El cardenal Omella confirma que el Papa hablará catalán en la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Família

El cardenal Joan Josep Omella, Arzobispo de Barcelona, ha confirmado este jueves que "parte" de la bendición del Papa a la torre de Jesucristo de la Sagrada Família --el punto álgido de la visita del Sumo Pontífice a la capital catalana-- se hará en catalán, tal como avanzó EL PERIÓDICO. Omella ha asegurado que León XIV ya tenía previsto hacerlo antes de que esta pasada semana estallara la polémica cuando se publicó el discurso íntegramente en castellano y ha detallado que la consta que el máximo responsable del Vaticano ya "está ensayando" algunos de los párrafos que tendrá que pronunciar en lengua catalana. "Es un hombre sensible a las lenguas, y hablará en el idioma del país, que es un idioma que queremos mucho", ha defendido el cardenal.

Omella aún no ha detallado que parte de la bendición se dará en catalán, aunque sí ha detallado que otros discursos previstos durante el acto en la obra magna de Antoni Gaudí, como la liturgia, el sermón, los rezos o el Padrenuestro también se harán en catalán. El arzobispo ha asegurado que la polémica levantada los últimos días entorno a la lengua del acto es "interesada" y que el Papa ya preveía desde un inicio utilizar el catalán durante la visita.

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