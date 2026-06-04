Andalucía contrata 117 capellanes en hospitales y Por Andalucía lo tacha de "prioridad equivocada" ante la "falta de sanitarios"

La asistencia religiosa católica en los hospitales públicos andaluces vuelve al debate político. El convenio firmado por la Junta de Andalucía con los arzobispos de Sevilla y Granada para ordenar la presencia de 117 capellanes en los centros del Servicio Andaluz de Salud ha provocado las críticas de Por Andalucía, que considera que el Gobierno autonómico fija "prioridades equivocadas" en plena presión asistencial y con las listas de espera como uno de los principales problemas de la sanidad pública.

La parlamentaria electa Rosa Rodríguez ha reprochado este jueves al Ejecutivo andaluz que destine recursos a garantizar este servicio religioso en los hospitales cuando, según ha defendido, la necesidad urgente del sistema pasa por reforzar las plantillas sanitarias. "Mientras los centros de salud no tienen suficiente personal sanitario, el PP decide destinar recursos públicos a garantizar la presencia de sacerdotes en nuestros hospitales", ha señalado en un audio remitido por la coalición.

El convenio fue firmado el pasado 29 de mayo por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, en representación del SAS, y por las provincias eclesiásticas de Sevilla y Granada, representadas por sus arzobispos, José Ángel Saiz y José María Gil. Según informó entonces la Junta, el acuerdo tiene una vigencia de cuatro años y prevé que 83 capellanes presten el servicio a jornada completa y otros 34 a tiempo parcial, distribuidos en los hospitales en función del número de camas.

Rodríguez critíca una utilización "inapropiada" de los recursos públicos

La Administración autonómica defiende que el objetivo es garantizar la asistencia religiosa católica a los pacientes que la soliciten "libre y espontáneamente", así como a sus familiares, allegados y al personal de los centros. El servicio incluye, según la información oficial difundida por el SAS, visitas a enfermos y acompañantes, asesoramiento en cuestiones religiosas y morales, celebración de actos de culto y administración de sacramentos.

Rodríguez, sin embargo, considera que este acuerdo supone "una utilización inapropiada de los recursos públicos" en un momento en el que, a su juicio, la sanidad andaluza necesita reforzar sus plantillas. "Lo que necesita la sanidad pública andaluza son médicos y médicas, enfermeras y enfermeros, y técnicos y técnicas, no convenios con instituciones religiosas", ha aseverado.

Acceso libre y sin limitación horaria para los capellanes

La parlamentaria electa también ha cuestionado las condiciones recogidas en el convenio, que permiten a los capellanes acceder a los centros hospitalarios y usar espacios dentro de los hospitales. La Junta ha explicado que los capellanes tendrán acceso libre y sin limitación horaria a los centros y que la asistencia se prestará de forma prioritaria a los pacientes que la pidan. En caso de incapacidad del paciente, la solicitud podrá realizarla un familiar, allegado o representante legal, previa consulta de su declaración de voluntad vital anticipada.

El acuerdo establece además que los hospitales cedan un espacio adecuado para la oración y la celebración del culto, así como otro lugar para recibir visitas y guardar el material necesario para la asistencia religiosa. También se prevé la creación de una comisión paritaria de participación y seguimiento para controlar la ejecución del convenio.

La asistencia religiosa católica en hospitales públicos no es una figura nueva. Su marco estatal se remonta al acuerdo sobre asistencia religiosa católica en centros hospitalarios públicos firmado el 24 de julio de 1985 y publicado posteriormente en el BOE. En Andalucía, el portal de Transparencia de la Junta recoge un convenio suscrito el 29 de diciembre de 1986 entre la entonces Consejería de Salud y la representación de los obispos de Andalucía para aplicar ese acuerdo en los centros hospitalarios de la red pública integrada.

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Por Andalucía ha pedido ahora explicaciones a la Junta sobre el coste que tendrá este convenio para las arcas públicas. En la información oficial difundida por el Gobierno andaluz con motivo de la firma se detallan el número de capellanes, la duración del acuerdo y las condiciones generales del servicio, pero no se concreta el importe total actualizado. Rodríguez ha reclamado al Ejecutivo andaluz que "priorice de una vez la contratación del personal sanitario que nuestra sanidad pública necesita con urgencia".