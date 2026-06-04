El Papa en España, en directo: última hora de la llegada de León XIV a Madrid

El papa León XIV está a punto de llegar a España. El Sumo Pontífice afronta una apretada agenda que incluye tres comunidades autónomas en ocho días: estará en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona del 9 al 11 y, en Canarias, del 11 al 12. En total, 2.500 kilómetros.

Miles de fieles se acercarán a los múltiples actos que la Santa Sede ha programado para unos intensos días que han bautizado con el nombre 'Alzad la mirada'. En la capital será recibido por los Reyes, se reunirá con Pedro Sánchez y oficiará una gran misa en la Plaza de Cibeles, entre otros compromisos. En su estancia en la ciudad condal inaugurará la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia, donde también presidirá una eucaristía. En Gran Canaria y Tenerife conocerá de primera mano la crisis migratoria que vive el archipiélago.

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Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

Jose A. Rico Encuesta GESOP: Los españoles aprueban al papa León XIV y le reciben entre la indiferencia y la curiosidad El papa León XIVaterrizará el sábado en España en medio de una expectación moderada y un interés limitado ante una visita que despierta más curiosidad que entusiasmo. El primer año de Robert Francis Prevost en la silla de San Pedro, marcado, entre otras cosas, por el enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha granjeado una imagen positiva entre los españoles, una sociedad que se sigue considerando mayoritariamente católica y que expresa poca hostilidad hacia el actual Pontífice. Esta es, al menos, la fotografía que se desprende de una 'encuesta flash' realizada esta misma semana por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP). Lee la noticia completa.

La periferia, en el centro del viaje del Papa: migrantes, presos y personas sin hogar La agenda reserva un espacio importante a los más vulnerables. De hecho, el Papa marca el punto de partida de su viaje el primer día con la visita a un centro para personas sin hogar en el madrileño barrio de Carabanchel. Canarias será, sin embargo, el gran escenario para situar el drama de la migración en el centro del mensaje. Cumpliendo con el deseo de su antecesor Francisco, León XIV visitará el puerto de Arguineguín (Gran Canaria) y el centro de acogida de Las Raíces (Tenerife), convertidos en símbolos de la crisis migratoria y de la presión que sufren las islas como puerta de entrada a Europa. Allí se reunirá con migrantes y con organizaciones que trabajan en la acogida y defensa de sus derechos, antes de presidir misas multitudinarias en el Estadio de Gran Canaria y en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Aunque muchos de estos actos no tendrán la espectacularidad de las grandes eucaristías, permitirán al pontífice visibilizar, con imágenes muy potentes, la realidad de la frontera sur en un momento de intenso debate europeo sobre migración y asilo.

Bolaños: "Estamos muy alineados con el pontificado de León XIV porque se orienta hacia causas justas" El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró este viernes que en el Ejecutivo "estamos muy alineados con el pontificado de León XIV porque se oriente hacia causas justas y de labor social". Así lo manifestó Bolaños en una entrevista en Cope, recogida por Servimedia, en la que aseguró que "ya está todo listo" para la visita del Papa a España del 6 al 12 de junio y destacó que "han sido semanas, sino meses, de trabajo muy intenso". Bolaños reiteró que la visita del Papa "ha sido un reto organizativo de primer orden" para el Ejecutivo y esperó que "sea un éxito para el Papa y también para España".