio Ambiente de Barcelona

Una vez concluye dicha franja nocturna, los límites de decibelios también cambian: en zonas predominantemente residenciales, de sensibilidad moderada, se pasa de los 55 dB(A) nocturnos a los 65 dB(A) diurnos. Como recoge la ordenanza, la regulación de la ciudad "establece un límite de 65 dB(A) durante el día y 55 dB(A) por la noche en áreas predominantemente residenciales". Así, esa es la traducción técnica de cuándo empieza, legalmente, el ruido del día. Además de esta franja, existen otras dos: por un lado, aquellas zonas de alta sensibilidad, que incluye áreas residenciales, sanitarias o docentes, los límites son de 60 dB(A) de día y 50 dB(A) de noche; por otro, para las áreas industriales, de baja sensibilidad, el máximo establecido asciende a 70/60 dB(A).

Qué hacer si tu vecino se adelanta

Hacer ruido fuera de horas no queda impune. La misma Ley de Propiedad Horizontal establece que el presidente de la comunidad "requerirá a quien realice las actividades prohibidas [...] la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes". El primer paso, por tanto, es siempre el aviso formal.

Si el infractor persiste, las consecuencias legales escalan: una sentencia estimatoria puede disponer "la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años".

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Si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento. Artículo 7.2. de la Ley de Propiedad Horizontal

Más allá del factor legal, no se trata solo de una cuestión de buena vecindad. Según recoge el estudio 'Contaminación acústica', publicado por el ayuntamiento de Barcelona, el ruido nocturno antes de las 7.00 tiene efectos reales sobre la salud, desde el insomnio hasta el "envejecimiento prematuro del sistema cardiovascular". Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar los 45 dB(A) durante la noche.