“Búnker a prueba de serpientes”: así se intenta proteger a la lagartija pitiusa de la invasión de culebras bastardas

La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha presentado hoy, en la finca agrícola de Can Marines, en Ibiza, el primer “refugio seguro” destinado a la conservación de la lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis), una nueva herramienta de protección que permitirá mantener poblaciones protegidas frente a la amenaza creciente de las serpientes invasoras. La seguridad de este refugio está basada en “criterios científicos y seguimiento a largo plazo”, así como en una “gestión planificada y con control genético”, según se ha explicado a los medios en un encuentro en el que han participado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet; la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, el jefe del Servicio de Protección de Especies, Tomeu Moragues, y la técnica bióloga superior de este servicio, Irene Garneria.

Se trata de un “búnker a prueba de serpientes” construido con conglomerado y de unos 170 centímetros de altura que en su parte más alta tiene unos alerones que se pliegan hacia el exterior, un obstáculo que los ofidios son incapaces de salvar, aseguran los técnicos: las lagartijas que hay en el exterior o incluso dentro, tampoco pueden pasar por allí. Según ha explicado a este diario una de las técnicas, en Texas se construyen sistemas similares para protegerse de las serpientes de cascabel ante su proliferación, en ese caso no para proteger lagartijas, sino vidas humanas.

Tiene unos alerones que se pliegan hacia el exterior, un obstáculo que los ofidios son incapaces de salvar

Aparatosa y llena de caracoles

La instalación, bastante aparatosa y de forma rectangular, tienen una superficie de unos cien metros cuadrados y se ha diseñado específicamente para impedir el acceso de las serpientes invasoras y ofrecer unas condiciones óptimas para la supervivencia de las lagartijas. Cuenta con vegetación autóctona (una higuera, un madroño, lavandas, caléndula, tomillo, lentisco, jaras...), estructuras de roca y refugios naturales (troncos), disponibilidad de agua (una pequeña charca) y hábitats adecuados para favorecer la presencia de invertebrados, que constituyen su principal fuente de alimentación. Lo que no impide es el paso de los caracoles, que alfombran las paredes: “Es otra señal de que hay pocas lagartijas. Hay una plaga en la isla porque no se los comen cuando son pequeños”, explica la técnica.

Además del refugio presentado este miércoles, la conselleria prevé construir otros tres refugios seguros más en Ibiza: habrá uno más en la finca pública de Sa Coma y, “dependiendo de los resultados, se valorará construir” dos más: otro en la finca de experimentación agraria y otro más en el antiguo acuartelamiento.

El investigador del Creaf Oriol Lapiedra ha desarrollado el diseño de estos refugios, que se ha incorporado al proyecto en el marco del convenio de colaboración entre la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y la Fundación Zoo de Barcelona. Los refugios constituyen una nueva fase de la estrategia de conservación impulsada conjuntamente por ambas instituciones, tras los buenos resultados obtenidos con el proyecto de cría ex situ de la lagartija pitiusa. Esta infraestructura permitirá acoger ejemplares procedentes de este programa y de poblaciones especialmente vulnerables de las Pitiusas con el objetivo de crear nuevas poblaciones estables en entornos seguros.

Abstenerse particulares

Durante la presentación del refugio seguro, tanto Simonet como Torres, Moragues y Garneria advirtieron de que este tipo de instalaciones sólo pueden ser creadas por el Govern porque “la cría de especies protegidas, como la Podarcis pityusensis, se ha de llevar a cabo, siempre, con supervisión científica y de la Administración competente”, en este caso la Comunitat Autònoma balear. Lo han recalcado varias veces porque tienen noticias de que algún particular ya ha hecho algo similar: “Nos llegan cosas”. Avisan desde Medio Ambiente de que, en vez de ayudar, esas poblaciones cerradas de lagartijas ocasionarían, primero, un problema de consanguinidad, además de que fragmentarían el hábitat, lo cual supone “cortar el flujo genético”. “Esto -han insistido- se ha de planificar desde la Administración. Entendemos que haya gente que quiera colaborar, pero…”.

“Esto se ha de planificar desde la Administración. Entendemos que haya gente que quiera colaborar, pero…”

Durante los últimos años se ha reforzado de forma progresiva el dispositivo de captura de ofidios. Solo la temporada pasada se superaron las 4.400 capturas de serpientes invasoras en Ibiza y Formentera. Pero en la conselleria son conscientes de que esas trampas podrían ser más eficientes, lo cual creen que podrían lograr, por ejemplo, si se emplean feromonas para atraer a las serpientes. En este sentido, Medio Ambiente opta a un Proyecto Life por unos cinco millones de euros que, además, incluye la salvaguarda de la diversidad fenotípica y genética de las lagartijas endémicas y el uso de la secuenciación del genoma completo.

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También creará líneas de investigación, por ejemplo sobre selección genética de lagartijas con capacidad de huida de las culebras, a las que, al tratarse de un invasor relativamente nuevo, no consideran como a un depredador; o la posible convivencia en zonas controladas de baja intensidad de ofidios. Teóricamente, donde viven las culebras blanca (la más habitual en Formentera) o de herradura (la más presente en Ibiza) en la Península, no hay extinción de lagartos o lagartijas, aunque la diferencia allí es que ambos ofidios tienen que vérselas con sus depredadores naturales, inexistentes en las Pitiusas.