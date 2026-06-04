FGC encara la temporada de verano en sus estaciones de montaña con 74 actividades de deporte y naturaleza

"Se dice a veces que la Vall de Núria es la 'pequeña Suiza' de Catalunya. Yo digo que ya les gustaría a los suizos tener algo como la Vall de Núria". De este modo ha sacado pecho el subdirector de montaña de Ferrocarrils de la Generalitat Turisme (FGC), Enric Serra, del estado y posibilidades que ofrece el Pirineo catalán a todas las personas que buscan, sea en la época del año que sea, una escapada a la naturaleza. De hecho, el mismo Serra ha incidido en la apuesta que desde FGC y Pirineu365 se lleva a cabo para lograr que el turismo de montaña vaya cada vez a más fuera de la temporada de invierno y, en este sentido, ha hablado de la Vall de Núria como "ejemplo de sostenibilidad y desestacionalización". Todo ello, Enric Serra lo ha explicado durante la presentación de la oferta de actividades prevista para este verano en las estaciones de montaña de Pirineu365, gestionadas por Ferrocarrils, que irán abriendo progresivamente a partir de este viernes 5 de junio.

Durante la temporada 2026, los visitantes de La Molina, Vall de Núria, Boí Taüll y Vallter disfrutarán así de un total de 173,85 kilómetros de itinerarios señalizados para la práctica de senderismo y 'trail running'. La Molina ofrece 12 itinerarios con 27,41 kilómetros en total; Vall de Núria cuenta con 13 rutas de paseo (23,56 kilómetros) y tres de 'trail running' (12,61 kilómetros); Vallter dispone de nueve itinerarios de paseo (44,04 km) y tres de trail running (43,5 km); y Boí Taüll presenta seis rutas con un total de 22,73 kilómetros. Además, la oferta también incluye 74 actividades de deporte y naturaleza, site circuitos de 'bike park' y 14 puntos de restauración, entre otros.

En el marco de la presentación de la temporada de verano, el presidente de FGC, Carles Ruiz, ha destacado que la temporada de nieve "ha batido récords por todas partes". "Me atrevería a decir que hemos sido líderes de las cuatro grandes de España, con el récord de más de un millón de visitantes. El esquí está vivo. Hay margen para innovar y ese es el compromiso que tenemos", ha reivindicado Ruiz, quien ha insistido también en que “las actividades que ofrecemos durante el verano son el ejemplo del compromiso de FGC para que las estaciones de montaña sean espacios donde disfrutar los 365 días del año”. El ejecutivo catalán y FGC trabajan desde hace tiempo en el desarrollo económico del Pirineo catalán basado en la desestacionalización. Según Carles Ruiz, avanzar en este camino ayudará a mejorar la estabilización de los puestos de trabajo, que en algunas cimas se vincula mucho a la temporada invernal, y a reforzar la economía local.

Además, el presidente de Ferrocarrils también ha explicado que, a lo largo de este 2026, FGC invertirá alrededor de 15 millones de euros en el conjunto de las estaciones de montañas en términos de infraestructuras y equipamientos, tanto para la temporada estival, como para preparar las cimas para el invierno.

Descuentos y acceso directo

Entre las principales iniciativas para crecer en esa desestacionalización y acercar la montaña a la población de Catalunya, el presidente de FGC ha destacado el papel del FlexiPass. FGC reemarca que este soporte de pago por uso en las estaciones de montaña de Pirineu365, que se estrenó la pasada temporada de invierno, "se ha consolidado" y ahora se transforma para la temporada de verano. Así, será válido en las estaciones Pirineu365 abiertas este verano y permitirá acceder directamente al remonte principal de cada estación: la telecabina Cadí-Moixeró en La Molina; el 'cremallera' de Núria; el telesilla de Vaques en Boí Taüll; y el telesilla Jordi Pujol Planella en Vallter.

La doble tirolina de Boí Taüll. / FGC

"Entre las ventajas de utilizarlo destacan el mejor precio garantizado, la continuidad de descuentos, el acceso directo y la vigencia anual", apunta la empresa pública. En el caso de los visitantes que ya hayan hecho uso del FlexiPass en invierno, el sistema reconocerá su uso previo y aplicará el descuento ya acumulado a los viajes de verano; mientras que quienes lo utilicen por primera vez deberán adquirir el soporte ahora y podrán disfrutar de las ventajas hasta la finalización de la temporada de verano.

'Turistren' y observación de estrellas

Más allá de las distintas actividades con las que contará cada montaña y del FlexiPass, FGC recuerda también que sta primavera se ha puesto en marcha el 'pasaporte Turistren', un nuevo sistema que permite viajar con seis de los ocho transportes turísticos que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat: el tren dels Llacs, el tren del Ciment, el cremallera y los funiculares de Montserrat y el cremallera de Núria. A partir del primer viaje, las personas usuarias disponen de descuentos de hasta el 20% para poder viajar en el siguiente transporte turístico que escojan.

Personas en cayac en el lago de La Molina. / FGC

Finalmente, el Parc Astronòmic del Montsec, situado en Àger (Noguera), también presenta novedades en cuanto a las actividades de observación del cielo. Destacan la nueva experiencia diurna 'Mosaics de llum', que se estrena con motivo del Año Gaudí; y la nueva experiencia 'Ioga a l’Astronòmic' para disfrutar de esta práctica durante la puesta de sol combinada con astronomía y una cata de productos del territorio.

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Así, el Astronòmic, centro de referencia mundial en la divulgación de la astronomía, liderará la observación del eclipse solar del día 12 de agosto en diferentes lugares de Catalunya. En este sentido, el equipamiento cuenta con novedades centradas, sobre todo, en explicar, difundir y hacer pedagogía del eclipse total de Sol. Además, en septiembre empezará la 16ª edición del ciclo de 'Música Sota les Estrelles', que contará con la participación de artistas del panorama musical catalán.